Bất ngờ lý do giúp nữ sinh xinh đẹp làng SOS nhận được học bổng 1 tỷ đồng

Từ làng trẻ SOS, giành học bổng và tốt nghiệp xuất sắc

Tháng 12 tới đây, Đỗ Thị Phương Anh chính thức tốt nghiệp Trường Đại học Anh quốc Việt Nam, loại xuất sắc. Để đạt được thành quả trên là cả một hành trình cố gắng đầy nghị lực của nữ sinh lớn lên tại làng trẻ SOS Hải Phòng.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Phương Anh cho biết năm 2021 em may mắn nhận được học bổng Trái tim Sư tử - phần thưởng dành cho những trái tim kiên cường và bản lĩnh - trị giá gần 1 tỷ đồng.

Tháng 12 tới đây, Đỗ Thị Phương Anh tốt nghiệp Trường Đại học Anh quốc Việt Nam, loại xuất sắc (Ảnh: NVCC).

“Đấy là ngày vui nhất cuộc đời em và gia đình Hoa Cúc - nơi có mẹ nuôi Đỗ Thị Thắng và mọi người chăm sóc em từ khi lọt lòng”, Phương Anh nói.

Khi ấy, nữ sinh chưa có kinh nghiệm xin học bổng, cũng chưa biết thiết kế hồ sơ thế nào để gây chú ý với hội đồng tuyển sinh. Thời điểm làm bài luận, Phương Anh luôn mong muốn viết về hành trình tìm kiếm bản thân. Tự nhận thấy mình là đứa trẻ có cá tính mạnh, khác biệt so với những bạn khác trong làng và trong trường nhưng Phương Anh viết đi viết lại mãi vẫn không ưng ý, thậm chí bí ý tưởng.

"Trong lúc đang đau đầu suy nghĩ thì em vô tình thấy giá giày của mình với những đôi giày từ cũ đến mới. Có những đôi cũ kỹ bám bụi, có những đôi em từng cố mua bằng được nhưng lại không mang bao giờ. Cuối cùng em chọn đôi đơn giản, không thời trang để đeo lâu dài.

Đó cũng là hành trình tìm kiếm cái tôi của em: Mải chạy theo số đông; mải ép bản thân phải theo định hướng của mọi người mà quên đi rằng chỉ khi là bản thân em mới tỏa sáng nhất”, Phương Anh chia sẻ.

Nữ sinh luôn dặn lòng phải cố gắng hơn nữa (Ảnh: NVCC).

Sau khi nhận được học bổng, Phương Anh chưa nhập học ngay mà nghỉ một năm để học thêm tiếng Anh và bổ sung một số chứng chỉ cho việc nhập học. Tuy vậy, những ngày đầu làm quen với môi trường ở giảng đường cũng khiến nữ sinh gặp không ít khó khăn. Cô bé lo mình khó hòa nhập được với môi trường được mệnh danh “trường của nhà giàu”.

“Khi học ở trường một thời gian, em nhận ra mọi người không chê bai, không gây áp lực cho nhau về xuất thân hay kinh tế. Chúng em nhìn vào sự cố gắng, khả năng học tập, tính cách và tài năng của mỗi người. Nhờ đó, em dần tự tin, chia sẻ với các bạn về câu chuyện đặc biệt của mình. Em rất vui khi mọi người đều tôn trọng em, chứ không phải thương cảm", Phương Anh nhớ lại.

Phương Anh là trường hợp hiếm hoi của làng SOS Hải Phòng nhận học bổng gần 1 tỷ đồng (Ảnh: NVCC).

Có sai cũng phải đứng lên làm tiếp

Mặc dù có học bổng khoảng 1 tỷ đồng nhưng để duy trì được việc học ở Hà Nội, mỗi ngày Phương Anh vẫn duy trì việc đi làm thêm, dạy thêm đến tận khuya để tích luỹ.

“Lịch học và làm thêm của em được sắp xếp dựa vào lịch học ở trường. Có những ngày em đi học hoặc làm cả ngày. Có lúc em đi học từ sáng đến 14h, chiều đi làm đến 18-19h, tối tiếp tục làm gia sư hoặc học bài đến 2h”, Phương Anh nhớ lại.

Để cân bằng giữa lịch học tập, làm việc và tham gia ngoại khóa dày đặc, Phương Anh lên kế hoạch rõ ràng cho từng môn học, đặt mục tiêu mỗi ngày phải hoàn thành việc gì, nếu không đạt, hôm sau phải làm bù. Nữ sinh sẽ sắp xếp, đánh giá từng môn theo độ khó, dễ để phân chia thời gian phù hợp.

“Nhiều khi em bị quá tải và kiệt sức. Bạn bè cũng ngạc nhiên với lịch học tập và làm việc quá tải của em nhưng con đường này do mình chọn, em mong muốn thành công để sau này giúp đỡ làng SOS Hải Phòng, báo đáp công ơn nuôi dạy như em từng hứa.

Đấy là lý do khiến em không cho mình bỏ cuộc, thậm chí phải cố gắng hết mình, kể cả có sai cũng phải đứng dậy làm tiếp. Nhiều khi thấy “đuối”, em trở về làng, về với mẹ, nhìn các em và cả mẹ để lấy thêm động lực tiếp tục”, Phương Anh tâm sự.

Chia sẻ về dự định sau khi tốt nghiệp, Phương Anh cho hay, em đang tập trung học bổ sung kỹ năng và làm nghiên cứu để học cao hơn.

“Ban đầu em không có ý định học cao học. Em dự tính học đại học xong sẽ đi làm kiếm tiền tự lập. Thế nhưng sau khi tốt nghiệp, em được khơi gợi thêm mong muốn tiếp tục học cao hơn, một mặt nhằm phát triển bản thân và mong muốn có ảnh hưởng tích cực để truyền lửa cho các em nhỏ trong làng”, Phương Anh nói.

Đánh giá về Phương Anh, Tiến sĩ William Shiue, Giảng viên Khoa Kinh doanh, Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam cho hay, từ trải nghiệm trực tiếp giảng dạy Phương Anh, ông nhận thấy em luôn thể hiện năng lực học thuật nổi bật, tinh thần ham học hỏi và sự nỗ lực bền bỉ.

“Phương Anh không chỉ tư duy tốt mà còn giàu sự tử tế, chủ động và luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn bè - những phẩm chất tạo nên dấu ấn riêng của em trong lớp học.

Tôi tin Phương Anh hoàn toàn xứng đáng với kết quả mà em đã đạt được. Và em sẽ tiếp tục truyền cảm hứng về sự bản lĩnh, nghị lực và tinh thần vươn lên cho nhiều thế hệ sinh viên sau này”, ông nói.