Cách bảo vệ “ngôi nhà duy nhất không bị ngập” ở vùng lụt Thái Lan

Nhà của Wicharit Leelakorn gần như khô ráo giữa vùng nước lũ (Ảnh: Nation Thailand).

Wicharit Leelakorn, chủ sở hữu một ngôi nhà hai tầng ở Hat Yai, đã chia sẻ cách anh bảo vệ ngôi nhà của mình khỏi lũ lụt bằng máy phát điện và máy bơm nước.

Wicharit cho biết anh đã dành một giờ chuẩn bị để bảo vệ ngôi nhà của mình trước khi nước lũ tràn vào và đã thành công.

Sau khi ngôi nhà của anh bị ngập trong đợt lũ đầu tiên vào ngày 21/11, Wicharit đã kịp quây kín ngôi nhà trước khi đợt lũ thứ hai ập đến. Lần này, quá trình chuẩn bị đã thành công, vì nước lũ không tràn vào nhà như trong đợt lũ đầu tiên.

Vào ngày 24/11, Wicharit đã chia sẻ trên mạng xã hội những bức ảnh về ngôi nhà của mình. Một trong những bức ảnh cho thấy chỉ có lượng nước nhỏ tràn qua cổng. Anh đã có thể kiểm soát mực nước trong nhà bằng cách sử dụng máy bơm để thoát nước.

Chủ nhà đã chuẩn bị kỹ lưỡng trước đợt lũ thứ 2 (Ảnh: Nation Thailand).

Wicharit tiết lộ đã dành một giờ để bịt kín cổng trước bằng tấm bạt lớn và che chắn đầu ngoài của đường ống xả nước từ nhà mình.

Để có thể cấp điện cho máy bơm nước khi nguồn điện bị cắt ở khu vực bị lũ lụt, Wicharit đã sử dụng máy phát điện chạy bằng diesel và chỉ tiêu thụ một lít rưỡi xăng để vận hành.

Wicharit cũng cho phép người dân xung quanh sạc điện thoại tại nhà của anh sau khi khu vực này bị mất điện.

Bài viết chia sẻ của Wicharit trên mạng xã hội đã được lan truyền rộng rãi. Nhiều người thậm chí mô tả đây là "ngôi nhà khô ráo duy nhất ở Hat Yai".

Hat Yai đã ghi nhận lượng mưa 335mm vào cuối tuần trước, lượng mưa trong một ngày cao nhất trong vòng 300 năm.

Nhiều người cho rằng đây là "ngôi nhà duy nhất khô ráo" ở Hat Yai (Ảnh: Nation Thailand).

Khu vực miền Nam Thái Lan vừa trải qua một đợt lũ lụt lịch sử khiến 162 người thiệt mạng, trong đó tỉnh chịu thiệt hại nặng nề nhất là Songkhla với 110 người chết. Lũ lụt cũng ảnh hưởng đến khoảng hơn 3,5 triệu người.

Ngày 28/11, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã đến thị sát khu vực Hat Yai sau trận lũ lụt lịch sử.

Ước tính 2,1 triệu người đã bị ảnh hưởng ở Thái Lan, với 13.000 người được chuyển đến nơi trú ẩn và nhiều người khác bị cô lập, không thể nhận được trợ giúp.

Phát biểu tại Bệnh viện Songklanagarind ở thành phố Hat Yai, tỉnh Songkhla, ông Charnvirakul thừa nhận những sai sót của chính phủ trong ứng phó lũ lụt nghiêm trọng ở miền Nam và gửi lời xin lỗi đến những người dân bị ảnh hưởng.

Ông nhấn mạnh tính cấp bách của công tác khắc phục, bao gồm kế hoạch đưa các nạn nhân thiệt mạng về với gia đình, với khoản hỗ trợ tang lễ 2 triệu baht dành cho những người chịu ảnh hưởng.

Thủ tướng Thái Lan đã ban bố tình trạng khẩn cấp, coi tỉnh Songkhla là khu vực thảm họa khi mưa lớn gây ngập lụt nghiêm trọng diện rộng.

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh chính phủ thành lập một trung tâm chỉ huy chuyên trách nhằm phối hợp các hoạt động cứu hộ trước tình trạng mưa lớn và ngập lụt chưa từng có, vốn đã gây thiệt hại diện rộng về tài sản và tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với an toàn công cộng.

Theo Cục Phòng chống và Giảm nhẹ Thiên tai, nước lũ cao tới 2m ở một số khu vực đã tràn qua 9 tỉnh phía Nam Thái Lan, ảnh hưởng đến hơn 2 triệu người và khiến 13 người thiệt mạng, trong khi 8 bang ở nước láng giềng Malaysia cũng bị ngập lụt.