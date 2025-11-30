Công ty kỷ luật nữ sinh viên thực tập gây sốc: Hành xử “ngáo quyền lực”?

Anh Dương Xuân Quỳnh, hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, đánh giá việc một công ty đăng công khai quyết định kỷ luật một thực tập sinh, thậm chí còn chạy quảng cáo nội dung này giống như một hành vi “phong sát” cá nhân.

Trong quyết định kỷ luật của giám đốc công ty này gửi đến tất cả các phòng ban và đăng tải công khai lên mạng nêu rõ đích danh tên sinh viên, tên khoa, tên trường.

Anh Quỳnh chưa nắm rõ sự tình bạn nữ sinh viên thực tập ở công ty đã làm sai điều gì, mức độ nghiêm trọng ra sao nhưng thấy khó chấp nhận cách hành xử của công ty. Chưa nói đúng sai nhưng việc xử lý xung đột giữa công ty và một thực tập sinh liên quan đến công việc là vấn đề nội bộ, không thể “bêu” xấu lên mạng xã hội.

Công ty đăng tải quyết định kỷ luật sinh viên lên mạng gây bức xúc (Ảnh chụp lại màn hình).

Bất ngờ về động thái này, anh Quỳnh đặt ra nghi vấn về năng lực quản trị và chuyên môn của công ty. Đồng thời cho rằng phải chăng có mối hiềm khích cá nhân nào đó và người ta dùng mạng xã hội để “phong sát” đối phương - mà ở đây là một sinh viên thực tập.

Trước sự việc, nhiều người cho rằng công ty này hành xử một cách “ngáo quyền lực”, khi kỷ luật một thực tập sinh - không phải là nhân viên chính thức.

Ngoài gửi đến các phòng ban trong công ty, quyết định này còn ghi nơi nhận là khoa, trường của sinh viên theo học. Và đặc biệt nơi nhận còn ghi để đăng Fanpage, TikTok và trên kênh truyền thông của công ty.

Bà Nguyễn Ngọc Linh, trưởng phòng nhân sự một công ty thực phẩm ở phường Sài Gòn, TPHCM, cho hay, công ty đăng một quyết định có vẻ “rất nghiêm trọng” nhưng bà không thấy sự nghiêm túc trong quyết định này mà chỉ thấy đang “dằn mặt” một sinh viên thực tập.

Nếu công ty từ chối tiếp nhận thực tập sinh hoặc thực tập sinh vi phạm kỷ luật, công ty có thể không tiếp nhận, cho điểm thấp hoặc không công nhận kết quả thực tập.

Còn việc họ ra quyết định kỷ luật áp dụng cho nhân viên chính thức đối với một sinh viên thực tập, theo bà Linh là không đúng quy định. Việc công khai thông tin cá nhân của sinh viên đã vi phạm về quyền nhân thân.

“Đọc quyết định và nhìn vào cách hành xử này, tôi thấy công ty hành xử theo “phong cách tổng tài”, muốn thể hiện sự dạy dỗ và dằn mặt người khác. Sinh viên sai ở đâu xử lý đến đó, trong trường hợp này tôi nghĩ nhà trường cần bảo vệ sinh viên”, bà Linh cho hay.

Theo Bộ luật Lao động 2019, các quy định về kỷ luật lao động áp dụng cho người lao động, là những người ký hợp đồng lao động cho người sử dụng lao động theo thỏa thuận, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành, giám sát của người sử dụng lao động.

Hầu hết sinh viên đi thực tập để hoàn thiện học kỳ thực tập thường không ký hợp đồng lao động với công ty. Trong trường hợp này, công ty không có quyền ra quyết định kỷ luật với sinh viên thực tập.

Theo một tiến sĩ luật ở TPHCM, sự việc này có thể yêu cầu xử phạt công ty về hành vi xúc phạm uy tín danh dự nhân phẩm người khác trên mạng xã hội theo Điều 101, Nghị định 15/2022 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử (Sau đó đã được bổ sung bằng Nghị định 14/2022/NĐ-CP).

Theo đó, phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để thực hiện một trong các hành vi sau: Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Bên cạnh yêu cầu xử phạt, sinh viên cũng có thể kiện ra tòa dân sự yêu cầu bồi thường tổn thất danh dự nhân phẩm. Tuy nhiên, để kiện ra toà thì sinh viên cần đi khám tâm lý để ghi nhận có những tổn thất tinh thần nhất định.

Đang trong quá trình xem xét sự việc, bên cạnh đề nghị công ty gỡ thông tin cá nhân sinh viên khỏi các nền tảng mạng xã hội, đại diện Trường Đại học Văn Lang, nơi học của thực tập sinh nói trên, cho rằng công ty đã hành xử thiếu nhân văn.