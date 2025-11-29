Công ty ra quyết định kỷ luật nữ sinh viên thực tập gây sốc, trường nói gì?

Những ngày qua, sự việc một công ty truyền thông ra quyết định kỷ luật một nữ thực tập sinh, đồng thời đăng tải quyết định trên mạng xã hội kéo theo nhiều tranh cãi.

Theo đó, ngày 26/11, trên Fanpage của công ty truyền thông và quảng cáo V. đăng công khai quyết định kỷ luật đối với một nữ sinh là thực tập sinh content (viết bài quảng cáo) tại công ty do giám đốc công ty này ký.

Công ty đăng tải quyết định kỷ luật sinh viên lên mạng gây bức xúc (Ảnh chụp lại màn hình).

Về vi phạm của nữ sinh, quyết định trên thể hiện: “Có lời lẽ thách thức và thái độ không chuẩn mực đối với cấp trên, vi phạm quy định về tác phong và giao tiếp của công ty”.

Hình thức kỷ luật là không công nhận quá trình thực tập tại công ty; thu hồi dấu mộc xác nhận thực tập.

Quyết định này cũng ghi nội dung đề nghị Trường Đại học Văn Lang, Khoa Quan hệ Công chúng - Truyền thông (nơi nữ sinh theo học) xem xét và có biện pháp nhắc nhở đối với sinh viên.

Phần nơi nhận quyết định kỷ luật này ngoài khoa Quan hệ Công chúng - Truyền thông, Trường Đại học Văn Lang thì còn ghi rõ đăng Fanpage, đăng TikTok trên kênh truyền thông của công ty.

Khi đăng tải quyết định kỷ luật nói trên, công ty này không che tên nữ sinh bị kỷ luật. Nhiều người chỉ ra, bài đăng ban đầu về quyết định kỷ luật sinh viên còn được công ty này chạy quảng cáo tăng tương tác trên mạng xã hội.

Sự việc kéo theo nhiều tranh cãi. Chưa bàn đến mức độ vi phạm của nữ sinh nhưng nhiều người bày tỏ sự bức xúc về cách hành xử của công ty.

Nhiều ý kiến cho rằng, quyết định kỷ luật nhân sự là vấn đề nội bộ. Nhưng ở đây, công ty lại “phong sát” một sinh viên thực tập khi công khai tên tuổi, nơi học của người vi phạm và công bố trên các kênh Fanpage, TikTok của công ty. Một số ý kiến còn cho rằng, công ty hành xử theo kiểu bêu rếu, trù dập một cá nhân.

Ngay sau đó, rất nhiều người vào Fanpage của công ty này bày tỏ sự bức xúc và phản đối về cách hành xử này.

Trao đổi thông tin ban đầu với phóng viên Dân trí về sự việc, đại diện Khoa Quan hệ Công chúng, Trường Đại học Văn Lang cho biết đã nhận được quyết định trên của công ty V.

Ban đầu, khoa đã liên hệ với phía công ty và yêu cầu không đăng tải thông tin cá nhân sinh viên vì điều này có thể làm ảnh hưởng đến tương lai của sinh viên.

Theo đại diện trường, sinh viên hành xử chưa đúng cần có sự nhắc nhở, hỗ trợ và xử lý kỷ luật nhưng một quyết định kỷ luật nhân sự là vấn đề nội bộ của công ty. Công ty đăng tải lên mạng và còn quảng cáo tương tác là điều không hay, không phù hợp về cả tình, cả lý, ảnh hưởng đến cuộc đời em sinh viên, đến cả cộng đồng sinh viên.

Còn với sinh viên, hướng xử lý như thế nào, đại diện này cho hay cần phải xem xét sự việc cụ thể, hiện tại trường chỉ mới nắm thông tin ban đầu.