Nữ sinh lớp 9 tử vong sau tiết học thể dục tại trường

Ngày 27/11, lãnh đạo UBND xã Quảng Trạch, tỉnh Quảng Trị cho biết đã nhận báo cáo vụ việc một nữ sinh gặp sự cố về sức khỏe trong tiết học giáo dục thể chất tại trường.

Sự việc xảy ra tại Trường THCS Quảng Xuân, xã Quảng Trạch vào chiều 26/11. Thời điểm này, học sinh lớp 9.4, Trường THCS Quảng Xuân tham gia tiết học giáo dục thể chất với nội dung tập luyện chạy cự ly ngắn.

Trong lúc luyện tập, em V.T.L.Đ. sau khi chạy được khoảng 70m và đi bộ 20-30m bất ngờ ngất xỉu tại sân trường.

Thầy giáo phụ trách tiết học lập tức chạy đến sơ cứu, ép lồng ngực cho Đ. và phối hợp với thầy cô trong trường đưa nữ sinh đến Trạm Y tế xã Quảng Trạch. Nữ sinh sau đó được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Trị cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Ngay sau sự việc, chính quyền xã Quảng Trạch và Ban Giám hiệu Trường THCS Quảng Xuân đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nữ sinh Đ.. Chính quyền và nhà trường đang phối hợp thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định.