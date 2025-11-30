Sinh viên bức xúc vì nhận tiền tập luyện A80 chỉ 940.000 đồng

Sự việc bắt nguồn từ một bài viết ẩn danh đăng trên mạng xã hội. Người viết bài nhận là sinh viên một trường cao đẳng ở Hà Nội, đã tham gia chương trình A80 (Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh) vào dịp 2/9 vừa qua.

Theo người viết, sinh viên các trường khác nhận được 1,6 triệu đồng hỗ trợ cho đợt tập luyện này nhưng trường của bạn chỉ nhận được 940.000 đồng tiền mặt. Đồng thời, giấy ký nhận không ghi rõ số tiền.

“Khi được hỏi thì phía nhà trường giải thích rằng phần chênh lệch là do "chi cho đồ ăn và thuê xe", nhưng những khoản này bên em cũng giống như các trường khác và sinh viên không được xem bất kỳ bảng kê, đơn giá hay hóa đơn nào. Việc giải thích chỉ nói miệng nên em chưa hiểu rõ”, bài viết nêu.

Nội dung bài viết phản ánh ẩn danh trên mạng xã hội (Ảnh chụp màn hình).

Người viết cũng nêu ra 3 thắc mắc: Một là việc sinh viên ký giấy nhận tiền nhưng không ghi số tiền có đúng quy định không; hai là vì sao cùng một chương trình mà mức hỗ trợ giữa các trường chênh lệch gần gấp đôi; ba là có trường nào gặp tình trạng tương tự không.

Người viết khẳng định không có ý chỉ trích nhà trường mà chỉ muốn làm rõ vấn đề vì số tiền các sinh viên được hỗ trợ là kinh phí của nhà nước.

Sự việc sau đó được cho là xảy ra tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội.

Phóng viên Dân trí đã liên hệ với một số sinh viên của trường và được xác nhận các thông tin giống như bài viết ẩn danh.

N.M.T., một sinh viên Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội tham gia khối xếp hình trong sự kiện A80, bức xúc: “Chuyện chẳng có gì đáng nói cho đến khi các trường khác chi trả cho sinh viên nhiều hơn trường em. Có trường 2 triệu đồng, có trường 1,6 triệu đồng, còn trường em trả 940.000 đồng, mặc dù sinh viên các trường đó đều tập như chúng em”.

Theo lời T., nhà trường xin số tài khoản của sinh viên nhưng không chuyển khoản mà gọi lên nhận tiền mặt. Tuy nhiên, sau đó T. phát hiện ra một sinh viên tình nguyện làm nhiệm vụ quản sinh của trường được chuyển khoản 995.000 đồng tiền bồi dưỡng A80, cộng thêm bằng khen và 702.000 đồng tiền mặt.

Việc mỗi sinh viên nhận một khoản khác nhau khiến T. thấy không minh bạch.

Sinh viên M.A.P chia sẻ với phóng viên Dân trí nội dung tương tự.

“Chúng em có thắc mắc với giáo viên chủ nhiệm về việc tại sao sinh viên các trường khác tập luyện cùng ngày, cùng dầm mưa dãi nắng với chúng em nhưng các bạn lại được trả cao hơn. Cô giáo giải thích rằng số tiền hỗ trợ đã được chi trả một phần cho ăn uống và di chuyển.

Tuy nhiên, trước đó, chúng em còn nhận được thông tin từ chính cô chủ nhiệm và anh chị quản sinh là sẽ được hỗ trợ ăn uống”, P. nói, kèm theo tin nhắn làm bằng chứng.

Đoạn tin nhắn giáo viên chủ nhiệm thông báo nhà trường hỗ trợ ăn uống cho sinh viên tập luyện A80 (Ảnh: NVCC).

P. chia sẻ thêm, khi sự việc đưa lên mạng xã hội, phía nhà trường đã có động thái đầu tiên là sẽ tổ chức một buổi đối thoại với sinh viên vào chiều ngày 1/12.

Liên hệ với ông Phạm Văn Long - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội - phóng viên Dân trí được xác nhận về buổi đối thoại này.

Ông Long cho biết đang đi công tác nhưng đã đổi vé gấp để bay về Hà Nội.

“Tôi đã nhận được thông tin về các phản ánh của sinh viên và đã cho rà soát lại tất cả các vấn đề liên quan”, ông Long nói. Hiệu trưởng nhà trường khẳng định, trong mọi trường hợp, quyền lợi của sinh viên phải được đảm bảo.

Đích thân ông Long sẽ gặp gỡ sinh viên để lắng nghe và giải đáp mọi khúc mắc vào chiều ngày 1/12.

Lê Quỳnh Chi - Hoàng Hồng