Tỉnh "ngâm" 10 năm không thăng hạng giáo viên, Bộ GD&ĐT đề nghị rà soát

Trong Công văn 7723 ngày 25/11, Bộ GD&ĐT nêu rõ lý do yêu cầu các tỉnh rà soát việc thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên.

Theo đó, qua công tác kiểm tra ở các địa phương và khảo sát thông tin từ các báo cáo, Bộ phát hiện một số bất cập.

Một số tỉnh theo phân chia địa giới hành chính cũ trong giai đoạn 2016-2025 chưa từng tổ chức thăng hạng cho giáo viên. Một số địa phương đã xây dựng đề án thăng hạng giáo viên cho giai đoạn 2024-2025 nhưng đề án chưa được phê duyệt hoặc đã phê duyệt nhưng chưa triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, một số tỉnh khác thực hiện việc thăng hạng chưa đồng bộ giữa các cấp học và giữa các đơn vị hành chính trong cùng địa phương.

Bộ cho biết, thực hiện Luật Viên chức 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành, từ năm 2015, Bộ đã hoàn thiện hệ thống văn bản về mã số, tiêu chuẩn, việc bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp, đồng thời quy định chi tiết về điều kiện, nội dung và hình thức thi/xét thăng hạng giáo viên các cấp theo thẩm quyền được giao.

Những quy định này là căn cứ pháp lý để các địa phương tổ chức công tác thăng hạng giáo viên.

Để khắc phục tình trạng bất cập đã nêu và đảm bảo quyền lợi cho giáo viên đã có thời gian cống hiến, đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện, Bộ GD&ĐT đề nghị UBND cấp tỉnh chỉ đạo rà soát toàn diện công tác thăng hạng giáo viên tại địa phương và báo cáo kết quả về Bộ trước ngày 30/11.

Bộ cũng đề nghị các tỉnh cần tiếp tục tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho giáo viên mầm non và phổ thông công lập theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật.

Cả nước hiện có 1,05 triệu giáo viên mầm non và phổ thông hưởng lương từ ngân sách. Giáo viên được xếp hạng chức danh nghề nghiệp từ III (thấp nhất) đến I (cao nhất). Mỗi hạng có 8-10 bậc lương với mức chênh lệch liền kề hiện khoảng 700.000-800.000 đồng/tháng.