Hoa hậu cao 1,86m, nói tiếng Anh "như gió" nhận bằng tốt nghiệp loại giỏi

Ngày 29/11, Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TPHCM) tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho 1.820 tiến sĩ, thạc sĩ, kỹ sư, cử nhân.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc nhận bằng tốt nghiệp loại giỏi (Ảnh: N.N).

Trong số này, Hoa hậu Liên lục địa 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc nhận bằng tốt nghiệp cử nhân xếp loại giỏi ngành Quản trị kinh doanh, chương trình đào tạo liên kết giữa Trường Đại học Quốc tế và Trường Đại học West of England, Anh quốc.

Ngay sau lễ tốt nghiệp, trong buổi gặp gỡ giữa hai trường, tân cử nhân Lê Nguyễn Bảo Ngọc gây chú ý với bài phát biểu lưu loát, trôi chảy bằng tiếng Anh kéo dài khoảng 4 phút, chia sẻ về hành trình học tập trong những năm qua.

Trước đó, tại một diễn đàn kinh tế, phần phát biểu tham luận bằng tiếng Anh của Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc cũng gây chú ý và liên tục được chia sẻ trên mạng xã hội. Bảo Ngọc trình bày tham luận bằng tiếng Anh, với tốc độ nhanh, lưu loát và lập luận rõ ràng xoay quanh dự án xã hội mà cô theo đuổi trong thời gian qua.

Cô nhận được nhiều lời khen từ công chúng, như: "Cô ấy là hoa hậu hiếm hoi mà tôi cảm thấy tin tưởng khi phát biểu tiếng Anh"; "Cô ấy rất nỗ lực, thông minh"; "Ngưỡng mộ"...

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc chia sẻ bằng tiếng Anh về hành trình học tập.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc, sinh năm 2001 ở Cần Thơ, sở hữu chiều cao 1,86m và được gắn với danh hiệu “hoa hậu tri thức”. Tháng 8/2022, cô giành ngôi á hậu 1 Miss World Vietnam, sau đó cô đăng quang Miss Intercontinental 2022 (Hoa hậu Liên lục địa 2022) tại Ai Cập.

Bảo Ngọc có IELTS 8.0 và từng đạt IELTS 7.0 khi còn học cấp 3. Cô từng được trao nhiều học bổng như học bổng SEED do Chính phủ Canada tài trợ, học bổng Nhà lãnh đạo Liên doanh của Singapore, Đại học New South Wales (Australia)…

Theo công bố của đơn vị giữ bản quyền Miss World tại Việt Nam, Lê Nguyễn Bảo Ngọc là gương mặt sẽ tranh tài tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2026 sắp tới.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc sẽ thi Hoa hậu thế giới 2026 (Ảnh: N.N).

Năm nay, trong 1.708 tân cử nhân và tân kỹ sư nhận bằng tốt nghiệp của Trường Đại học Quốc tế có 468 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi và xuất sắc.

Thủ khoa tốt nghiệp toàn trường là Hồ Vũ Hoàng Khoa, tân cử nhân ngành Công nghệ Sinh học với điểm trung bình tích lũy đạt 93.4/100.