Chủ xe bị phạt 9 triệu đồng vì giao phương tiện cho thiếu niên lái ở TPHCM

Ngày 30/11, Đội CSGT Rạch Chiếc, thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM), đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với H.Q.T.D. (SN 2008, ngụ phường Dĩ An), người dùng khẩu trang che biển số khi lái xe máy ở phường Tam Bình.

CSGT lập biên bản xử phạt D. với các lỗi: Điều khiển xe không có gương chiếu hậu bên trái; không có bộ phận giảm thanh; che lấp biển số xe; người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe có dung tích xi lanh trên 50cm3; tự ý thay đổi máy, đặc tính của xe.

Theo quy định, người từ đủ 16 đến 18 tuổi khi điều khiển xe cơ giới bị xử phạt tiền thì mức phạt áp dụng tối đa bằng 1/2 mức phạt quy định đối với người trưởng thành. Với các lỗi vi phạm nói trên, D. bị phạt khoảng 7 triệu đồng.

Đội CSGT Rạch Chiếc lập biên bản vi phạm hành chính đối với H.Q.T.D. (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng lập biên bản xử phạt 9 triệu đồng đối với ông N.T.Đ. (chủ phương tiện) vì giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển.

Tại trụ sở công an, H.Q.T.D. khai nhận, chiều 27/11, D. sang nhà bạn là N.T.D. (SN 2009, học cùng trường) chơi, sau đó yêu cầu N.T.D. gắn ống pô mới mua và tháo gương chiếu hậu bên trái xe máy biển số 60B2-682.xx.

Sau đó, cả hai chạy xe ra đường Phú Châu (phường Tam Bình) quay clip rồi đăng lên tài khoản cá nhân trên mạng xã hội. Thời điểm trên, H.Q.T.D. che biển số xe để tránh bị người dân báo cơ quan chức năng.

H.Q.T.D. dùng khẩu trang che biển số khi chạy xe máy trên đường ở phường Tam Bình (Ảnh: Cắt từ clip).

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một thiếu niên chạy xe máy trong khi biển số bị che bằng khẩu trang. Vụ việc xảy ra trên đường Phú Châu, phường Tam Bình (TP Thủ Đức cũ).

Đội CSGT Rạch Chiếc đã nhanh chóng xác minh và mời những người liên quan lên làm việc.

Phòng PC08 khuyến cáo, việc lái xe cố tình che, làm mờ hoặc thay đổi biển kiểm soát phương tiện là hành vi vi phạm pháp luật, gây khó khăn cho công tác quản lý, giám sát, xử lý vi phạm.