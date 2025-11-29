Sợ thất nghiệp, sinh viên "dùng tiểu xảo" để ở lại trường 1 năm

Việc hoãn tốt nghiệp, hay còn được gọi là "năm thứ năm tự nguyện", cho phép sinh viên đã hoàn thành chương trình tiếp tục duy trì danh nghĩa sinh viên để dễ dàng tiếp cận các cơ hội thực tập và thông tin tuyển dụng hơn.

Ông Jin Sun-mi, một đại biểu Đảng Dân chủ, đã lên tiếng cảnh báo một xu hướng đáng báo động rằng số lượng sinh viên hoãn tốt nghiệp đang tăng vọt, đặc biệt là ở các trường đại học bên ngoài khu vực Seoul.

Đồng thời, việc chạy đua vào các trường đại học tại thủ đô cũng bắt đầu có dấu hiệu đảo ngược, báo hiệu sự thay đổi chiến lược của sinh viên trong bối cảnh cuộc khủng hoảng việc làm đang diễn ra.

Sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ Hàn Quốc tại quận Dongdaemun, Seoul (Ảnh: Yonhap).

Dữ liệu do Chính phủ Hàn Quốc công bố, tính đến tháng 9, hơn 9.000 sinh viên tại 9 trường đại học lớn ở các tỉnh và 6 trường đại học tư thục hàng đầu Seoul đã nộp đơn xin hoãn tốt nghiệp. Con số này cao hơn gần 50% so với mức 6.138 sinh viên của năm 2022 và dự kiến sẽ còn tăng cao hơn nữa do nhiều trường chưa xử lý đơn xin cho năm tới.

Xu hướng trì hoãn này đặc biệt nghiêm trọng tại các tỉnh. Tại Đại học Quốc gia Pusan, số lượng sinh viên hoãn tốt nghiệp năm nay đã chạm mốc 589 người, tăng 36% và là mức cao nhất trong 4 năm qua.

Các trường đại học lớn khác ở Busan cũng ghi nhận hơn 1.800 sinh viên trì hoãn tốt nghiệp, với tỷ lệ lên tới 13% số sinh viên lẽ ra sẽ ra trường.

Các chuyên gia cảnh báo rằng sự chậm trễ này phản ánh mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng việc làm của giới trẻ và có thể làm gia tăng sự chênh lệch kinh tế giữa các khu vực.

Choi Seung-hee, 24 tuổi, đang hoãn tốt nghiệp, giải thích: “Các công ty muốn ứng viên có nhiều kỹ năng đa dạng, và việc chuẩn bị cho điều đó khi là sinh viên sẽ dễ dàng hơn khi là một người đã tốt nghiệp đang thất nghiệp”.

Ông Kim Jae-hoon, Giáo sư Xã hội học tại Đại học Quốc gia Kangwon, nhận định: “Việc thanh niên tham gia vào xã hội muộn hơn sẽ gây tổn hại cho các nền kinh tế địa phương và kéo lùi tiềm năng tăng trưởng dài hạn của đất nước”.

Đồng thời với việc hoãn tốt nghiệp, dữ liệu tuyển sinh đại học cũng cho thấy xu hướng sinh viên dần dịch chuyển khỏi truyền thống lâu đời là tập trung theo học tại Seoul.

Tỷ lệ thí sinh nộp đơn vào các trường đại học ở thủ đô cho kỳ tuyển sinh năm 2026 đã giảm mạnh xuống mức thấp nhất kể từ lần cải tổ lớn bài kiểm tra năng lực học tập đại học vào năm 2022.

Ngược lại, đơn đăng ký vào các trường đại học ngoài Seoul lại tăng lên ở hầu hết các khu vực.

Các chuyên gia chỉ ra rằng sinh viên đang ưu tiên chi phí sinh hoạt thấp hơn, cơ hội trúng tuyển cao hơn và các hình thức tuyển sinh đặc biệt dành cho sinh viên địa phương.

Ông Woo Yeon-cheol, người đứng đầu Viện Nghiên cứu chiến lược tuyển sinh Jinhaksa, khẳng định: "Nhiều sinh viên đang tránh sự cạnh tranh khốc liệt ở Seoul và lựa chọn các trường đại học khu vực một cách có chiến lược".

Kiều Yên