Bí thư Trần Lưu Quang: Không được để ý kiến nhân dân rơi vào lãng quên

Sáng 30/11, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang có phát biểu chỉ đạo tại phiên trọng thể Đại hội Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội lớn, thể hiện rõ tinh thần, ý chí, sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc.

"Đoàn kết luôn là truyền thống cực kỳ quý báu, là tài sản vô giá của dân tộc, được đúc kết qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Sức mạnh vô biên này là cội nguồn làm lên mọi thắng lợi mọi thành tựu vĩ đại của đất nước", Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang mở đầu bài phát biểu.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu tại đại hội (Ảnh: H.T.).

Người đứng đầu Đảng bộ TPHCM cho rằng tư tưởng trên đã được thể hiện rõ nét những ngày qua. Khi đợt mưa lũ lịch sử gây thiệt hại nghiêm trọng và để lại nhiều đau thương, mất mát, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã nhanh chóng huy động và tiếp nhận mọi nguồn lực quý báu từ cơ quan, đơn vị, cá nhân tạo nhịp cầu sẻ chia, động viên và tương trợ đồng bào chịu ảnh hưởng.

"Những ngày này, tinh thần dân tộc, nghĩa đồng bào càng tỏa sáng. Với truyền thống đoàn kết, nghĩa tình, tương thân tương ái, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM đã, đang và sẽ nỗ lực hết mình chia sẻ nỗi đau, góp phần giúp người dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống", Bí thư Thành ủy TPHCM nói.

Trong số các vấn đề trọng tâm Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cần tập trung nhiệm kỳ tới, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh tới sự ghi nhận, lắng nghe, dũng cảm, sửa sai và phản hồi trách nhiệm. Chân thành và trách nhiệm là yếu tố quyết định, là cầu nối tinh thần đối với người dân.

"Cán bộ của MTTQ cần kiên định lắng nghe, phản hồi trách nhiệm, dũng cảm nhận ra những vấn đề của mình khi người dân nêu ý kiến. MTTQ phải theo sát quá trình giải quyết của chính quyền, thẳng thắn nhìn nhận sai sót, kịp thời khắc phục, không được để ý kiến nhân dân rơi vào lãng quên", Bí thư Trần Lưu Quang nêu rõ.

Các đại biểu dự Đại hội Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I (Ảnh: T. Phúc).

Lãnh đạo Thành ủy TPHCM cho biết, tinh thần cầu thị, dám sửa mình là điều quan trọng nhất để MTTQ và hệ thống chính trị chinh phục lòng dân. Sự hài lòng, hạnh phúc và niềm tin của người dân là thước đo rõ ràng nhất cho hiệu quả công việc.

Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cần huy động mạnh mẽ các nguồn lực xã hội để xây dựng thành phố với không gian phát triển mới.

MTTQ Việt Nam thành phố cần trở thành hạt nhân kết nối, khơi dậy và huy động sự tham gia của mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đội ngũ trí thức, chuyên gia, doanh nhân, chức sắc tôn giáo và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TPHCM tham dự Đại hội (Ảnh: T. Phúc).

"Khi các nguồn lực ấy được tập hợp một cách hiệu quả và bền vững, TPHCM mới có thể tạo ra động lực phát triển nhanh, mạnh và ổn định trong kỷ nguyên mới", Bí thư Thành ủy TPHCM cho hay.

Trong tầm vóc mới, TPHCM cần trí tuệ của đội ngũ trí thức, chuyên gia, nhà khoa học; cần nguồn lực kinh tế của doanh nhân và doanh nghiệp; cần sức mạnh tinh thần của các tôn giáo; cần sự gắn kết của kiều bào. Với vai trò của mình, MTTQ Việt Nam TPHCM phải trở thành hạt nhân kết nối, quy tụ và dẫn dắt các nguồn lực ấy.

"Không có cơ chế nào mạnh mẽ hơn trí tuệ, khát vọng và sự đồng thuận của nhân dân. Từ sự đồng lòng đó, thành phố sẽ có đủ sức mạnh để bước vào giai đoạn phát triển mới, bền vững và giàu bản sắc", Bí thư Thành ủy TPHCM nói.