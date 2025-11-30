Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM

Sáng 30/11, Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra phiên trọng thể.

Đại hội có sự tham dự của Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang; Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà; Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi cùng lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang dự Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I (Ảnh: T.Phúc).

Phiên trọng thể của Đại hội đón tiếp nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm cùng các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Tại phiên trọng thể, các đại biểu đã phát biểu tham luận với chủ đề “MTTQ Việt Nam TPHCM - Nơi trao gửi niềm tin”. Đoàn chủ tịch Đại hội thông qua báo cáo kết quả phiên làm việc thứ nhất, thứ hai của đại hội; một số kết quả nổi bật của MTTQ Việt Nam TPHCM nhiệm kỳ 2024-2029; phương hướng, chương trình hành động nhiệm kỳ 2025-2030.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dự phiên trọng thể của Đại hội (Ảnh: H.T.).

Trong phiên trọng thể, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030, ra mắt đại hội. Trong đó, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc tiếp tục làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM khóa I là bà Trương Thị Bích Hạnh. Các phó chủ tịch chuyên trách là ông Bùi Thanh Nhân, bà Võ Ngọc Thanh Trúc, ông Nguyễn Thành Trung, ông Ngô Minh Hải, ông Nguyễn Minh Hoàng, ông Phạm Minh Tuấn, ông Phan Hồng Ân.

Các Phó chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 gồm: Hòa thượng Thích Lệ Trang, ông Phan Thanh Bình, bà Nguyễn Thị Ngọc Phượng, ông Nguyễn Văn Phước, Linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Văn Riễn, ông Trần Diệp Tuấn.

Các đại biểu dự Đại hội Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM (Ảnh: H.T.).

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM có chủ đề: “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức, đồng lòng xây dựng TPHCM phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới, vì hạnh phúc của nhân dân”.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh TPHCM vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời là thời điểm Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố quyết tâm vận hành hiệu quả mô hình đơn vị hành chính hai cấp và mô hình mới của Mặt trận Tổ quốc.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I có nhiệm vụ đánh giá khách quan, toàn diện kết quả công tác trong nhiệm kỳ 2024-2029; đồng thời đề ra mục tiêu, chương trình hành động nhằm góp phần xây dựng và phát triển TPHCM giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045.