Giá đất dự kiến ở TPHCM cao nhất 687 triệu đồng/m2, thấp hơn mức tư vấn

Dự thảo về bảng giá đất ở lần đầu tại TPHCM, dự kiến áp dụng từ ngày 1/1/2026 được chia làm 3 khu vực. Khu vực 1 là TPHCM trước sáp nhập, khu vực 2 là Bình Dương trước sáp nhập còn khu vực 3 là Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Giá đất ở cao nhất tại TPHCM trước sáp nhập vẫn được giữ nguyên mức 687 triệu đồng/m2 như hiện hành, gồm 3 tuyến đường lớn Nguyễn Huệ, Lê Lợi và Đồng Khởi.

Đường Đồng Khởi - một trong 3 tuyến có giá đất dự kiến cao nhất TPHCM (Ảnh: Quang Anh).

Một số tuyến khác có mức giá thấp hơn, nhưng vẫn được giữ nguyên như giá hiện hành như Công Trường Lam Sơn (491,7 triệu đồng/m2), Hai Bà Trưng (450,8 triệu đồng/m2), Huỳnh Thúc Kháng (430,4 triệu đồng/m2), Hàm Nghi (429,3 triệu đồng/m2).

Mặc dù ở mức cao, nhưng giá đất ở dự thảo vẫn thấp hơn nhiều so với giá của các đơn vị tư vấn đưa ra. Như tuyến đường Đồng Khởi và Lê Lợi, giá đất theo khảo sát của đơn vị tư vấn là 954.300 đồng/m2 (cao hơn 40% giá dự thảo); Đông Du là 752,9 triệu đồng/m2 (cao hơn 67% giá dự thảo); Hàm Nghi là 654,7 triệu đồng/m2 (cao hơn 52%).

Tuy nhiên, một số tuyến đường trung tâm cũng có giá đất dự kiến tăng, thậm chí tăng 30-40% như Huỳnh Khương Ninh, Chu Mạnh Trinh, Hoàng Sa, Trần Khánh Dư, Nguyễn Siêu, Trần Khắc Chân, Trần Nhật Duật...

Theo dự thảo, Cần Giờ là khu vực ngoài trung tâm TPHCM cũ ghi nhận mức điều chỉnh tăng 10-20% ở một số tuyến đường trọng yếu nối khu dân cư và cảng biển như đường Duyên Hải, đường Đào Cừ, Giồng Ao, Giồng Cháy, Rừng Sác...

Hiện tại, TPHCM áp dụng 3 bảng giá đất tại 3 địa phương trước sáp nhập. Thời gian áp dụng từ ngày 1/7 năm nay đến khi các quyết định bị bãi bỏ, thay thế hoặc các cấp thẩm quyền có ý kiến khác.