Đóng hàng cứu trợ, nam sinh "không thể tin nổi" khi nhặt được 5 chỉ vàng

Chiều 26/11, tại địa điểm tiếp nhận hàng hóa hỗ trợ đồng bào lũ lụt ở Cung Văn hóa Lao động, nhóm sinh viên Trường Đại học Văn Lang đã giao lại miếng vàng 5 chỉ cho cán bộ công đoàn TPHCM. Đây là miếng vàng một sinh viên trong nhóm nhặt được từ một gói hàng khi ngồi soạn đồ.

Miếng vàng 5 chỉ Trình nhặt được trong túi đồ cũ (Ảnh: T.B).

Người trực tiếp nhặt được miếng vàng này là em Nguyễn Thanh Trình, sinh viên ngành Quan hệ công chúng.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Trình cho biết, những ngày qua, em và nhóm bạn tham gia phân chia hàng hoá, đóng gói đồ cứu trợ gửi bà con vùng lũ tại Cung Văn hóa Lao động TPHCM.

Chiều nay, khi đang phân loại đồ, Trình bất ngờ khi thấy một miếng vàng rơi ra từ túi quần áo cũ.

Nam sinh viên kể lại khoảnh khắc nhặt được vàng: “Em không tin nổi vào mắt mình, không thể tin mình lại nhặt được vàng trong bối cảnh này. Sững người một lúc vì choáng, em hét toáng lên: “Tôi nhặt được vàng các bạn ơi!””.

Ngay sau đó, Trình và nhóm bạn giao lại miếng vàng 5 chỉ cho cán bộ công đoàn thuộc Liên đoàn Lao động TPHCM để trả lại cho người bỏ quên.

Nhóm sinh viên giao lại miếng vàng cho Liên đoàn Lao động TPHCM (Ảnh: T.B).

Trình chia sẻ, trả lại tài sản cho người bị mất là việc hiển nhiên với hầu hết tất cả mọi người, không có gì đáng nói. Điều làm cậu lâng lâng, khó tin là mình nhặt được vàng, cầm vàng trên tay trong bối cảnh không thể ngờ đến.