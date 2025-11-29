Bộ ba “khắc chế” học sinh hư

Con chưa ngoan, bố mẹ cùng lên công an xã... đọc sách

Khoảng gần 10 thanh thiếu niên, phần lớn mang đồng phục học sinh, đang ngồi thì thào nói chuyện, bỗng im bặt khi Thiếu tá Hoàng Thanh Hải, Trưởng Công an xã Diễn Châu bước vào.

“Chú là trưởng công an xã, chúng ta sẽ làm quen với nhau trước, bắt đầu từ tên, tuổi, trường học và lý do các cháu ở đây”, Thiếu tá Hải nhẹ nhàng.

Thiếu tá Hoàng Thanh Hải (người đứng), Trưởng Công an xã Diễn Châu phân tích rõ hành vi vi phạm của từng học sinh cũng như trách nhiệm của bố, mẹ các em (Ảnh: Hoàng Lam).

“Cháu tên H.V., học lớp 10, Trường THPT Ngô Trí Hòa. Cháu cho bạn mượn xe đi cắm”, cậu bé gầy gò, gần như không dám nhìn thẳng, lý nhí nói.

“Cháu chưa nói thật!”, vị Thiếu tá nghiêm mặt.

“Trước đây, cháu có cắm xe một lần, sau bố cháu chuộc ra. Lần này bạn cháu mượn cắm”, giọng V. như nhỏ dần.

Khi thiếu tá Hải hỏi về số tiền đã cầm cố xe sử dụng vào mục đích gì, V. không trả lời.

“Cháu có nghĩ việc mình làm là sai không?”, vị trưởng công an xã hỏi. “Cháu sai rồi ạ”, V. trả lời.

Cứ thế, lần lượt 7 thanh thiếu niên còn lại, trước sự chứng kiến của bố, mẹ mình, tự kể những việc mình đã làm sai, trong đó, chủ yếu lỗi điều khiển xe máy khi chưa đủ điều kiện, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng, tụ tập gây gổ với nhau...

Thiếu tá Hải phân tích rõ hành vi vi phạm của từng học sinh cũng như trách nhiệm của bố, mẹ các em. Hành vi của các em, cũng như việc phụ huynh thiếu quản lý, giao phương tiện cho con em sử dụng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Theo Trưởng Công an xã Diễn Châu, công tác quản lý, giáo dục, phòng ngừa thanh, thiếu niên, học sinh vi phạm pháp luật được lãnh đạo Công an tỉnh, chính quyền địa phương cấp xã đặc biệt quan tâm, chỉ đạo sát sao.

Một học sinh vi phạm được Công an xã Diễn Châu mời đến trụ sở để đọc sách (Ảnh: Hoàng Lam).

Ngoài triển khai các biện pháp mang tính nghiệp vụ, Công an xã Diễn Châu xây dựng mô hình “Phòng sách giáo dục pháp luật” dành riêng đối với học sinh trong diện quản lý, phòng ngừa vi phạm pháp luật của đơn vị. Đây là nhóm thanh thiếu niên đầu tiên của xã được công an mời lên... đọc sách.

“Tất nhiên, không phải các em chỉ đọc sách, mà phải viết bài thu hoạch về nội dung vừa đọc cũng như cảm nghĩ của mình. Các bài thu hoạch này sẽ được chúng tôi photo, gửi cho nhà trường 1 bản để cùng giám sát sự tiến bộ của các em.

Mỗi tuần, các phụ huynh cũng phải dành một buổi để lên đây cùng công an xã giám sát các con đọc sách, phối hợp với các công an giáo dục con em mình”, Thiếu tá Hải thông tin.

Tiếng xì xào nổi lên, một người mẹ rụt rè đứng dậy: “Khi công an báo tin các cháu có biểu hiện vi phạm pháp luật, chúng tôi sốc lắm. Sốc, buồn và cả bất lực. Nay các chú công an gọi các cháu lên, giáo dục như thế này, chúng tôi hết sức ủng hộ, mong các chú rèn dũa, uốn nắn các cháu giúp”.

Học sinh gây gổ đánh nhau được xem hậu quả các vụ việc bạo lực học đường xảy ra trong thời gian qua để nhận thức rõ hơn về hành vi của mình (Ảnh: Hoàng Lam).

Phòng đọc sách được trang bị ti vi và hơn 200 đầu sách đã được lựa chọn cẩn thận về nội dung, được bố trí gọn gàng ngăn nắp.

Trước khi vào đọc sách, các học sinh này sẽ được quán triệt nội dung, quy chế của phòng đọc, xem các phóng sự, clip về hiện trường, hậu quả của các vụ tai nạn do lạng lách, đua xe, các vụ bạo lực học đường cùng các thông điệp tuyên truyền đã được cán bộ, chiến sĩ Công an xã Diễn Châu sưu tầm, biên dựng.

“Cha mẹ để mắt, nhà trường để tâm, công an xã để ý”

Anh H.V.H. đi làm việc ở nước ngoài, việc trông nom dạy dỗ con giao cho vợ. Khi V. (con anh H.) thi đỗ vào cấp 3, vợ chồng anh bàn nhau mua cho con chiếc xe đạp điện để đi học nhưng V. nài nỉ, thuyết phục mẹ mua xe máy, cuối cùng vợ anh xiêu lòng.

Khi nghe tin con hư, anh hốt hoảng quay về, siết chặt quản lý nhưng tình hình không mấy cải thiện. Cháu cắm xe, anh V.H. thương con đi chuộc về. Không cắm xe nữa thì V.H. vay tiền các bạn, vay người quen, anh lại phải đi trả. Lần này, V.H. cho người khác mượn xe để cắm...

Trưởng Công an xã Diễn Châu làm việc với phụ huynh có học sinh vi phạm để thống nhất biện pháp giáo dục, uốn nắn các em (Ảnh: Hoàng Lam).

“Cháu theo bạn theo bè tụ tập, bố mẹ khuyên thì nghe, không cãi, nhưng không sửa đổi. Tôi buồn, bất lực lắm, vừa thương vừa giận con nhưng không biết làm cách nào. Công an gọi cháu, gọi bố lên, nói thật là tôi cũng ngại với làng xóm lắm, nhưng vì tương lai sau này của con, phải chấp nhận.

Các cháu không nghe bố mẹ, thầy cô nhưng sợ các chú công an, còn biết sợ thì tôi nghĩ còn rèn dũa, uốn nắn được”, người bố như rút ruột gan khi có chỗ bấu víu để cứu lấy đứa con đang trên bờ vực của hư đốn.

Bởi vậy, người đàn ông này ủng hộ mô hình đọc sách, đồng thời cam kết phối hợp cùng lực lượng công an để uốn nắn con.

Theo Thiếu tá Hoàng Thanh Hải việc tăng cường kiểm tra, sớm phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm của các cháu mới chỉ giải quyết được “phần ngọn” của vấn đề. Quan trọng nhất là phải giải quyết được gốc rễ của vấn đề, tức là làm thay đổi nhận thức, ý thức của các cháu về các hành vi vi phạm pháp luật.

Trưởng Công an xã Diễn Châu cho rằng giáo dục, cảm hóa học sinh có biểu hiện vi phạm pháp luật không thể nóng vội mà cần cả một quá trình dài. Việc đọc sách không thể mang lại hiệu quả ngay nhưng các cháu đọc 10 phần, lĩnh hội được một phần, kiên trì trong nhiều ngày, nhiều tháng sẽ có chuyển biến.

Học sinh có biểu hiện vi phạm tại xã Môn Sơn ký cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật (Ảnh: Lay Thìn).

Ý tưởng xây dựng phòng đọc sách, tổ chức các buổi đọc sách và yêu cầu các em viết bài thu hoạch của Công an xã nhận được sự ủng hộ từ lãnh đạo địa phương, ban giám hiệu các trường học trên địa bàn và các phụ huynh có con chưa ngoan. Cùng sự đồng hành của các đơn vị, tổ chức, các nhân, phòng đọc sách hiện đại, trang bị nhiều đầu sách đã được hình thành ngay trong trụ sở công an xã.

Tuy nhiên, theo Thiếu tá Hải, việc phân loại các nhóm học sinh có cùng hành vi vi phạm để chọn nội dung sách phù hợp không đơn giản. Bên cạnh đó, không phải phụ huynh nào cũng dám chấp nhận sự thật con mình chưa ngoan, dẫn tới thiếu sự phối hợp với công an trong giáo dục con em.

“Thực tế, một số học sinh đang được “thả nổi”, dẫn tới nguy cơ vi phạm pháp luật như đánh nhau, đua xe, lạng lách. Việc giáo dục, quản lý các em không thể phó mặc cho thầy cô hay bố mẹ, ông bà mà phải được thực hiện đồng bộ và phải có sự phối hợp chặt chẽ từ nhà trường, gia đình và xã hội, trong đó có lực lượng công an.

Khi bố mẹ để ý, nhà trường để tâm, công an xã để mắt, công tác giáo dục, cảm hóa các em đạt được hiệu quả và thực chất hơn”, Trưởng Công an xã Diễn Châu nói.

Công an xã Môn Sơn phối hợp Ban giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm Trường THPT Mường Quạ trong công tác an ninh trường học, phòng ngừa vi phạm pháp luật đối với học sinh (Ảnh: Lay Thìn).

Đồng quan điểm, Thiếu tá Lay Văn Thìn, Phó Trưởng Công an xã Môn Sơn (Nghệ An) cho rằng, trong công tác quản lý, giáo dục học sinh chưa ngoan cần phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và lực lượng công an.

Mô hình phối hợp giáo viên chủ nhiệm, nhà trường, phụ huynh để quản lý, giáo dục các học sinh chưa ngoan đã được Công an xã Môn Sơn triển khai từ tháng 4. Công an xã rà soát, lập danh sách 30 thanh thiếu niên, học sinh chưa ngoan, mời bố mẹ các em cùng giáo viên chủ nhiệm trao đổi, thống nhất cách quản lý các cháu.

Mô hình này đã nhận được sự ủng hộ, phối hợp cao từ phụ huynh. Nhiều phụ huynh đã chủ động liên hệ với công an nhờ hỗ trợ trong quản lý, giáo dục con em mình.

Sau hơn nửa năm triển khai mô hình, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đi chơi khuya hay điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi đã giảm rõ rệt. Số học sinh trong danh sách giáo dục của Công an xã đã có sự tiến bộ vượt bậc...

Ông Đặng Trọng Hảo, Phó hiệu trưởng Trường THPT Mường Quạ (đóng trên địa bàn xã Môn Sơn) đánh giá cao hiệu quả mô hình phối hợp quản lý, giáo dục các học sinh chưa ngoan của Công an xã Môn Sơn.

“Lực lượng công an phối hợp nhà trường kiểm tra, quản lý các em cả trong và ngoài nhà trường, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm của học sinh, trong đó có các vụ việc liên quan đến bạo lực học đường", ông Hảo nói.