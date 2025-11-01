Nam sinh từng thấy mình “không bình thường” và hành trình viết lại số phận

Với Vũ Quốc Cường, học bổng trị giá hơn 1 tỷ đồng hôm nay không chỉ là tấm vé bước vào giảng đường mơ ước mà là lời khẳng định, chỉ cần giữ vững tinh thần thép và niềm tin, cuộc sống sẽ rẽ đúng hướng.

Giờ đây, em có thể theo đuổi ngành sản xuất phim và truyền thông đúng như ước mơ. Và trên hành trình theo đuổi ước mơ ấy, Cường mong muốn kể lại câu chuyện của mình – hành trình của một cậu bé từng lạc lõng - trở thành người lan tỏa ánh sáng, niềm tin và lòng dũng cảm đến những ai đang đi qua bóng tối.

Vũ Quốc Cường, quán quân học bổng "Trái tim Sư tử" 2025 (Ảnh: NVCC).

Bước ngoặt cuộc đời

Vượt qua hàng trăm đối thủ, Vũ Quốc Cường vừa giành quán quân học bổng “Trái tim Sư tử” năm 2025 của Trường Đại học Anh quốc. Đây là học bổng dành cho những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng nỗ lực vươn lên và có tiềm năng lãnh đạo.

Trên hành trình học tập, Cường không chỉ đối mặt với thiếu thốn vật chất mà còn là nỗi cô đơn kéo dài. Em từng cảm thấy mình “không bình thường”, bị tách biệt khỏi tập thể, đến mức có lúc muốn bỏ cuộc dù luôn đạt thành tích học tập xuất sắc.

Nhưng thay vì gục ngã, Cường chọn cách biến tổn thương thành sức mạnh, tự học IELTS, đạt trình độ B2 tiếng Pháp và giành học bổng.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Cường cho biết, đó là hành trình dài, khá vất vả và trải qua nhiều bước chuẩn bị phức tạp.

Được biết Cường nộp đơn xin học bổng từ đầu tháng 4 nhưng do chuẩn bị chưa tốt, em còn nhiều thiếu sót, kết quả chưa đạt.

Không dừng lại, Cường tiếp tục nỗ lực nộp đơn lần nữa. Đến tháng 8 năm nay, sau nhiều lần di chuyển giữa Hải Phòng – Hà Nội, sau không biết bao nhiêu lần sửa bài luận và điều chỉnh, bổ sung hồ sơ, kết hợp phỏng vấn khá phức tạp, em vỡ òa khi được xướng tên.

Em từng đoạt nhiều giải thưởng tiếng Anh khi còn học phổ thông (Ảnh: NVCC).

Theo nam sinh, dự tính ban đầu của em sẽ theo đuổi ngành ngôn ngữ Pháp, trở thành giáo viên để chạm vào ước mơ thông qua ngoại ngữ.

Thế nhưng việc xuất sắc giành được học bổng đã thay đổi cuộc đời nam sinh người Hải Phòng. Đối với em, đây không chỉ là tấm vé, là cơ hội mà là động lực để chạm tới giấc mơ lớn hơn trong cuộc đời là được đi theo con đường làm phim và sáng tạo số.

Chia sẻ về hành trình chuẩn bị hồ sơ và bài luận để nộp đơn xin học bổng, Cường cho hay, bài luận được em viết chi tiết như kịch bản một bộ phim, có chương hồi, có thời gian, địa điểm xảy ra sự việc. Thậm chí cỡ chữ cũng được nam sinh sử dụng như kịch bản phim thực thụ.

Ban đầu em viết bài luận theo cảm tính, các ý tưởng rời rạc, chắp vá. Nhờ một số anh chị hướng dẫn, em đã chỉnh sửa nhiều lần để hoàn thành, có lớp lang.

“Trong bài luận, em đã viết câu chuyện về chính cuộc đời mình. Từ đó em muốn nói rằng, dù hoàn cảnh thế nào cũng phải luôn giữ tinh thần lạc quan và trái tim bền vững, nhất định sẽ đứng lên được sau vấp ngã”, Cường nói.

Ở vòng phỏng vấn, Cường được Ban giám khảo hỏi rất nhiều. Trong đó, đặc biệt có câu “trong vòng 10 năm tới, em nghĩ mình là ai?” Cường trả lời: “Em muốn được cống hiến trong ngành sáng tạo nghệ thuật và phim ảnh. Em mơ ước trở thành nhà sáng tạo nội dung và kiến tạo những điểm mới để mang lại nhiều sắc thái trong cuộc sống sau này”.

“Không biết Ban giám khảo đánh giá cao điều gì nhưng em nghĩ, mình đã cố gắng hết sức”, Cường nhớ lại.

Cường cùng mẹ và cậu tại lễ trao học bổng (Ảnh: NVCC).

Viết lại số phận từ bữa cơm chan nước mắm

Vũ Quốc Cường là cựu học sinh lớp tiếng Pháp, Trường THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng. Em lớn lên trong vòng tay của bà, bố mẹ đều không ở cạnh chăm sóc trong thời gian dài. Cường ở với mẹ từ năm học lớp 4.

Tuổi thơ của em gắn liền với những bữa cơm đạm bạc chỉ có cơm trắng và nước mắm nhưng đầy ắp yêu thương – ký ức mà Cường vẫn nhớ mãi - vì dù nghèo, vẫn có mẹ, vẫn có niềm vui.

“Năm đó hai mẹ con em dọn ra ở trọ. Được 4 năm, mẹ lấy chồng mới, em quay về sống với bà nội và bố. Khoảng năm 2023, bố cũng đi, để lại mình em với bà”, Cường cho hay.

Năm lớp 12, Cường đoạt ngôi vô địch cuộc thi “Vô địch thiếu niên tiếng Anh Hải Phòng” lần thứ XI. Trong 3 năm liền ở cấp THPT, em giữ danh hiệu học sinh giỏi và xuất sắc. Trước đó, năm lớp 9, nam sinh cũng từng đoạt giải nhì cuộc thi học sinh giỏi tiếng Anh cấp quận.

Chia sẻ với phóng viên, Cường cho biết, em nhớ mãi bữa cơm đầu tiên năm lớp 4, khi hai mẹ con mới ra thuê nhà ở riêng. Bữa cơm đầu tiên ở đó em chan nước mắm ăn với cơm.

“Món ăn rất đơn giản, đạm bạc nhưng em cảm thấy may mắn vì vẫn có mẹ ở bên, hai mẹ con có thể nương tựa nhau. Đến bây giờ, dư vị bữa ăn tối đạm bạc hôm đó vẫn đọng lại mãi trong em”, Cường bùi ngùi.

Không chỉ đam mê các môn học chuyên sâu về ngôn ngữ, Cường còn có năng khiếu sản xuất nội dung số (Ảnh: NVCC).

Trong thư giới thiệu gửi đến trường đại học của Cường, TS Đỗ Thị Nhàn, giáo viên ngữ văn, chủ nhiệm lớp 12 Pháp, Trường THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng cho biết, trong hơn 20 năm giảng dạy, có rất nhiều thế hệ học trò nhưng Vũ Quốc Cường là học sinh ưu tú mà cô vô cùng ấn tượng.

Trong tất cả các học kỳ, Quốc Cường đều đạt thành tích tốt với điểm trung bình từ 8.0, số điểm không quá xuất sắc nhưng vô cùng đáng tự hào.

Ngoài niềm đam mê với các môn học chuyên sâu về ngôn ngữ, Vũ Quốc Cường còn có năng khiếu sản xuất nội dung truyền thông khiến tất cả mọi người bất ngờ.

“Hoàn cảnh của em Cường có sự khác biệt. Kinh tế của gia đình em không mấy khá giả, gia đình em đã có nhiều khó khăn trong việc chi trả học phí hay những chuyến đi chơi cùng với tập thể lớp.

Vì vậy, tôi và hội các cha mẹ học sinh đã chủ động giúp đỡ em bằng cách trao tặng chiếc xe đạp điện để em có thể dễ dàng đến trường, cũng như hỗ trợ một phần học phí của em để ghi nhận ý chí nghị lực, tinh thần quyết tâm học tập”, cô cho biết.

Ở môi trường mới, Cường hòa nhập rất nhanh (Ảnh: NVCC).

Từng cô đơn tới mức muốn bỏ cuộc

Hiện Cường vừa học, vừa làm. Ngoài giờ đi học, em dạy thêm 5 buổi/tuần. Cường thú nhận, đã có lúc em muốn bỏ cuộc, không phải do việc học hành quá khó khăn hay quá áp lực học thuật bởi điểm số của em thường khá tốt.

Em muốn bỏ cuộc bởi đôi lúc vì cảm thấy rất cô đơn trong lớp học, không có bạn bè để chơi, chia sẻ cùng. Em đã không được sống cuộc sống của một học sinh nghịch ngợm, nhiệt tình, ham chơi như bao học sinh khác.

Em luôn thấy mình bị "theo chậm xu hướng,” “quê mùa,” và “không thể hoà nhập được”, thậm chí đôi khi em thấy mình bị đưa ra khỏi cuộc chơi chung. Điều này đã từng khiến em mất động lực đến trường vì em cảm thấy hoàn cảnh và tính cách có đôi phần khác biệt.

“Đã có lần em bị bật ra khỏi đội tuyển tiếng Pháp do có nhiều ngày nghỉ học bởi em cảm thấy không còn sức lực tinh thần để đi học thêm.

Em thậm chí không có 3G để tra từ điển trong khi em quá ngại để nhờ các bạn giúp đỡ. Em cảm thấy các bạn không thích mình! Em từng cảm thấy tiếc và dằn vặt vì không thể mang về cho bản thân và trường một giải thưởng tiếng Pháp”, Cường tâm sự.

Chia sẻ về hành trình sắp tới, Cường cho hay, ở môi trường mới, em cảm thấy mình được hòa nhập tức thì. Em đang lên kế hoạch lập câu lạc bộ phim ảnh tại trường, trong đó em vừa phải tìm thành viên, lên ý tưởng hoạt động.

“Em yêu thích phim ảnh, đấy là ước mơ lớn nhất của em. Những bộ phim đã xem giúp em có cái nhìn tích cực hơn về cuộc sống, giúp em tin tưởng vào những điều kì diệu và bớt cô đơn.

Những bộ phim đã mang lại cho em rất nhiều điều nên em cũng muốn đóng góp lại cho điện ảnh, hoặc tạo nên những sản phẩm của riêng mình để chia sẽ những câu chuyện của bản thân, tiếp tục lan toả tinh thần tích cực đến những người khác", nam sinh chia sẻ.