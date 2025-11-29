Nhận học bổng từ Chính phủ, nữ sinh chuyển ngay đến đồng bào vùng lũ

Yêu thích làm thiện nguyện và các hoạt động cộng đồng

Trong buổi lễ trao học bổng của Chính phủ New Zealand bậc đại học (NZUA) năm 2025 tại TPHCM, Đỗ Trần Phương Uyên (18 tuổi) mắt đỏ hoe khi đang đứng trên bục phát biểu.

Phương Uyên là một trong những người Việt đầu tiên được trao học bổng bậc đại học từ Chính phủ New Zealand. Sau khi gửi lời tri ân đến thầy cô, gia đình và những người đã đồng hành, nữ sinh bỗng nghẹn giọng khi nhắc đến nỗi đau mà đồng bào miền Trung đang trải qua giữa bão lũ.

Đỗ Trần Phương Uyên trích một phần học bổng để hỗ trợ đồng bào gặp khó khăn tại vùng lũ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong phút trải lòng, Uyên thông báo sẽ trích một phần học bổng để san sẻ với người dân vùng thiên tai. Phần học bổng trừ trực tiếp vào học phí nên nữ sinh quyết định tự bỏ 20 triệu đồng để gửi về hỗ trợ đồng bào. Nghĩa cử của cô gái trẻ khiến cả hội trường im phăng phắc trước khi bùng nổ những tràng pháo tay dài không dứt.

Uyên nói rằng món quà nhỏ ấy là cách em “trả ơn đời” vì đã cho em cơ hội được tự hào khi mang quốc tịch Việt Nam.

“Gần đây, khi xem những hình ảnh và video về bà con vùng bão lũ, em thật sự xúc động, từ khoảnh khắc các bà mẹ ôm con bật khóc khi gặp lực lượng cứu hộ, đến những cụ già mất hết nhà cửa, bơ vơ giữa thiên tai. Dù sự đóng góp của em chỉ là một phần nhỏ, em vẫn mong có thể san sẻ phần nào khó khăn và cùng đồng bào vượt qua giai đoạn đầy mất mát này”, Uyên bộc bạch.

Phương Uyên khi học tập tại Trường THCS - THPT Trần Đại Nghĩa (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Uyên hiện là sinh viên năm nhất ngành Kinh doanh quốc tế tại Trường Đại học kinh tế TPHCM. Trước khi giành học bổng NZUA, Uyên đã có một khoảng thời gian dài gắn bó với nhiều hoạt động cộng đồng.

Từ năm 2024, khi còn là học sinh cuối cấp, em đều đặn đến Mái ấm Minh Tâm (TPHCM) dạy tiếng Anh cho hơn 20 trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong những buổi học ấy, Uyên không chỉ dạy từ vựng hay ngữ pháp, mà còn tổ chức vẽ tranh, nhảy múa, đóng kịch, giúp các em cảm nhận được niềm vui khi đến lớp.

Đam mê giảng dạy lớn dần theo từng giờ đứng lớp, cộng với sự truyền cảm hứng từ thầy cô Trường THCS - THPT Trần Đại Nghĩa, Uyên cho hay chuẩn bị theo đuổi ngành Sư phạm tiểu học tại Đại học Waikato. Trong tương lai xa hơn, em mơ ước trở thành nhà quản lý giáo dục, góp phần cải thiện môi trường học cho trẻ em Việt Nam.

Hành trình chinh phục học bổng của nữ sinh 18 tuổi

Nói về quá trình ứng tuyển học bổng của Chính phủ New Zealand, Uyên bật mí rằng chương trình yêu cầu ứng viên quay đoạn video dài 1 phút 30 giây kể lại câu chuyện của mình.

“Em không diễn gì cả. Em chỉ nói niềm tin của mình về sự đam mê giáo dục và những cam kết dành cho cộng đồng. Có lẽ sự chân thành đó đã thuyết phục hội đồng xét duyệt”, Uyên chia sẻ.

Thực tế, Uyên chỉ bắt đầu chuẩn bị cho việc “săn” học bổng từ đầu năm 2025. Tất cả hồ sơ du học, chứng chỉ tiếng Anh và kết quả học tập đều được hoàn thiện trong thời gian gấp rút. Khó khăn nhất với em chính là quãng thời gian ôn luyện để thi IELTS.

Ngoài học tập trên lớp, Uyên cũng thường xuyên tham gia các hoạt động cộng đồng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Em nhớ mình đã học ngày học đêm. Đó là khoảng thời gian rất áp lực nhưng kết quả 8.0 IELTS đã khiến em thấy mọi nỗ lực đều xứng đáng”, Uyên nói.

Nhìn lại hành trình của mình, Uyên cho rằng điều quan trọng nhất khi chinh phục học bổng quốc tế là sự bền bỉ. Nữ sinh cũng chia sẻ bí quyết “càng học càng nhớ lâu” của em là duy trì phương pháp học tập khoa học, đặc biệt là kỹ thuật lặp lại ngắt quãng. Nghĩa là Uyên sẽ ôn lại kiến thức sau một khoảng thời gian ngắn để có thể nhớ lâu hơn và tránh việc học dồn trước kì thi.

“Hãy tìm cho mình một người hướng dẫn tận tâm, tin vào khả năng của chính mình và đừng bao giờ nghĩ rằng đã quá muộn”, Uyên nhắn gửi các bạn trẻ.

Cô gái 18 tuổi cũng cho biết bản thân và gia đình cũng thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện hỗ trợ trẻ em nghèo ở nhiều tỉnh, thành.

“Em muốn mình sẽ luôn đồng hành với những hoạt động ý nghĩa như vậy, dù là ở Việt Nam hay khi sang New Zealand du học”, cô gái khẳng định.

Sắp tới, khi bắt đầu hành trình mới tại New Zealand, nữ sinh dự định tham gia các chương trình tình nguyện, các cuộc thi nghiên cứu và tìm kiếm cơ hội làm thêm để tích lũy kinh nghiệm.

“Em tin rằng mỗi trải nghiệm, dù nhỏ, đều là bước đệm để em trở thành người có thể đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng và cho giáo dục Việt Nam trong tương lai”, Uyên bày tỏ.