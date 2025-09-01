Vợ chưa cưới của Ronaldo khoe nhẫn đính hôn triệu đô trên thảm đỏ Venice

Sự kiện này là lần đầu tiên cô công khai xuất hiện trước công chúng kể từ sau khi chính thức đính hôn với Ronaldo.

Theo Ajay Anand, Tổng giám đốc điều hành của Rare Carat, cho rằng viên kim cương trung tâm có thể đạt chất lượng "nước D" (chất lượng kim cương cao cấp nhất) và có độ trong suốt hoàn hảo, nặng hơn 30 carat. Với những thông số này, giá trị của chiếc nhẫn có thể lên tới 5 triệu USD (hơn 127 tỷ đồng).

Chiếc nhẫn là món quà cầu hôn của Ronaldo dành cho cô vào ngày 11/8 vừa qua, sau 9 năm hẹn hò.

Không chỉ khoe nhẫn đính hôn có viên kim cương to như quả trứng chim cút, Georgina còn khiến công chúng lóa mắt với loạt trang sức kim cương khác, từ hoa tai cho đến vòng cổ, nhẫn đeo ở các ngón khác nhau.

Georgina đeo nhiều chiếc nhẫn kim cương ấn tượng trên các ngón tay, trong đó có chiếc nhẫn đính hôn “khủng” từ Ronaldo.

Khi tạo dáng trên thảm đỏ trước rừng ống kính, cô không ngại ngần đưa tay lên, đảm bảo các nhiếp ảnh gia có thể chụp cận cảnh chiếc nhẫn. Hành động này được nhiều chuyên gia truyền thông đánh giá là một cách thể hiện sự hạnh phúc và ngầm khẳng định mối quan hệ của cặp đôi.

Tại sự kiện, Georgina đã lựa chọn một chiếc váy ren màu đen lộng lẫy, với phần váy dài thướt tha. Bên dưới lớp ren đen, trang phục có một lớp lót màu trắng tạo điểm nhấn tinh tế. Để hoàn thiện vẻ ngoài sang trọng, cô đeo một chiếc vòng cổ kim cương lấp lánh và búi tóc cao.

Trước đó, ngay khi vừa đặt chân đến sân bay Venice, Georgina cũng đã kịp khoe chiếc nhẫn đính hôn. Cô mặc một bộ đồ bó sát màu đen, nhưng vẫn không quên giơ tay trái để chiếc nhẫn tỏa sáng.

Trong quá khứ, khi được hỏi vì sao chưa kết hôn, Ronaldo từng chia sẻ rằng: “Tôi luôn nói với cô ấy: "Khi chúng ta cảm thấy có một tiếng gọi thì chúng ta sẽ kết hôn". Và cô ấy hiểu tôi đang nói về điều gì. Chuyện kết hôn có thể diễn ra trong 1 năm, 6 tháng, hay 1 tháng. Tôi chắc chắn rằng điều đó sẽ xảy ra”.

Lời hứa của Ronaldo giờ đây đã trở thành hiện thực.

Về phần Georgina, cô từng nói rằng bạn bè luôn trêu chọc về chuyện đám cưới. "Bạn bè tôi luôn đùa về đám cưới và hỏi tôi: "Khi nào đám cưới?". Và tôi luôn trả lời rằng, điều đó không phụ thuộc vào tôi", cô chia sẻ.

Ngày 11/8, khi được Ronaldo cầu hôn, Georgina Rodriguez tuyên bố khắp thế giới rằng cô đồng ý, thậm chí là "đồng ý ở kiếp này và ở tất cả các kiếp khác nữa".

Georgina Rodriguez, 31 tuổi, và Cristiano Ronaldo đã bên nhau 8 năm. Ronaldo bắt đầu gắn bó với Georgina từ năm 2016, khi mỹ nhân người Argentina đang làm việc trong cửa hàng Gucci tại Tây Ban Nha. Trước đó, ngôi sao bóng đá rất đào hoa với nhiều chuyện tình gây chú ý cùng các người đẹp của giới giải trí như: Paris Hilton, Gemma Anderson, Irina Shayk.

Khi cặp đôi công khai mối quan hệ, nhiều người từng cho rằng, họ sẽ sớm chia tay. Tuy nhiên, cuối cùng, Georgina đã gắn bó với danh thủ Bồ Đào Nha suốt 9 năm qua. Đồng hành cùng Ronaldo, sự nghiệp của Georgina cũng có nhiều bước tiến lớn. Cô gia nhập làng giải trí và gặt hái được danh tiếng.

Cặp đôi có 2 con gái chung là Alana (7 tuổi) và Bella (3 tuổi). Trước đó, Ronaldo đã có con trai Cristiano Ronaldo Jr. (15 tuổi) và cặp song sinh Eva - Mateo (8 tuổi) từ những mối quan hệ khác và cả phương pháp nhờ mang thai hộ.

Những tin đồn về việc cặp đôi kết hôn đã rộ lên từ mùa hè năm ngoái, khi Ronaldo gọi Georgina là "vợ". Cô cũng từng đeo một chiếc nhẫn với viên kim cương lớn hình chữ nhật ở tay trái, nhưng tất cả đều trở nên lu mờ khi so với chiếc nhẫn đính hôn có viên kim cương "khổng lồ".

Ảnh: Getty, AFP, Film Magic