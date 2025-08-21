Bạn gái C.Ronaldo gây sốt khi mặc đồ xuyên thấu nóng bỏng

Trên trang Instagram có gần 70 triệu người theo dõi của mình, Georgina Rodriguez vừa đăng tải loạt hình ảnh nóng bỏng. Trong đó, cô xuất hiện trong bộ trang phục xuyên thấu gợi cảm bên bờ biển.

Hình ảnh gợi cảm của Georgina Rodriguez (Ảnh: Instagram).

Ngay lập tức bộ ảnh của Georgina Rodriguez đã thực sự gây sốt khi nhận được “bão like” trên mạng xã hội. Tính tới thời điểm này, những bức ảnh của bạn gái C.Ronaldo đã nhận gần 4 triệu lượt like (thích).

Ở phía dưới phần bình luận, nhiều cổ động viên (CĐV) tỏ vẻ thích thú với bức hình gợi cảm của Georgina Rodriguez. Họ để lại những dòng bình luận như: “Đúng là nữ hoàng”, “Cô ấy thật đẹp và rực rỡ”, “Bạn gái của C.Ronaldo xứng đáng điểm 10”.

Mới đây, Georgina Rodriguez vừa được C.Ronaldo cầu hôn sau 9 năm bên nhau. Cặp đôi gặp gỡ lần đầu vào năm 2016, khi cô còn làm việc tại một cửa hàng Gucci ở Tây Ban Nha, trong thời gian CR7 còn khoác áo Real Madrid.

Georgina Rodriguez vừa được C.Ronaldo cầu hôn sau 9 năm bên nhau (Ảnh: Instagram).

Hiện tại, họ có hai con chung là Alana (7 tuổi) và Bella (3 tuổi). Bên cạnh đó, họ cùng nhau nuôi dưỡng ba con riêng của C.Ronaldo là Cristiano Jr. (15 tuổi) cùng cặp song sinh Mateo và Eva Maria (8 tuổi).

Georgina Rodriguez luôn được biết đến là hậu phương vững chắc của C.Ronaldo. Người hâm mộ đang chờ đợi một đám cưới thế kỷ của hai người. Tuy nhiên, tới thời điểm này, thông tin về lễ cưới của hai người vẫn chưa được tiết lộ.