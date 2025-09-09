Vẻ đẹp cá tính và trí tuệ của nữ CEO vừa đăng quang Hoa hậu Mỹ

Ngày 9/9 (giờ Việt Nam), chung kết cuộc thi Hoa hậu Mỹ 2026 diễn ra với chiến thắng thuộc về người đẹp Cassie Donegan. Cuộc thi năm nay có sự tham dự của 52 người đẹp đại diện cho các bang của nước Mỹ.

Tân hoa hậu từng tốt nghiệp cử nhân ngành sân khấu nhạc kịch tại Đại học Belmont ở Nashville và theo học tại Đại học AMES Christian.

Cassie Donegan (giữa) đăng quang Hoa hậu Mỹ 2026 (Ảnh: People).

Khoảnh khắc vỡ òa cảm xúc của Hoa hậu Mỹ Cassie Donegan (Ảnh: Getty Images).

Trong hồ sơ dự thi, người đẹp 27 tuổi giới thiệu cô là diễn viên kiêm ca sĩ, đồng thời là giám đốc điều hành của Southern Sitter, một công ty cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em tại thành phố New York (Mỹ). Công ty của Cassie đã tạo ra cơ hội nghề nghiệp, giúp ổn định tài chính cho hàng trăm phụ nữ.

Cassie Donegan còn theo đuổi dự án cộng đồng thúc đẩy giáo dục nghệ thuật trong hệ thống trường học. Cô đã thành lập 3 quỹ học bổng để thu hẹp khoảng cách tiếp cận nghệ thuật trong giáo dục.

Cassie Donegan được đánh giá xứng đáng với danh hiệu Hoa hậu Mỹ 2026 vì sở hữu trí tuệ, nhan sắc và lòng trắc ẩn (Ảnh: Instagram).

Những năm qua, tân hoa hậu tích cực đấu tranh cho quyền thể hiện sáng tạo của trẻ em, chỉ đạo và thiết kế chương trình giảng dạy sân khấu thanh thiếu niên, tổ chức lớp học chuyên sâu về S.T.E.A.M. (phương pháp giáo dục tích hợp bao gồm Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Nghệ thuật, Toán học) từ bậc mẫu giáo đến lớp 12.

Trong phần thi tài năng, Cassie đã gây ấn tượng khi thể hiện ca khúc A Darker Shade of Blue từ vở nhạc kịch Some Like It Hot. Phần thưởng của người chiến thắng là 3.000 USD. Nhiều khán giả thừa nhận, họ bất ngờ khi nghe Cassie cất giọng hát và đánh giá sự thể hiện của cô là một trong những phần thi tài năng xuất sắc nhất trong lịch sử cuộc thi Hoa hậu Mỹ.

Cassie Donegan sở hữu vẻ đẹp hiện đại, cá tính (Ảnh: Instagram).

Cassie hiện là thành viên của Hiệp hội Công bằng Diễn viên. Cô là nghệ sĩ biểu diễn chuyên nghiệp trên khắp nước Mỹ, từng đứng chung sân khấu với một số tài năng nổi tiếng nhất trong ngành.

Ở vòng thi ứng xử, Cassie Donegan chia sẻ: "Tôi tin sống thật với chính mình 100% là điều quan trọng nhất bạn có thể làm. Nếu điều đó bao gồm cả việc thể hiện cái tôi qua khuyên tai hay hình xăm, hãy cứ làm. Tôi nghĩ không ai có quyền nói bạn được phép làm gì với cơ thể của mình. Hãy tự tin tiến bước".

Người đẹp Cassie Donegan sẽ có một năm hoạt động tích cực với các hoạt động xã hội ý nghĩa (Ảnh: People).

Phần thưởng cho tân Hoa hậu Cassie là phần học bổng trị giá 70.000 USD, giúp cô trang trải chi phí học đại học và theo đuổi chương trình học thạc sĩ.

Cuộc thi Hoa hậu Mỹ không tập trung lựa chọn các đại diện tham dự các cuộc thi sắc đẹp quốc tế mà thúc đẩy các hoạt động xã hội ý nghĩa. Do vậy, với tư cách là tân Hoa hậu Mỹ, Cassie sẽ trở thành đại sứ thương hiệu quốc gia của chương trình Cơ hội Hoa hậu Mỹ. Đây là chương trình đi khắp thế giới để ủng hộ giáo dục nghệ thuật, quảng bá học bổng đồng thời trao quyền cho phụ nữ phát huy hết tiềm năng của mình.

Chia sẻ sau chung kết, Hoa hậu Cassie nói: "Cuộc thi Hoa hậu Mỹ luôn là bệ phóng cho phụ nữ biến ước mơ thành hiện thực. Tôi rất vinh dự được đại diện cho một tổ chức cung cấp học bổng, nguồn lực và nền tảng cho phụ nữ để trở thành nhà lãnh đạo".

Cassie Donegan tự tin trả lời phỏng vấn (Ảnh: Getty Images).