Từ trẻ mắc chứng khó đọc đến huyền thoại nhạc rock sở hữu trăm triệu USD

Ozzy Osbourne (tên đầy đủ là John Michael Osbourne) lớn lên tại Birmingham (Anh). Mẹ ông là nhân viên làm việc tại nhà máy công nghiệp. Cha ông là thợ chế tạo dụng cụ tại Công ty General Electric.

Ozzy có 3 người chị gái và 2 em trai. Gia đình 8 người từng sống trong một căn hộ nhỏ chật chội tại Aston (Anh). Từ nhỏ, Osbourne đã có biệt danh "Ozzy" và sau này, ông dùng cái tên này làm nghệ danh.

Ít ai biết rằng, Ozzy là một đứa trẻ mắc chứng khó đọc và từng bị cười chê. Năm 11 tuổi, Ozzy bị lạm dụng tình dục và bị bắt nạt tại trường. Những ký ức này từng ám ảnh Ozzy và khiến ông sợ hãi khi nghĩ tới chuyện tới trường.

Ozzy Osbourne thời trẻ (Ảnh: NBC News).

Tuy nhiên, cậu học sinh Osbourne lại có đam mê lớn và mạnh mẽ với nghệ thuật. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Ozzy tham gia rất nhiều vở nhạc kịch.

Sau khi nghe đĩa đơn ăn khách đầu tiên của The Beatles ở tuổi 14, Osbourne quyết định trở thành một người hâm mộ cuồng nhiệt của ban nhạc và khẳng định ca khúc She Loves You của nhóm đã truyền cảm hứng để ông theo đuổi ước mơ là một nhạc sĩ.

Trong bộ phim tài liệu God Bless Ozzy Osbourne, Osbourne nói rằng The Beatles đã khiến ông nhận ra, bản thân sẽ trở thành một ngôi sao nhạc rock vĩ đại trong quãng đời còn lại.

Năm 15 tuổi, Osbourne quyết định nghỉ học và làm rất nhiều ngành nghề tay chân khác nhau như: Công nhân tại công trường xây dựng, thợ sửa ống nước tập sự, thợ học việc làm dụng cụ, thợ lên dây còi ô tô và công nhân lò mổ.

Ozzy Osbourne và các thành viên của ban nhạc Black Sabbath tại một sự kiện âm nhạc ở Anh vào năm 1973 (Ảnh: NBC News).

Năm 17 tuổi, Osbourne bị buộc tội ăn trộm tại một cửa hàng quần áo, nhưng không có khả năng nộp phạt. Khi đó, cha của nam nghệ sĩ đã từ chối trả tiền bảo lãnh cho con trai vì muốn dạy cho con một bài học. Kết quả, Osbourne phải ngồi tù 6 tuần cho tội lỗi của chính mình.

Âm nhạc cứu rỗi tâm hồn và cuộc sống của Osbourne

Những năm tháng đầu đời đầy biến động khiến Osbourne trở nên xa cách với mọi người xung quanh và mất phương hướng. Tới năm 1967, cuộc gặp gỡ định mệnh với Geezer Butler đã là thay đổi cuộc đời huyền thoại nhạc rock.

Geezer thành lập ban nhạc Rare Breed và tuyển Osbourne làm ca sĩ. Ban nhạc đã chơi 2 buổi trước khi tan rã. Tuy nhiên, mối quan hệ đặc biệt giữa Osbourne và Butler không dừng lại. Họ tái hợp trong một ban nhạc khác, lấy tên là Polka Tulk Blues, bao gồm nghệ sĩ guitar Tony Iommi và tay trống Bill Ward.

Họ đổi tên ban nhạc thành Earth, nhưng sau đó, họ quyết định lấy tên nhóm là Black Sabbath vào tháng 8/1969. Được biết, tên của ban nhạc được lấy cảm hứng từ bộ phim cùng tên.

Black Sabbath theo đuổi phong cách nhạc nặng nề với lời bài hát khá u ám. Trong khi thu âm album đầu tiên, Butler và Osbourne đã cùng viết lời bài hát Black Sabbath. Chất nhạc rock dữ dội nhưng pha chút u ám được họ duy trì trong nhiều tác phẩm sau này, thúc đẩy họ định hình dòng nhạc mới, heavy metal (rock nặng).

Ozzy Osbourne biểu diễn tại London (Anh) vào năm 1997 (Ảnh: News).

Album đầu tay cùng tên của Black Sabbath đã lọt vào top 10 album hay nhất tại Anh, đồng thời mở đường cho một loạt ca khúc sau này. Họ trở thành một trong những ban nhạc rock có ảnh hưởng và thành công nhất mọi thời đại, bán được hơn 75 triệu album trên toàn thế giới.

Các ca khúc nổi tiếng của nhóm được giới phê bình đánh giá cao phải kể tới Paranoid (1970), Master of Reality (1971) và Sabbath Bloody Sabbath (1973).

Tuy nhiên, sự gắn bó của Black Sabbath và Osbourne không kéo dài quá lâu. Năm năm 1979, Black Sabbath đã sa thải Osbourne vì những hành vi mất kiểm soát của ông. Osbourne được cho là mắc chứng nghiện rượu và lạm dụng các loại ma túy.

Trong một tuyên bố, đại diện nhóm cho hay: "Chúng tôi biết mình thực sự không còn lựa chọn nào khác ngoài việc sa thải anh ấy vì anh ấy quá mất kiểm soát".

Ozzy cùng các thành viên của Black Sabbath tại lễ trao giải Grammy ở Los Angeles (Mỹ) vào năm 2014 (Ảnh: FilmMagic).

Sau khi rời nhóm, Ozzy Osbourne tái xuất với tư cách nghệ sĩ solo với album Blizzard of Ozz. Năm 1981, ông phát hành album Diary Of A Madman. Cả 2 album đều là những tác phẩm kinh điển của dòng nhạc rock.

Sau này, Ozzy tái hợp với Black Sabbath nhiều lần. Ông biểu diễn cùng nhóm vào năm 1997 và giúp thu âm album phòng thu cuối cùng của ban nhạc, mang tên 13 (2013), trước khi họ bắt đầu chuyến lưu diễn chia tay.

Osbourne đã bán được hơn 100 triệu album, bao gồm cả các tác phẩm solo và các bản phát hành của Black Sabbath. Ông được vinh danh tại Đại sảnh Danh vọng Rock and Roll với tư cách là thành viên của Black Sabbath vào năm 2006 và với tư cách nghệ sĩ cá nhân vào năm 2024. Ông còn được vinh danh với các ngôi sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood (Mỹ) và Đại lộ Ngôi sao Birmingham (Anh).

Ozzy nhận sao trên Đại lộ danh vọng Hollywood vào năm 2002 (Ảnh: Getty Images).

Tại Lễ trao giải Âm nhạc MTV châu Âu vào năm 2014, Ozzy đã nhận được Giải thưởng Biểu tượng Toàn cầu. Năm 2015, ngôi sao nổi tiếng tiếp tục được trao giải thưởng Thành tựu Trọn đời từ Viện Hàn lâm Nhạc sĩ, Nhà soạn nhạc và Tác giả Anh.

Đầu những năm 2000, Osbourne cùng gia đình phát triển show truyền hình thực tế The Osbournes phát trên kênh MTV. Show này cũng rất thành công và mang lại tiếng vang cho gia đình ông.

Ngôi sao nhạc rock còn góp mặt trong loạt phim truyền hình Ozzy & Jack's World Detour cùng 2 con và The Osbournes Want to Believe cùng vợ Sharon và con trai Jack.

Huyền thoại nhạc rock qua đời vì bệnh tật

Ozzy Osbourne đã góp phần khai sinh ra dòng nhạc heavy metal với Black Sabbath. Sau đó, ông đã thúc đẩy thể loại nhạc này bước vào thời kỳ đỉnh cao của kỷ nguyên nhạc rock những năm 1980 và trở thành một biểu tượng của MTV.

Ozzy bên vợ đồng thời là quản lý của ông, Sharon, và các con (Ảnh: Instagram).

Lối sống mạnh mẽ, không bao giờ đầu hàng luôn giúp ông được chú ý, ngay cả trong những năm tháng mà nhạc rock bị tuyên bố là đã chết.

Ông và vợ, Sharon, đã biến cuộc sống âm nhạc sôi động của mình trở thành chất liệu cho một chương trình truyền hình thực tế The Osbournes. Ông cũng góp phần tạo nên tên tuổi cho rất nhiều ngôi sao âm nhạc thông qua lễ hội âm nhạc Ozzfest của mình vào những năm 1990 và 2000.

Ozzy phát hiện mắc bệnh Parkinson và gặp các vấn đề sức khỏe khác trong những năm gần đây. Bệnh tật khiến ngôi sao 76 tuổi ít xuất hiện trước công chúng và không thể tham gia biểu diễn.

Ngày 5/7 vừa rồi, Ozzy Osbourne trình diễn trong sự kiện âm nhạc Back to the Beginning tại quê nhà Birmingham. Đây là buổi diễn cuối cùng trong sự nghiệp âm nhạc vẻ vang của ông. Sự kiện có sự góp mặt của các nghệ sĩ như Metallica và Guns n' Roses trước khi kết thúc bằng màn trình diễn của Ozzy và Black Sabbath.

Ozzy Osbourne vẫn "cháy" hết mình trong show diễn cuối cùng trong cuộc đời tại Anh vào ngày 5/7 (Ảnh: Getty Images).

Chia sẻ trước sự kiện, giọng ca huyền thoại của làng nhạc rock nói, đây là buổi diễn trực tiếp cuối cùng của ông. Bạn bè và đồng nghiệp đều ghi nhận, Ozzy đã để dành màn trình diễn hoành tráng và đáng nhớ nhất cho phần cuối.

Trước hàng trăm nghìn khán giả, huyền thoại nhạc rock nói: "Các bạn không thể hiểu được cảm giác của tôi đâu. Xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các bạn".

Ozzy qua đời vào ngày 23/7 (giờ Việt Nam), thọ 76 tuổi. Đại diện của gia đình thông báo: "Với nỗi buồn không thể diễn tả trọn vẹn, chúng tôi phải báo tin rằng Ozzy Osbourne yêu dấu của chúng tôi đã qua đời sáng nay. Ông đã ở bên gia đình và được bao bọc trong tình yêu thương".

Theo tờ Times of India, huyền thoại nhạc rock ra đi và để lại khối tài sản 220 triệu USD.