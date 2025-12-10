Tìm thấy loại ma túy cực độc trong vụ tội phạm nổ súng bắn công an ở Hà Nội

Ngày 10/12, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04 Bộ Công an) thông tin về quá trình điều tra ổ nhóm ma túy tại đường Bạch Đằng, phường Hồng Hà, TP Hà Nội.

Theo Cục C04, đêm 23, rạng sáng 24/11, Cục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã triệt phá ổ nhóm này tại căn nhà trong ngõ đường Bạch Đằng. Thời điểm này, các đối tượng cố thủ, dùng súng bắn trả lực lượng chức năng nhằm uy hiếp, kéo dài thời gian để tiêu hủy tang vật...

Các tổ công tác phá 3 lớp cửa, sử dụng lựu đạn khói để đột kích vào bên trong, từ đó khống chế, bắt giữ các đối tượng.

Tang vật cảnh sát thu giữ (Ảnh: VTV).

Quá trình bị vây bắt, có 2 đối tượng đã trèo lên mái các nhà lân cận hòng tẩu thoát. Tuy nhiên, cảnh sát đã sử dụng flycam để truy tìm và tóm gọn các đối tượng.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 3 súng quân dụng, 1 quả lựu đạn, nhiều gói ma túy nước vui, bình khí bóng cười và nhiều ma túy khác nhau, trong đó có 6 lọ nước nghi ma túy cực độc.

Khám xét nhà một đối tượng liên quan, cơ quan công an tiếp tục thu giữ khoảng 48.000 viên ma túy tổng hợp và 1kg ma túy đá.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng cầm đầu Nguyễn Văn Tuấn (31 tuổi) khai để tạo độ “phê” khi sử dụng ma túy, đối tượng mua 10 lọ fentanyl với giá hơn 7 triệu đồng.

Khi bị công an đột kích, Tuấn đã sử dụng hết 4 lọ.

Theo Cục C04, sau thời gian giám định, Trung tâm Giám định ma túy Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) đã kết luận loại ma túy fentanyl là cực độc.

Liên quan đến chất ma túy này, ngày 9/11/2024, tại một khu đô thị ở Gia Lâm (Hà Nội), 2 đối tượng đã tử vong vì sốc khi sử dụng fentanyl.