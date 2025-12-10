Tìm thấy loại ma túy cực độc trong vụ tội phạm nổ súng bắn công an ở Hà Nội
(Dân trí) - Theo Cục C04, đối tượng cầm đầu ổ nhóm ma túy tại đường Bạch Đằng, phường Hồng Hà, TP Hà Nội, khai nhận thời điểm bị cảnh sát đột kích, chúng đang sử dụng ma túy loại fentanyl.
Ngày 10/12, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04 Bộ Công an) thông tin về quá trình điều tra ổ nhóm ma túy tại đường Bạch Đằng, phường Hồng Hà, TP Hà Nội.
Theo Cục C04, đêm 23, rạng sáng 24/11, Cục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã triệt phá ổ nhóm này tại căn nhà trong ngõ đường Bạch Đằng. Thời điểm này, các đối tượng cố thủ, dùng súng bắn trả lực lượng chức năng nhằm uy hiếp, kéo dài thời gian để tiêu hủy tang vật...
Các tổ công tác phá 3 lớp cửa, sử dụng lựu đạn khói để đột kích vào bên trong, từ đó khống chế, bắt giữ các đối tượng.
Quá trình bị vây bắt, có 2 đối tượng đã trèo lên mái các nhà lân cận hòng tẩu thoát. Tuy nhiên, cảnh sát đã sử dụng flycam để truy tìm và tóm gọn các đối tượng.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 3 súng quân dụng, 1 quả lựu đạn, nhiều gói ma túy nước vui, bình khí bóng cười và nhiều ma túy khác nhau, trong đó có 6 lọ nước nghi ma túy cực độc.
Khám xét nhà một đối tượng liên quan, cơ quan công an tiếp tục thu giữ khoảng 48.000 viên ma túy tổng hợp và 1kg ma túy đá.
Tại cơ quan điều tra, đối tượng cầm đầu Nguyễn Văn Tuấn (31 tuổi) khai để tạo độ “phê” khi sử dụng ma túy, đối tượng mua 10 lọ fentanyl với giá hơn 7 triệu đồng.
Khi bị công an đột kích, Tuấn đã sử dụng hết 4 lọ.
Theo Cục C04, sau thời gian giám định, Trung tâm Giám định ma túy Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) đã kết luận loại ma túy fentanyl là cực độc.
Liên quan đến chất ma túy này, ngày 9/11/2024, tại một khu đô thị ở Gia Lâm (Hà Nội), 2 đối tượng đã tử vong vì sốc khi sử dụng fentanyl.
Fentanyl là chất thuộc nhóm thuốc giảm đau opioid, có nguồn gốc từ thuốc phiện, có tác dụng giảm đau rất mạnh (gấp 100 lần morphine, 50 lần heroin).
Thuốc được sử dụng có kiểm soát trong y tế tại nhiều nước dưới dạng tiêm, truyền dịch, xịt mũi, đặt miệng hoặc miếng dán.
Tuy nhiên, fentanyl cũng bị tổng hợp trái phép và sử dụng như ma túy, thường được trộn với heroin, cocain hoặc ma túy tổng hợp để tăng độ phê.
Do độc tính rất mạnh, nguy cơ tử vong với người sử dụng bất hợp pháp cao hơn nhiều so với heroin, fentanyl và một số dẫn xuất đã được đưa vào Bảng I - Danh mục cần kiểm soát theo Công ước quốc tế 1961 của Liên hợp quốc.
Cục C04 cho biết fentanyl gây nghiện mạnh và là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do dùng quá liều tại Mỹ và một số nước. Đây là loại ma túy mới mà Mỹ mất 7 năm mới phát hiện đầy đủ đặc tính.
Tại Việt Nam, fentanyl được xếp vào Danh mục II theo Nghị định 57/2022/NĐ-CP, dùng hạn chế trong phân tích, nghiên cứu, y tế.
Để phòng ngừa hiểm họa fentanyl, Cục C04 đã yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tăng cường tuyên truyền tại trường học, khu công nghiệp, khu vực nguy cơ cao; cảnh báo về các loại ma túy mới “núp bóng” thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thảo mộc, bóng cười; đồng thời vận động người dân kịp thời tố giác tội phạm.