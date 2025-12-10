Các kênh mạng xã hội của cơ quan báo được luật hóa là sản phẩm báo chí

Luật hóa kênh nội dung của cơ quan báo chí trên không gian mạng

Sáng 10/12, Quốc hội thông qua Luật Báo chí sửa đổi, trong đó lần đầu tiên luật hóa khái niệm "kênh nội dung của cơ quan báo chí trên không gian mạng" và quy định chi tiết trách nhiệm khi các cơ quan báo chí hoạt động trên nền tảng số.

Luật có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, một số quy định được áp dụng sớm từ ngày 1/1/2026.

Theo luật mới, "kênh nội dung của cơ quan báo chí trên không gian mạng" được xác định là kênh thông tin do cơ quan báo chí thiết lập trên một mạng xã hội để cung cấp, truyền đưa, thu thập, trao đổi, chia sẻ thông tin và kết nối cộng đồng người sử dụng mạng xã hội. Kênh này phải có dấu hiệu nhận biết thống nhất khi được thiết lập trên các mạng xã hội khác nhau.

Việc luật hóa khái niệm này nhằm điều chỉnh hoạt động xuất bản thông tin báo chí trên mạng xã hội - lĩnh vực chưa được quy định trong Luật Báo chí hiện hành.

Cùng với báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, kênh nội dung trên mạng xã hội trở thành một dạng sản phẩm báo chí chính thức và phải tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật.

Kênh nội dung trên mạng xã hội trở thành một dạng sản phẩm báo chí chính thức (Ảnh minh họa: Hải Long).

Làm rõ trách nhiệm, lưu chiểu và quản lý hoạt động báo chí số

Luật quy định rõ trách nhiệm của cơ quan báo chí khi mở và vận hành kênh nội dung trên không gian mạng. Cơ quan báo chí phải chịu trách nhiệm về nội dung và bản quyền khi đăng, phát thông tin; đồng thời không phải chịu trách nhiệm đối với các thay đổi phát sinh do lỗi kỹ thuật của nền tảng mạng xã hội.

Cơ quan báo chí phải đưa thông tin lên kênh nội dung trước hoặc sau khi biên tập, cập nhật trên báo chí chính thức và lưu giữ đầy đủ nội dung đã xuất bản theo quy định về lưu chiểu báo chí điện tử.

Khi mở kênh nội dung, cơ quan báo chí có trách nhiệm thông báo với cơ quan quản lý nhà nước về báo chí và kết nối trực tuyến với hệ thống lưu chiểu để phục vụ việc đo kiểm xu hướng thông tin trên không gian mạng theo quy định của Chính phủ.

Bên cạnh đó, luật bổ sung quy định liên quan đến hoạt động báo chí trên không gian mạng. Theo đó, cơ quan báo chí ngoài đăng, phát nội dung báo chí còn được tích hợp các hoạt động dịch vụ trực tuyến trên báo chí theo quy định của Chính phủ. Cơ quan vận hành nền tảng số báo chí quốc gia có trách nhiệm bảo đảm nguyên vẹn nội dung thông tin đã đăng, phát trên nền tảng này.

Các nội dung bị nghiêm cấm theo Điều 8 cũng được áp dụng với hoạt động trên kênh nội dung mạng xã hội, bao gồm thông tin chống Nhà nước, gây chia rẽ, xuyên tạc lịch sử, xúc phạm dân tộc, thông tin sai sự thật, vu khống, kích động bạo lực, miêu tả hành vi đồi trụy, kỳ thị giới, tôn giáo, hoặc thông tin gây ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của trẻ em.

Luật cũng nghiêm cấm đăng phát thông tin tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật cá nhân, gia đình và các bí mật khác theo quy định pháp luật.

Luật hóa kênh nội dung trên mạng xã hội là một bước mở rộng phạm vi điều chỉnh của Luật Báo chí, phù hợp với thực tiễn hoạt động báo chí số hiện nay. Việc bổ sung khái niệm này gắn với yêu cầu siết trách nhiệm nội dung, bảo đảm quản lý thống nhất giữa báo chính thống và các kênh truyền thông trên nền tảng mạng xã hội do cơ quan báo chí vận hành.

Các quy định về lưu chiểu điện tử và kết nối dữ liệu cũng được cụ thể hóa nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí trong môi trường số.

Luật Báo chí sửa đổi cũng quy định các cơ quan báo chí phải tuân thủ đầy đủ quy định về tôn chỉ, mục đích, không đăng, phát nội dung thuộc danh mục hành vi bị nghiêm cấm, đồng thời lưu trữ dữ liệu theo quy định. Chính phủ được giao quy định chi tiết về nền tảng số báo chí quốc gia và công cụ số phục vụ giám sát hoạt động báo chí trên không gian mạng.

Luật Báo chí sửa đổi được thông qua sau quá trình rà soát, bổ sung để phù hợp hơn với môi trường truyền thông số, trong đó việc xác lập kênh nội dung của cơ quan báo chí trên mạng xã hội là một trong những thay đổi lớn, tạo khung pháp lý cho hoạt động báo chí trong thời gian tới.