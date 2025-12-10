"Ngọc nữ màn ảnh Hoa ngữ" Trương Bá Chi bị đồng nghiệp, bố mẹ nuôi tố vô ơn

Trương Bá Chi bị Dư Dục Hưng và Công ty AEG khởi kiện từ tháng 7/2020, nhưng vụ việc nhiều lần trì hoãn vì dịch Covid-19. Đến năm 2022, tòa mới mở lại các phiên xét xử. Ngày 3/12 vừa qua, phiên tòa tiếp tục diễn ra với sự có mặt của nữ diễn viên.

Quản lý cũ tố “vô ơn”, vi phạm hợp đồng

Theo lời khai, Dư Dục Hưng là bạn lâu năm của cha Trương Bá Chi và từng được cô gọi là “cha đỡ đầu”. Từ tháng 7/2011, ông đảm nhận vai trò quản lý, phụ trách toàn bộ hoạt động của nữ diễn viên trên phạm vi toàn cầu.

Trương Bá Chi đang là tâm điểm truyền thông với vụ kiện với quản lý cũ (Ảnh: Weibo).

Sau biến cố ly hôn, Trương Bá Chi tìm đến ông để xin tư vấn, trước khi hai bên ký hợp đồng quản lý độc quyền kéo dài 8 năm.

Theo thỏa thuận, Trương Bá Chi sẽ tham gia 4 bộ phim với tổng thù lao 5,1 triệu USD và đã nhận tiền ứng từ AEG. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, cô chuyển hướng sang thị trường đại lục và không tham gia các dự án do Công ty AEG sản xuất.

Dư Dục Hưng cáo buộc cô vi phạm hợp đồng và chiếm dụng khoản tiền ứng trước. AEG yêu cầu bồi thường 1,9 triệu USD. Truyền thông Hong Kong nhận định vụ kiện có thể kéo dài do nhiều tình tiết phức tạp.

Trương Bá Chi bật khóc, cáo buộc quản lý “phản bội”

Ngày 8/12, khi xuất hiện tại tòa, Trương Bá Chi nhiều lần mất bình tĩnh, bật khóc và hét lên: “Mọi thứ đều là giả”. Thẩm phán phải trấn an cô để phiên xử tiếp tục.

Trương Bá Chi ra hầu tòa, ngày 8/12 (Ảnh: HK01).

Luật sư nguyên đơn đề cập một bản ghi âm cuộc họp, trong đó Trương Bá Chi nhiều lần khẳng định sẽ thực hiện theo thỏa thuận.

Khi được hỏi liệu “thỏa thuận” có phải hợp đồng quản lý độc quyền ký năm 2014 hay không, nữ diễn viên nghẹn ngào cho biết: “Tôi đã nói rõ lý do tôi ở lại. Tôi biết anh ta làm điều phản bội tôi và muốn bảo vệ bản thân. Tôi có thể cắt đứt quan hệ từ lâu, nhưng vì anh ta có vợ trẻ và đang mắc ung thư nên tôi chọn tha thứ”.

Cô khẳng định việc thắng hay thua vụ kiện không quan trọng bằng việc có cơ hội “nói ra sự thật”.

Loạt ồn ào trong quá khứ bị nhắc lại

Vụ kiện một lần nữa khiến truyền thông nhắc lại những mâu thuẫn giữa Trương Bá Chi và các quản lý cũ.

Trước đây, cô từng bị nhiều nhân vật có tiếng trong giới giải trí Hong Kong (Trung Quốc) chỉ trích tác phong làm việc, thậm chí bị quản lý Trần Lam tuyên bố “vĩnh viễn không hợp tác”, khiến sự nghiệp xuống dốc.

Trương Bá Chi từng bị mẹ nuôi cũ, bà Trần Lam (phải) tố vô ơn (Ảnh: Sina).

Bà Trần Lam từng là mẹ nuôi của Trương Bá Chi, nâng đỡ cô khi gia nhập làng giải trí. Tuy nhiên, năm 2021, bà từng có phát ngôn chỉ trích nữ diễn viên Vô cực vì sống không biết trước sau, có những tuyên bố gây sốc và tính cách ngôi sao. Mối quan hệ của hai bên được cho là rạn nứt nặng nề.

Những năm gần đây, Trương Bá Chi lấy lại hình ảnh nhờ tham gia các show truyền hình và livestream (phát sóng trực tuyến) bán hàng. Năm 2021, cô gây chú ý khi tham gia chương trình Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng. Năm 2022, cô trở lại Hong Kong chăm sóc 3 con và điều hành thương hiệu thời trang riêng.

Theo Sina, dù là mẹ đơn thân hơn 10 năm, Trương Bá Chi vẫn sở hữu khối tài sản đáng kể nhờ thời kỳ đỉnh cao danh tiếng trước đây. Cô từng là “ngọc nữ” màn ảnh Hong Kong với nhiều vai diễn được đánh giá cao trước khi tạm ngừng đóng phim sau khi kết hôn với Tạ Đình Phong vào năm 2005.

Các chuyên gia phân tích tâm lý cho rằng tuổi thơ thiếu thốn khiến Trương Bá Chi có xu hướng làm việc quá sức để tìm cảm giác an toàn, dẫn đến những mâu thuẫn trong các mối quan hệ nghề nghiệp.

Phiên tòa giữa cô và quản lý cũ Dư Dục Hưng dự kiến tiếp tục vào ngày 9/12. Trong bối cảnh dư luận vẫn chia rẽ, phiên tòa sắp tới được xem là bước ngoặt quan trọng quyết định tương lai của nữ diễn viên.