NSƯT Chiều Xuân bật khóc khi xem phim của con gái út Hồng Khanh

Tối 9/12, phim điện ảnh Thế hệ kỳ tích có buổi công chiếu tại TPHCM, quy tụ sự góp mặt của đạo diễn Hoàng Nam cùng dàn diễn viên: NSND Thanh Hoa, NSND Bùi Bài Bình, NSƯT Chiều Xuân, Trần Tú, Hồng Khanh, Nàng Mơ...

Trong dàn diễn viên trẻ, Hồng Khanh - con gái út của NSƯT Chiều Xuân - nhận được sự quan tâm khi lần đầu chạm ngõ điện ảnh.

Ca sĩ Quang Anh RHYDER đến chúc mừng Hồng Khanh tại sự kiện ra mắt phim (Ảnh: Ban tổ chức).

Khán giả bày tỏ bất ngờ trước màn lột xác ngoại hình của Hồng Khanh. Năm 2013, cô từng tham gia Giọng hát Việt nhí, được yêu thích bởi vẻ mũm mĩm đáng yêu. Sau 12 năm, Hồng Khanh được khen ngày càng trưởng thành, nhan sắc thăng hạng.

Trong phim, Hồng Khanh vào vai Linh - bạn gái của Tiến (Trần Tú đóng). Linh và Tiến khắc họa hình ảnh người trẻ Hà Nội năng động, giàu tình cảm, nhiều hoài bão và có trách nhiệm.

Chia sẻ với phóng viên bên lề sự kiện ra mắt phim, Hồng Khanh cho biết, cô có nhiều trải nghiệm đáng nhớ khi kết hợp cùng Trần Tú (con trai NSND Trần Lực).

"Ngay sau khi tôi và Trần Tú vượt qua vòng thử vai, chúng tôi được đạo diễn Hoàng Nam sắp xếp học diễn xuất 3 buổi mỗi tuần với chú Trần Lực. Tôi cảm thấy biết ơn, may mắn khi người thầy đầu tiên trong lĩnh vực điện ảnh là thầy Trần Lực.

Mẹ tôi cũng động viên, chỉ dạy cho tôi nhiều điều về kỹ năng diễn xuất. Dù ở lĩnh vực nào, tôi cũng luôn cố gắng hết sức mình, nghiêm túc trong mọi lựa chọn", Hồng Khanh nói.

NSƯT Chiều Xuân hào hứng chụp hình kỷ niệm cùng con gái út (Ảnh: Facebook nhân vật).

Về phía NSƯT Chiều Xuân, chị hạnh phúc khi lần đầu tiên cùng con gái tham gia một bộ phim. Sau suất chiếu sớm, nữ nghệ sĩ bật khóc vì xúc động. Theo NSƯT Chiều Xuân, Thế hệ kỳ tích gợi nhiều ký ức đẹp về mùa thu, ngõ phố Hà Nội, khiến chị bồi hồi nhớ về bà, về mẹ.

Chị cũng có những đánh giá tích cực cho diễn xuất của dàn diễn viên trẻ như Trần Tú, Hồng Khanh.

"Cảm ơn những người ông, người bà, các cô, các chú trong phim. Họ là những nghệ sĩ tài giỏi đã luôn sát cánh bên lứa diễn viên trẻ, để hôm nay các con có thể xuất hiện trên màn ảnh rộng.

Các con còn nhiều non nớt, nhưng trong vai trò người mẹ, tôi hiểu các con đã tạo được dấu ấn xúc động. Phim mang câu chuyện dung dị, có phần được và cả chưa được nhưng đã chạm đến cảm xúc của tôi", NSƯT Chiều Xuân nói.

Ê-kíp phim ra mắt truyền thông và khán giả (Ảnh: Ban tổ chức).

Tại phần giao lưu, đạo diễn Hoàng Nam cũng giải thích lý do vì sao ban đầu phim mang tên Bà đừng buồn con nhưng cuối cùng thay đổi thành Thế hệ kỳ tích.

Đạo diễn nói, từ lúc viết kịch bản, anh nhấn mạnh câu chuyện gia đình, cảm xúc về người bà. Sau quá trình dựng phim, anh nhận ra tình yêu của người bà là động lực, nền tảng tạo nên những kỳ tích, hoài bão cho thế hệ trẻ.

Tình cờ giai đoạn đó, trò chơi Tiệm phở Anh Hai của một sinh viên Việt Nam làm nên hiện tượng toàn cầu. Kết nối với câu chuyện đời thực, anh đổi tên phim Thế hệ kỳ tích để cổ vũ người trẻ Việt Nam tạo thêm nhiều kỳ tích.