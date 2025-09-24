Steven Nguyễn siết cân, hóa nông dân sau "Mưa đỏ"

Tối 23/9, Steven Nguyễn gây chú ý khi xuất hiện trong video first-look (video giới thiệu đầu tiên) của phim Trại buôn người. Trong video, nam diễn viên hóa thân anh nông dân đang tham gia hội đua bò ở một vùng quê An Giang.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả thắc mắc Steven Nguyễn sẽ vào tuyến nhân vật chính hay tiếp tục làm phản diện như những phim trước đó.

Tạo hình của Steven Nguyễn trong phim "Trại buôn người" (Ảnh: Chụp màn hình).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Steven Nguyễn cho biết vai diễn trong phim mới là hình mẫu hoàn toàn khác biệt.

"Tôi vào vai một anh nông dân hiền lành, nhút nhát, không phải cao thủ võ lâm như các phim trước đây. Tôi muốn khán giả thấy một hình ảnh mới mẻ từ kỹ năng đến tính cách trong phim, thay vì những vai diễn bặm trợn, to khỏe thường thấy", diễn viên nói.

Trước khi ghi hình, Steven Nguyễn tích cực tập luyện, rèn thể lực, nghiên cứu kịch bản. Anh phấn đấu giảm thêm số cân nặng để đúng với tạo hình một anh nông dân gầy gò, nghèo khổ. Nam diễn viên cũng dành thời gian tìm hiểu về hội đua bò - một trong những hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc ở An Giang.

Steven Nguyễn hé lộ về vai diễn trong phim mới (Ảnh: Bích Phương).

Về những thắc mắc cho rằng Trại buôn người mang đề tài thời sự - xã hội, liệu có sự trùng hợp với những phim hành động trước đây Steven Nguyễn từng đóng hay không, anh cho biết điểm mới mẻ ở yếu tố đấu tranh, sinh tồn khắc nghiệt mà nhân vật trải qua.

Trong phim mới, Steven Nguyễn sẽ đóng chung với nhiều người đẹp như Minh Kiên, Khánh My, Hoàng Kim Ngọc, Pông Chuẩn... Tuy nhiên, anh hài hước tiết lộ: "Trên phim, các bạn ấy sẽ không được đẹp như ngoài đời đâu vì đều vào vai nạn nhân của trại buôn người".

Steven Nguyễn cùng dàn diễn viên "Trại buôn người" ở buổi cúng khai máy (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nói về cuộc sống hiện tại, Steven Nguyễn hé lộ anh cảm nhận sự thay đổi rõ rệt sau khi nổi tiếng từ phim Mưa đỏ.

Anh thừa nhận việc được khán giả ủng hộ nhiệt tình khiến anh áp lực hơn mỗi khi tham gia dự án mới. Tuy nhiên, đây cũng là động lực để Steven Nguyễn phấn đấu hơn từng ngày.

"Nhiều lúc, tôi không biết làm sao để đáp lại đầy đủ tình cảm của khán giả, sợ làm khán giả buồn và thất vọng. Ví dụ, mỗi lần gặp fan, tôi muốn cầm điện thoại chụp hình với tất cả, muốn bắt tay hết các bạn fan. Hay như mỗi lần lên mạng, tôi đều đọc hết bình luận, sợ bỏ sót tin nhắn của người hâm mộ", Steven Nguyễn chia sẻ.

Trại buôn người lấy cảm hứng từ cuộc đào thoát của những nạn nhân buôn người tại Tịnh Biên (An Giang) năm 2022. Phim do Toni Bảo Anh đạo diễn. Ngoài Steven Nguyễn, phim có sự góp mặt của NSND Như Quỳnh, Quách Ngọc Ngoan, á hậu Minh Kiên, Quách Ngọc Tuyên, Khánh My, Long Điền...

Phim dự kiến công chiếu tháng 3/2026.