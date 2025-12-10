Cần có phương án, lộ trình xử lý tài sản công dôi dư, không để lãng phí

Sáng 10/12, kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc. Tại kỳ họp, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, đã đưa ra nhiều kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, phát triển đô thị.

Ông Thanh đề nghị UBND thành phố cần có phương án và lộ trình cụ thể để tránh lãng phí và xuống cấp, đặc biệt là việc khai thác hiệu quả cơ sở vật chất của thành phố Tam Kỳ cũ, nhằm phát huy tối đa hiệu quả các công trình của trung tâm chính trị - hành chính cấp tỉnh.

Kỳ họp thứ 5, HĐND thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc sáng 10/12 (Ảnh: Công Bính).

Về cơ sở hạ tầng cấp xã, ông Lê Trí Thanh kiến nghị UBND thành phố xây dựng lộ trình bố trí kinh phí để xây mới, nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc của hệ thống chính trị cấp xã, đảm bảo phù hợp với mô hình 2 cấp.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng cũng đề xuất sớm bổ sung cán bộ chuyên môn còn thiếu cho các địa phương, đặc biệt là những nơi có số lượng thủ tục hành chính phát sinh nhiều, áp lực cao nhưng cán bộ còn mỏng hoặc thiếu kinh nghiệm.

Đồng thời, theo ông Thanh, cần thực hiện đào tạo, đào tạo lại chuyên sâu cho cán bộ quản lý và chuyên môn để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong tương lai.

Trụ sở UBND tỉnh Quảng Nam cũ, nay là trụ sở Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Công Bính).

Ông Thanh cũng đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường cán bộ đi cơ sở, giải đáp trực tuyến các vướng mắc để tháo gỡ khó khăn kịp thời.

Liên quan đến giải ngân vốn đầu tư công, ông Lê Trí Thanh kêu gọi tiếp tục đẩy mạnh giải ngân với tinh thần quyết liệt, tập trung tháo gỡ vướng mắc trong mô hình quản lý dự án cấp xã, thủ tục chuẩn bị đầu tư, bồi thường, giải phóng mặt bằng và vật liệu xây dựng, phấn đấu hoàn thành tỷ lệ giải ngân theo chỉ đạo của Chính phủ.

Đối với các công trình, dự án trọng điểm, ông Thanh đề nghị thiết lập cơ chế theo dõi, giám sát tiến độ và xử lý kịp thời các trường hợp chậm trễ, đảm bảo hiệu quả, công khai, minh bạch.

Ông cũng kiến nghị triển khai đồng bộ các dự án hạ tầng then chốt, phù hợp với địa bàn thành phố Đà Nẵng sau hợp nhất, khẩn trương hoàn thành thủ tục để đầu tư nâng cấp quốc lộ 14D và phối hợp với chủ đầu tư để sớm hoàn thành quốc lộ 14E.

Ngoài ra, ông Lê Trí Thanh kiến nghị đẩy mạnh các dự án hạ tầng từ nguồn xã hội hóa và các nguồn vốn theo hình thức đối tác công - tư, đồng thời tập trung đôn đốc tiến độ các dự án nhà ở xã hội để đáp ứng nhu cầu của người thu nhập thấp, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang.