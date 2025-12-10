iPhone 17 Pro Max màu bạc được săn đón

Khi Apple mở bán iPhone 17 Pro Max vào tháng 9, sự chú ý của giới truyền thông và người dùng gần như đổ dồn vào phiên bản Cam Vũ Trụ. Đây là màu sắc đặc trưng (signature color) mới, mang tính nhận diện cao cho dòng máy năm 2025. Trong tháng đầu tiên, ước tính cứ 10 chiếc Pro Max bán ra thì có tới 6 chiếc mang sắc cam đậm chất vị lai này.

Tuy nhiên, sau khoảng 8 tuần sử dụng thực tế, tâm lý người dùng bắt đầu có sự dịch chuyển rõ rệt. Các hội nhóm công nghệ và hệ thống bán lẻ lớn ghi nhận: màu bạc (silver) trở thành phiên bản được săn đón nhiều nhất.

Màu cam trên iPhone 17 Pro Max được săn đón thời gian đầu (Ảnh: Clickbuy).

Tại sao màu bạc lại "hot" (được yêu thích) sau 2 tháng?

iPhone 17 Pro Max sở hữu khung nhôm rèn nhiệt cứng cáp. Tuy nhiên, với các phiên bản màu đậm như cam hay xanh, khi xảy ra va chạm dẫn đến trầy xước, lớp sơn bên ngoài dễ bị lộ lớp kim loại bên dưới, tạo ra vết tì vết rõ rệt. Ngược lại, màu bạc có sắc độ tương đồng với phôi nhôm nguyên bản. Những vết trầy xước dăm hay dấu vân tay gần như "tàng hình" trên nền màu này, giúp chiếc máy giữ được vẻ ngoài như mới dù không dùng ốp lưng.

Màu Cam Vũ Trụ có thể rực rỡ, thời thượng và dễ dàng nhận diện lúc mới ra mắt, nhưng nó cũng dễ gây cảm giác nhanh nhàm chán. Màu bạc, vốn là sắc màu cơ bản cổ điển qua nhiều thế hệ của Apple lại mang lại vẻ thanh lịch, tối giản (minimalism) và phù hợp trong mọi môi trường.

Dữ liệu thực tế từ thị trường máy cũ khiến nhiều người bất ngờ. Trong khi các phiên bản màu cam và xanh đã bắt đầu hạ nhiệt, giá bán lẻ giảm khoảng 500.000 đồng so với thời điểm ra mắt để kích cầu, thì màu bạc vẫn giữ nguyên mức giá niêm yết. Trên thị trường sang tay, màu bạc được trả giá cao hơn từ 1 đến 2 triệu đồng nhờ sự trung tính, dễ bán lại cho mọi đối tượng người dùng.

Chính sách bảo hành 1 đổi 1 - Lỗi là đổi máy mới nguyên seal

Clickbuy hiện là một trong những đại lý ủy quyền của Apple có sẵn kho đầy đủ các phiên bản màu sắc với mức giá và chính sách hậu mãi hấp dẫn.

Đây là điểm khác biệt lớn nhất giúp người dùng yên tâm khi xuống tiền tại Clickbuy:

Miễn phí bảo hành 1 đổi 1 trong 12 tháng: Nếu gặp lỗi do nhà sản xuất, bạn sẽ được đổi ngay một chiếc máy mới nguyên seal, không phải chờ đợi sửa chữa.

Nâng cấp gói bảo hành 24 tháng (chỉ thêm 1,2 triệu đồng). 12 tháng đầu đổi máy mới nguyên seal. 12 tháng sau đổi máy cũ hình thức tương đương.

Quà tặng kèm: Tặng ngay bộ sạc chính hãng cho khách hàng gia hạn gói bảo hành nâng cấp.

iPhone 17 Pro Max đủ màu sẵn hàng (Ảnh: Clickbuy).

Ngoài ra, cửa hàng có những chính sách hỗ trợ giúp khách hàng dễ dàng sở hữu sản phẩm hơn:

Giá từ 37,05 triệu đồng khi thanh toán qua cổng VNPAY.

Trả góp 0% lãi suất: Kỳ hạn linh hoạt 6-9 tháng, không phụ phí, giúp khách hàng cân đối tài chính cá nhân.

Thu cũ đổi mới (Trade-in): Trợ giá lên đến 2 triệu đồng, biến chiếc điện thoại cũ của bạn thành khoản tiền lớn để lên đời siêu phẩm.

Tặng gói bảo hành 1 đổi 1 trong 365 ngày: Trị giá lên đến 3 triệu đồng.

Cơ hội trúng thưởng: Tham gia bốc thăm may mắn trúng Airpods và hàng nghìn phiếu giảm giá mua sắm.

Với nguồn hàng sẵn có cùng dịch vụ bảo hành "Lỗi đổi liền" độc quyền, Clickbuy là một trong những đơn vị mang đến trải nghiệm mua sắm iPhone 17 Pro Max hấp dẫn nhất thị trường hiện nay.