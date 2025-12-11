Hà Nội thưởng giáo viên lãnh đội tuyển quốc gia, quốc tế hơn 9 tỷ đồng

Sáng 11/12, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Sở GD&ĐT Hà Nội làm lễ ra mắt các đội tuyển học sinh giỏi quốc gia 2025, đồng thời vinh danh và trao thưởng cho học sinh có thành tích xuất sắc tại các kỳ thi quốc gia, quốc tế và giáo viên lãnh đội tuyển.

Tổng số tiền thưởng mà thành phố chi dịp này xấp xỉ 23 tỷ đồng, trong đó tiền thưởng của giáo viên bằng 70% tiền thưởng của học sinh, tương đương 9,4 tỷ đồng.

Tập thể giáo viên lãnh đội tuyển sinh học và đội tuyển hoá học giành mức thưởng cao nhất, lần lượt là 805 triệu đồng và 749 triệu đồng.

Cô giáo Bùi Thị Thu Hà đại diện giáo viên lãnh đội tuyển sinh học nhận thưởng 805 triệu đồng (Ảnh: Hoàng Hồng).

Mức thưởng được áp dụng theo Nghị quyết 40 của HĐND thành phố Hà Nội ban hành tháng 12/2024.

Theo Nghị quyết này, thành phố chi thưởng cao nhất 300 triệu đồng cho học sinh đạt huy chương vàng olympic quốc tế và thấp nhất 10 triệu đồng cho học sinh đạt giải nhất học sinh giỏi thành phố các môn văn hoá và thi nghiên cứu khoa cấp THCS.

Năm nay, Hà Nội có 13 đội tuyển học sinh giỏi quốc gia với 437 thí sinh, cao nhất từ trước tới nay. Con số này bao gồm 140 học sinh lớp 12, 104 học sinh lớp 11 và 3 học sinh lớp 10.

95% học sinh đến từ các trường chuyên. Chỉ có 4 trường không chuyên lọt vào danh sách gồm Newton, Lương Thế Vinh - Cầu Giấy, Hoàng Long và Quang Trung - Hà Đông.

Học sinh đại diện đội tuyển quốc gia môn toán phát biểu trong "lễ xuất quân" (Ảnh: Hoàng Hồng).

Các thí sinh ôn thi tập trung tại Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Tổng số buổi ôn thi lên đến hơn 1.000 với khoảng hơn 300 buổi học do các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ đầu ngành trực tiếp giảng dạy.

Hà Nội đặt mục tiêu sẽ có hơn 200 giải học sinh giỏi quốc gia trong năm học này.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia bậc THPT diễn ra ngày 25-26/12 với 13 môn gồm: Toán, vật lý, hóa học, sinh học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn và tiếng Nhật.

Trừ môn tin học thi lập trình trên máy, thí sinh 12 môn còn lại thi viết vào ngày 25/12.

Ngày 26/12, thí sinh các đội tuyển toán, vật lý, hóa học, sinh học, ngoại ngữ thi vòng hai.

Năm nay cả nước có 42 đơn vị dự thi, gồm 34 tỉnh, thành và 8 đội tuyển thuộc các trường đại học.