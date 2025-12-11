Pháo binh Ukraine khai hỏa (Ảnh minh họa: Telegram).

Axios: Ukraine đã đệ trình phản hồi về "kế hoạch hòa bình" của Mỹ

Hôm 10/12, Ukraine đã đệ trình lên phía Mỹ phản hồi của mình đối với "kế hoạch hòa bình" mà chính quyền Tổng thống Donald Trump đang thực hiện trong những tuần gần đây, Axios đưa tin.

Phóng viên Barak Ravid của Axios viết: "Hôm thứ tư, Ukraine đã cung cấp cho chính quyền Tổng thống Donald Trump phản hồi về dự thảo mới nhất về kế hoạch hòa bình của Mỹ, các quan chức Ukraine và Mỹ đã nói với tôi".

Nhà báo của Axios không cung cấp thông tin cụ thể về nội dung phản hồi của Ukraine cũng như phản ứng của phía Mỹ.

Bloomberg cũng đưa tin phía Ukraine đã gửi phản hồi về "kế hoạch hòa bình" tới Mỹ nhưng không làm rõ thêm.

Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 9/12 tuyên bố rằng các đề xuất của châu Âu về một “kế hoạch hòa bình” đã hoàn thành.

Theo Financial Times, ông Trump muốn có một thỏa thuận hòa bình giữa Ukraine và Nga "trước Giáng sinh".

Ông Zelensky có dấu hiệu nhượng bộ?

Kênh Military Summary đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dường như đã đưa ra những nhượng bộ đáng kể. Ông sẵn sàng tổ chức bầu cử trên lãnh thổ Ukraine, nhưng với một điều kiện: Mỹ và châu Âu phải đảm bảo an ninh cho Ukraine trong suốt thời gian bầu cử.

Tuy nhiên, điều kiện này dường như khó có thể chấp nhận được đối với Nga. Họ sẽ không đồng ý cho phép triển khai quân đội phương Tây trên lãnh thổ Ukraine. Nếu điều đó xảy ra, quân đội Nga sẽ hành động ngay lập tức.

Tình hình xung quanh Seversk (Siversk) đang dần trở nên nguy kịch hơn đối với phía Ukraine. Tuyến đường tiếp tế phía bắc hiện cũng bị quân đội Nga (RFAF) kiểm soát thông qua việc giành được khu định cư Zakitne. Đồng thời, cũng có báo cáo về việc họ tiếp tục giành được thêm lãnh thổ trên khu vực phía nam Liman (Lyman), xung quanh Dibrova.

Tại Huliaipole, các đoạn phim cho thấy binh sĩ Nga tiếp tục tiến sâu vào phía đông thành phố. Tuy nhiên, hoạt động hiện tại có vẻ ít dữ dội hơn so với những tuần trước.

Tại Mirnograd, hình ảnh xác nhận cho thấy lực lượng Moscow đang tiếp tục tiến về trung tâm thành phố. Khu định cư vẫn bị bao vây và quân đội Ukraine (AFU) không có đường thoát. Một số nhà quan sát dự đoán nhiều khả năng 3 hoặc nhiều nhất là 5 ngày nữa "pháo đài" sẽ sụp đổ.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk - Mirnograd ngày 10/12. Lực lượng Moscow đột phá vào trung tâm từ 3 hướng, chiếm giữ khu vực phía nam Mirnograd (Ảnh: Military Summary).

Ukraine đã rút khỏi Seversk?

Theo kênh Readovka, quân đội Nga đã đẩy lùi đối phương khỏi Seversk.

Ngày 9/11, truyền thông Nga đưa tin rằng các đơn vị Moscow đã kiểm soát hầu hết Seversk, có nguồn còn cho rằng con số lên tới 99%. Những bản tin này có vẻ hơi kỳ lạ, mặc dù tất cả các dấu hiệu rút lui của binh sĩ Ukraine đồn trú trong thành phố xuất hiện ngay sau khi lính xung kích Nga chiếm được làng Platonovka.

Xét cho cùng, kịch bản như vậy chỉ được quan sát thấy một lần trước đây, vào mùa thu năm 2024 tại Selidovo. Tại thời điểm đó, AFU, trong khi vẫn có khả năng thiết lập một hệ thống phòng thủ ổn định, đã quyết định rời khỏi thành phố, bỏ lại các vị trí và các đơn vị riêng lẻ, những đơn vị này đơn giản là không được thông báo về ý định rút lui của cấp trên.

Tình huống tương tự có thể lặp lại ở Seversk, vì hành lang rút lui khẩn cấp của AFU đã trở nên quá hẹp trong khi thiếu mạng lưới đường sá phát triển tốt. Họ sẽ phải rút các phương tiện của mình băng qua những con đường đất và cánh đồng lầy lội. Dưới mối đe dọa của mìn rải rác, đây là một nhiệm vụ cực kỳ rủi ro đòi hỏi những quyết định nhanh chóng.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Seversk ngày 10/12. Moscow tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ, bắt đầu xâm nhập vào trung tâm thành phố. AFU được cho là đang rút lui theo các mũi tên vàng (Ảnh: Readovka).

Việc Bộ chỉ huy Kiev chậm trễ ra quyết định rút lui trong điều kiện tác chiến như vậy có thể sẽ dẫn đến 2 kết quả có thể xảy ra:

Thứ nhất, quân đội Ukraine sẽ bị xóa sổ, và họ sẽ chịu chung số phận với Lữ đoàn cơ giới độc lập số 72, bị thiệt hại nặng khi cố gắng đột phá nhằm thoát khỏi vòng vây Vuhledar.

Thứ hai, AFU sẽ bị bao vây và rơi vào tình huống khó khăn giống như Mirnograd.

Tuy nhiên, bất chấp tiền lệ, vẫn có những nghi ngờ về tính xác thực của những báo cáo như vậy. Nhưng đến tối 9/12, nữ nghị sĩ kiêm thành viên Ủy ban Quốc phòng Quốc hội Ukraine Maryana Bezuhlaya thừa nhận: "Seversk trên thực tế đã bị quân đội Nga chiếm giữ. Bộ chỉ huy Kiev đang che giấu và nói không đúng sự thật".

Như vậy, nhiều khả năng thành phố thực sự bị AFU bỏ rơi, và các đơn vị thuộc Lữ đoàn cơ giới độc lập số 54 rút lui về phía tây, nắm lấy cơ hội cuối cùng. Nhưng việc Kiev "buông" Seversk không có nghĩa là quân đội Nga đã hoàn toàn kiểm soát được thành phố.

Các khu vực phía tây, trung tâm và phía bắc cần được rà phá bom mìn. Dù sao đi nữa, Bộ Quốc phòng Nga sẽ sớm tuyên bố chính thức kiểm soát thành phố. RFAF đang đối mặt với nhiệm vụ khó khăn là rà soát khu vực, tiến hành trinh sát công binh, áp giải tù binh và thu thập chiến lợi phẩm.

Kênh Rybar xác nhận diễn biến có lợi cho Moscow. Cụ thể, theo hướng Seversk, quân đội Nga đang thiết lập một chỗ đứng vững chắc gần Zakotny và hoàn thành việc dọn dẹp Seversk sau khi AFU rút lui.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Seversk ngày 10/12. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành được và đang dọn dẹp khu trung tâm (Ảnh: Rybar).

Nga siết vòng vây Mirnograd, hơn 500 binh sĩ Ukraine vẫn mắc kẹt

Kênh Slivochny Kapriz cho biết, quân đội Nga đã mở rộng quyền kiểm soát thêm 1,5km tại quận Bryanka thuộc Mirnograd. Hiện vẫn còn hơn 500 binh sĩ Ukraine được cho là bị mắc kẹt bên trong.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk - Mirnograd ngày 10/12. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành được và đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ. Kiev gần như hết cơ hội lật ngược thế cờ (Ảnh: Rybar).

Kênh RVvoenkor đưa tin, quân đội Nga đã đưa xe tăng vào Pokrovsk (Krasnoarmeysk), trong khi Tổng Tư lệnh Ukraine Alexander Syrsky tuyên bố AFU đang giữ Pokrovsk và Mirnograd không bị bao vây.

Các nhà phân tích tình báo nguồn mở OSINT đã định vị địa lý đoạn phim từ một video cho thấy một đoàn xe cơ giới của Cụm tác chiến Trung tâm RFAF đi qua toàn bộ Pokrovsk và di chuyển dọc vùng ngoại ô phía tây bắc thành phố.

"Như chúng ta có thể thấy, Nga đã sử dụng ồ ạt phương tiện bọc thép hạng nặng trong thành phố", các nguồn tin Ukraine viết.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 10/12. Moscow kiểm soát phần màu nâu và tím, sử dụng nhiều xe tăng thiết giáp trong trung tâm thành phố (Ảnh: Rybar).

"Vào một thời điểm nhất định trong mùa thu, không có binh sĩ Ukraine nào tại Pokrovsk, nhưng kể từ ngày 15/11, khoảng 13km2 (trong tổng số 29km2 diện tích) đã được kiểm soát. Phần phía bắc được kiểm soát dọc đường sắt, khoảng 54km2 phía tây đang nằm trong tay AFU", Tướng Syrsky tuyên bố.

Ngược lại, kênh Suriyakmaps cho rằng quân đội Nga đã chọc thủng phòng tuyến cuối cùng của đối phương trên phía bắc khu vực trung tâm Mirnograd, tiến sâu dọc đường Soborna và gần như chiếm được khu phố 40. Từ phía bắc, họ tiến đến phố Darko, đến gần câu lạc bộ bắn súng sơn. Hơn nữa, RFAF bắt đầu tiến vào các khu rừng trồng cuối cùng giữa các thành phố Mirnograd và Pokrovsk.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk - Mirnograd ngày 10/12. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực bao quanh bởi nét đứt màu cam là nơi họ mới giành được và tiếp tục tấn công theo mũi tên màu cam (Ảnh: Suriyakmaps).

Ukraine xác nhận Nga tấn công Pokrovsk bằng tăng thiết giáp

Báo cáo của Quân đoàn phản ứng nhanh số 7 AFU cho biết, các đơn vị Kiev đang đẩy lùi cuộc tấn công cơ giới của Nga vào Pokrovsk.

Cần lưu ý rằng, phía Nga bắt đầu hoạt động tích cực vào sáng sớm, cố gắng tận dụng điều kiện thời tiết không thuận lợi. Họ sử dụng xe bọc thép, ô tô và xe máy để thực hiện cuộc tấn công. Các đoàn xe cơ giới cố gắng đột phá từ phía nam đến phía bắc thành phố.

Đồng thời, như báo cáo nêu, các đơn vị trong khu vực phòng thủ của Quân đoàn 7, đoán trước được cuộc đột kích của đối phương, bắt đầu đẩy lùi cuộc tấn công một cách có tổ chức của Sư đoàn xung kích đường không số 76 RFAF. Lữ đoàn 68 AFU đã đốt cháy phương tiện đầu tiên của Nga, sau đó đến lượt các đơn vị khác, bao gồm cả pháo binh.

Quân đoàn 7 tuyên bố: "Hoạt động phòng thủ tại cụm Pokrovsk vẫn tiếp tục. Nhiều thành phần khác nhau của Lực lượng Phòng vệ tham gia phòng thủ... Hậu cần vẫn còn nhiều thách thức. Để tăng cường khả năng cung cấp của chúng tôi, hoạt động mở rộng hành lang hậu cần đến Mirnograd đang được tiến hành".

Trước đó, Ukrainska Pravda đưa tin rằng phần lớn Pokrovsk đã bị Nga kiểm soát kể từ ngày 8/12. Lực lượng Moscow cũng đã xâm nhập Mirnograd từ nhiều hướng. “Hành lang” dẫn đến Mirnograd một phần nằm dưới sự kiểm soát của UAV Nga.

Đoàn xe cơ giới Nga tiến vào Pokrovsk nhưng bị Ukraine ngăn chặn quyết liệt, gây thiệt hại nặng (Video: Quân đoàn 7 AFU).

Ukraine lật ngược thế cờ tại Kupyansk

Tình hình tiếp tục xấu đi đối với quân đội Nga ở phía tây Kupyansk, nơi họ vẫn đang bị bao vây. Bộ chỉ huy Nga được cho là đã áp đặt lệnh cấm thông tin, việc chia sẻ thông tin sẽ dẫn đến những hình phạt nghiêm khắc. Điều này khiến việc xác định chính xác tình hình trở nên khó khăn, tuy nhiên dựa trên ảnh vệ tinh, định vị địa lý và báo cáo từ nhiều nguồn khác nhau, chúng ta có thể đưa ra một bức tranh tương đối chính xác về diễn biến hiện tại, kênh AMK Mapping cho biết.

Như AMK Mapping đã đưa tin trước đó, AFU đã cắt đứt được tuyến đường tiếp tế cuối cùng của đối phương trên khu vực phía tây Kupyansk, chạy dọc bờ tây sông Oskil.

Kết quả là, tất cả việc tiếp tế cho nhóm binh sĩ Nga phải được thực hiện bằng UAV, mặc dù đây không phải là hiện tượng mới đối với khu vực này. Tuy nhiên, quân đội Ukraine không thể củng cố vị trí và bị đẩy ngược lại.

Bộ chỉ huy Kiev đã điều thêm quân dự bị đến Kupyansk, bao gồm cả lính đánh thuê, những người đang tiếp tục các cuộc phản công, bất chấp tổn thất nặng nề. Nhưng họ đang gặp khó khăn ngày càng tăng trong việc kiểm soát các khu vực trọng yếu, bất chấp nhiều trường hợp phối hợp kém hiệu quả của phía Nga.

Số lượng các cuộc tập kích bằng bom lượn FAB của Nga vẫn thấp bất thường, nhưng họ đang tập trung hỏa lực trên các tuyến đường tiếp tế vào thành phố. Do đó, cùng với các cuộc tấn công khác của Nga, và cả cuộc tấn công vào đập Pechenihy, việc tiếp tế cho các nhóm xung kích AFU ngày càng trở nên khó khăn.

Hơn nữa, quân đội Nga bắt đầu tiến công loại bỏ sự hiện diện của Ukraine ở phía đông bắc và phía bắc Radkivka, vốn từ lâu đã là "cái gai", làm giảm khả năng hậu cần của họ. Nếu thành công, Nga có thể sẽ củng cố và tăng cường toàn bộ khu vực và tiến về phía nam để cắt đứt mũi nhọn tấn công của AFU ở phía bắc Kupyansk.

Trong khi đó, AFU tiếp tục đạt được những tiến bộ từng bước trong trung tâm Kupyansk. Việc kiểm soát một số tòa nhà cao tầng và nhà dân gần đó ở phía bắc được xác nhận, mặc dù điều này có thể đã xảy ra hơn 2 tuần trước. Họ cũng đã tái chiếm được các kho chứa ngũ cốc ở phía tây trung tâm thành phố (nơi sau đó máy bay Nga đã thả ít nhất một quả bom FAB) cũng như các tuyến phố dân cư ở phía tây.

Thêm vào đó, bất chấp các cuộc phản công gần đây của Nga tại khu dân cư cao tầng Yuvileynyi ở phía tây nam, giúp họ giành lại quyền kiểm soát phần còn lại của các tòa nhà chung cư ở đó, lực lượng Kiev vẫn có thể củng cố vị trí ở khoảng một nửa khu dân cư thấp tầng ở phía tây.

Tình hình tại các khu vực khác của phía tây Kupyansk vẫn rất bất ổn và năng động. Binh sĩ hai bên tiếp tục giữ các vị trí chồng chéo lên nhau, dẫn đến một mớ hỗn độn phức tạp với các nhóm nhỏ từ mỗi bên di chuyển qua các khu vực đô thị và liên tục bị UAV và pháo binh nhắm mục tiêu.

Tuy nhiên, thế chủ động vẫn nằm chắc trong tay Ukraine, và đã ghi nhận những trường hợp đầu tiên binh lính Nga cố gắng vượt sông Oskil qua khu vực cầu vượt đường cao tốc bị phá hủy để rút sang phía đông thành phố.

Trong khi đó, phía đông Oskil, RFAF tiếp tục các hoạt động tấn công của họ ở Petropavlivka. Dường như họ đang cố gắng "cứu vãn" tình hình ở phía tây Kupyansk bằng cách bảo đảm an toàn cho ngôi làng trọng yếu này, loại bỏ sự kiểm soát của AFU ở khu vực Synkivka, và tiến về phía tây để "liên kết" với nhóm đồn trú thông qua vùng ngoại ô phía đông nam của Kupyansk.

Tuy nhiên, hệ thống phòng thủ của Ukraine ở phía đông rất mạnh, các cuộc tiến công và củng cố vị trí của Nga đã chứng tỏ là khó khăn và tốn kém.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 10/12. Kiev phản công dữ dội, giành lại các khu vực xanh nhạt. Lực lượng Moscow cũng giành thêm một số khu vực (Ảnh: AMK Mapping).

Ukraine tăng viện, giao tranh ác liệt tại Huliaipole

Tại Zaporizhia và Dnipropetrovsk, các đơn vị Moscow tiếp tục tiến công dọc theo một đoạn tiền tuyến khá rộng, kênh Archangel Specnaz cho hay.

Về phía Dnipropetrovsk, quân đội Ukraine đang cố gắng phản công gần Tikhoye, đồng thời tăng viện. Khoảng 40 binh sĩ thuộc tiểu đoàn bộ binh của Lữ đoàn cơ giới 67 AFU đã đến Kolomiytsy gần đó, và Bộ chỉ huy Kiev đang sử dụng họ để tấn công các vị trí đối phương.

Phía nam khu vực này, quân đội Nga vẫn duy trì thế chủ động hoàn toàn, bất chấp sự tăng viện thêm của đối phương. Trong các cuộc giao tranh gần đây, Cụm tác chiến phương Đông RFAF đã kiểm soát Ostapovskoye.

Giao tranh cũng đang diễn ra dọc theo con đường dẫn đến Huliaipole. Lực lượng Kiev đang tích cực cố gắng ổn định tình hình và đang triển khai một số lượng lớn UAV FPV.

Tại Huliaipole, các đơn vị Moscow đã kiểm soát một phần khu vực Chervonoye và tiến về vùng ngoại ô phía đông bắc thành phố, nơi sự hiện diện của binh sĩ Nga được xác nhận.

Lực lượng Kiev triển khai các phân đội của Lữ đoàn cơ giới 142 vào thành phố và dọc con đường hướng tới Varvarovka. Các sở chỉ huy tiền phương đang được thiết lập gần Vozdvizhevka cho Trung đoàn xung kích 33 AFU, đơn vị này đã đến với hơn 200 binh sĩ.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Zaporizhia ngày 7/12. Moscow kiểm soát phần màu đỏ, tiếp tục mở rộng tại những khu vực bao quanh bởi đường màu vàng, tiến mạnh về phía trước theo các mũi tên đỏ sau khi xé toang phòng tuyến của Kiev (Ảnh: Archangel Specnaz).

Trên mặt trận Orekhov, các cuộc đụng độ cũng đang diễn ra ở Malaya Tokmachka. Tại Novodanilovka, các nhóm xung kích Nga đã tiến về phía rìa phía nam của làng. Giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn.

Dọc theo tuyến Stepnogorsk – Primorskoye, Nga đang tập kích các khu chung cư ở Stepnogorsk bằng UAV FPV và pháo binh, nhắm mục tiêu vào binh sĩ Ukraine đang ẩn náu bên trong.

Theo kênh Suriyakmaps, trên mặt trận Huliaipole, quân đội Nga đã tái chiếm hoàn toàn khu vực Dobropillya và phát triển nhanh về phía đông Varvarivka. Ngoài ra, trong 3 ngày qua, họ cũng có những đột phá mới trên phố Naberezhna ở phía bắc thành phố và vượt sông Gaichur, giành quyền kiểm soát phố Pishchana và các đoạn mới của phố Velyka.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ở phía đông Zaporizhia ngày 10/12. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực bao quanh bởi nét đứt màu đỏ là nơi họ mới giành được và tiếp tục phát triển theo các mũi tên đỏ, xâm nhập Huliaipole (Ảnh: Suriyakmaps).

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: 200 trận chiến xảy ra trong 24 giờ qua

Ukkrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 10/12 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, 200 cuộc giao tranh đã xảy ra, 36 trong số đó diễn ra trên hướng Pokrovsk. Moscow tiến hành 23 cuộc không kích, thả 62 quả bom dẫn đường. Ngoài ra, họ còn triển khai 1.754 UAV cảm tử và thực hiện 2.707 cuộc pháo kích".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định AFU đã cơ bản bẻ gãy các đợt xung phong của đối phương ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Slavic, Konstantinovka, Pokrovsk, Aleksandrovsk, Huliaipole, Orekhov và Dnieper.