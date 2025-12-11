Ford Fiesta sẽ được hồi sinh nhờ một hãng xe Pháp

Ford cuối cùng cũng đã tìm được đường quay trở lại phân khúc xe cỡ nhỏ giá rẻ châu Âu bằng việc sử dụng ý tưởng thông minh của Renault.

Ford và Renault vừa công bố một thỏa thuận hợp tác chiến lược để phát triển ít nhất hai mẫu xe điện mới cho châu Âu, sử dụng nền tảng xe điện Ampr đang được Renault áp dụng cho bộ đôi Renault 4 và 5.

Mẫu Ford Fiesta đã bị khai tử (Ảnh: Ford).

Một trong hai mẫu xe điện sắp ra mắt của Ford được kỳ vọng sẽ trở thành “người kế nhiệm tinh thần” của Fiesta - dòng xe đã bị Ford khai tử vào năm 2023, sau 8 thế hệ và gần 50 năm tồn tại.

Mẫu hatchback cỡ nhỏ chạy điện này dự kiến ra mắt vào đầu năm 2028 và sẽ được sản xuất cùng dây chuyền với Renault 5 tại tổ hợp ElectriCity của Renault ở Douai, Pháp.

Mẫu xe thứ hai nhiều khả năng sẽ là một chiếc crossover điện cỡ nhỏ được phát triển dựa trên Renault 4, trong tương lai có thể thay thế Puma Gen-E.

Trong bối cảnh Ford Explorer EV dùng chung nền tảng với Volkswagen ID.4, nhiều người suy đoán Ford sẽ tiếp tục mượn nền tảng MEB của VW - vốn sẽ được sử dụng cho ID.Polo và ID.Cross. Nhưng thay vào đó, Ford lại chọn Renault.

Đặc biệt, Ford khẳng định rằng đây sẽ không phải là những mẫu xe chỉ đơn giản “đổi logo”. Khác với mẫu Nissan Micra mới - về cơ bản chỉ là Renault 5 thay vỏ, Ford cho biết các mẫu xe điện mới của hãng sẽ “chuẩn Ford”, được thiết kế độc lập.

Tuy nhiên, bên dưới lớp vỏ đó, mẫu xe điện của Ford về cơ bản giống Renault. Nhiều khả năng xe sẽ dùng mô-tơ đặt phía trước, cho công suất 121 mã lực trên bản tiêu chuẩn và 215 mã lực trên phiên bản hiệu năng cao - giống Fiesta ST trước đây, đi cùng hai tùy chọn pin: 40kWh và 52kWh.

Renault 5 được cho là nền tảng của mẫu xe kế nhiệm Ford Fiesta (Ảnh: Renault).

Với Ford, thời gian là yếu tố sống còn. Mẫu Focus đã ngừng sản xuất, Fiesta đã bị khai tử, trong khi bộ đôi Explorer và Capri chạy điện lại không đạt kỳ vọng về doanh số, khiến thị phần Ford lao dốc.

Một mẫu xe điện cỡ nhỏ như Fiesta với mức giá tiệm cận 25.000 euro như Renault 5 có thể là chìa khóa giúp Ford lấy lại sức hút.