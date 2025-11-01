Tài xế xe máy bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe vì sử dụng điện thoại

Sáng 1/11, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Phòng CSGT Công an Hà Nội vừa lập biên bản xử phạt với N.T.Q. (SN 2004, trú tại phường Hà Đông) do có hành vi vừa điều khiển xe máy vừa sử dụng điện thoại.

Với vi phạm trên, Q. sẽ bị phạt 900.000 đồng và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Hình ảnh Q. vừa lái xe vừa dùng điện thoại, bị người dân quay lại (Ảnh: Cục CSGT).

Theo Cục CSGT, vào lúc 16h ngày 16/10, tại cầu vượt Thái Hà - Tây Sơn, Q. vừa điều khiển xe máy vừa sử dụng điện thoại. Hành vi vi phạm này đã bị người đi đường quay lại, gửi tới số điện thoại của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT.

Sau khi nắm được thông tin, Phòng CSGT Công an Hà Nội đã xác minh, xử lý trường hợp vi phạm nêu trên.

Trước đó ngày 30/10, Phòng CSGT Hà Nội cũng vừa xử lý một trường hợp có hành vi vi phạm tương tự, là P.P.L. (19 tuổi, trú tại phường Giảng Võ).

Cục CSGT khuyến cáo, hành vi vừa điều khiển xe vừa sử dụng điện thoại hoặc các thiết bị điện tử khác là vô cùng nguy hiểm cho chính mình và người tham gia giao thông khác. Lực lượng CSGT sẽ xác minh, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.