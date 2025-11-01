Lầu Năm Góc "bật đèn xanh" chuyển Tomahawk cho Ukraine

Một vụ phóng tên lửa Tomahawk của Mỹ (Ảnh: Reuters).

Theo nguồn thạo tin, Lầu Năm Góc đã gửi bản đánh giá đến Nhà Trắng từ tháng 10, không lâu trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hội đàm với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky tại Washington hôm 17/10.

Bản đánh giá cho rằng việc cung cấp tên lửa tầm xa Tomahawk cho Ukraine sẽ không ảnh hưởng đến kho dự trữ của Mỹ. Quyết định chính trị cuối cùng sẽ phụ thuộc vào Tổng thống Trump.

Đánh giá này khiến các đồng minh châu Âu của Mỹ lạc quan, khi họ tin rằng Washington giờ đây có ít lý do hơn để từ chối cung cấp tên lửa.

Giới chức quốc phòng Mỹ cho biết, một số vấn đề đang được xem xét gồm huấn luyện, phương thức triển khai.

Dù Lầu Năm Góc không lo ngại về kho dự trữ, các quan chức quốc phòng Mỹ vẫn đang tìm cách giải quyết việc Ukraine sẽ huấn luyện và triển khai tên lửa thế nào. Nhiều vấn đề vận hành sẽ phải được xử lý để Ukraine có thể sử dụng hiệu quả số tên lửa này, các nguồn tin nói thêm.

Một câu hỏi lớn là Ukraine sẽ khai hỏa tên lửa ra sao nếu Mỹ cung cấp. Tomahawk thường được phóng từ tàu mặt nước hoặc tàu ngầm, song Hải quân Ukraine hiện gần như kiệt quệ, vì vậy các tên lửa nhiều khả năng sẽ được khai hỏa từ mặt đất. Thủy quân Lục chiến và Lục quân Mỹ đã phát triển các bệ phóng trên bộ có thể cung cấp cho Ukraine.

Tuy nhiên, ngay cả khi Mỹ không muốn cung cấp bệ phóng, các quan chức châu Âu tin rằng Ukraine có thể tự tìm cách. Một quan chức cho biết các kỹ sư Ukraine từng phát triển được giải pháp sử dụng tên lửa Storm Shadow do Anh cung cấp, vốn được thiết kế cho máy bay NATO hiện đại, và đã tích hợp được vào phi đội tiêm kích cũ kỹ thời Liên Xô của Ukraine.

Tháng trước, trong bữa trưa làm việc với Tổng thống Zelensky tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump nêu rõ, ông không muốn cung cấp số tên lửa này cho Ukraine vì “không muốn cho đi những thứ mà Mỹ cần để bảo vệ đất nước”. Do vậy, Mỹ sẽ không cung cấp số tên lửa đó cho Ukraine, ít nhất là chưa phải lúc này.

Tuy nhiên, theo các nguồn tin, chính quyền của ông Trump chưa loại bỏ hoàn toàn khả năng gửi tên lửa cho Kiev. Họ đã lên sẵn kế hoạch để cung cấp tên lửa cho Ukraine một cách nhanh chóng nếu Tổng thống quyết định phê duyệt.

Ukraine tiếp tục kêu gọi Mỹ chuyển tên lửa Tomahawk để thực hiện các cuộc tập kích vào sâu lãnh thổ Nga, nhắm đến mục tiêu như các cơ sở dầu mỏ và năng lượng sâu trong lãnh thổ Nga. Tomahawk có tầm bắn lên đến 2.500km.

Trong một bài đăng trên X hồi đầu tuần, ông Zelensky nói Ukraine hy vọng mở rộng năng lực tấn công tầm xa trước cuối năm nay để cuộc chiến có thể kết thúc “trong những điều kiện công bằng” cho đất nước.

“Tất cả mục tiêu tập kích tầm xa phải được khóa chặt trước cuối năm, bao gồm việc mở rộng dấu ấn tầm xa của chúng ta”, ông viết.