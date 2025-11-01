Hướng dẫn chi tiết việc tăng thêm vị trí việc làm cho cấp xã

Theo Công văn 16419/BTC-KTĐP về việc hướng dẫn các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ Tài chính hướng dẫn bố trí kế toán tại cấp xã.

Trước đó, cơ quan này đã có công văn số 9522/BTC-QLKT, số 11357/BTC-KBNN và số 11744/BTC-QLKT hướng dẫn và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong mở tài khoản, tổ chức bộ máy kế toán và đăng ký chữ ký kế toán trưởng của đơn vị tại Kho bạc Nhà nước.

Tại công văn số 11744/BTC-QLKT, Bộ Tài chính đề nghị thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm khẩn trương thực hiện thủ tục để bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật Kế toán và hướng dẫn của Bộ Nội vụ trước ngày 31/12.

Nội dung này triển khai đảm bảo quản lý chặt chẽ, an toàn tài sản, kinh phí của đơn vị theo quy định của pháp luật.

Công văn số 11744/BTC-QLKT cũng hướng dẫn trong thời gian chưa bố trí được kế toán trưởng, để bảo đảm việc thực hiện các nhiệm vụ ký các lệnh chi tiền, chứng từ ghi thu, ghi chi,... của cấp ngân sách với vai trò quản lý nhà nước về tài chính – ngân sách, lãnh đạo Phòng Kinh tế hoặc cán bộ Phòng Kinh tế được phân công ký chữ ký thứ hai (chữ ký kế toán trưởng) thực hiện nhiệm vụ.

Đối với vị trí việc làm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán và vị trí việc làm kế toán viên bố trí tại các phòng chuyên môn và Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc UBND cấp xã được xác định là đơn vị kế toán, đơn vị dự toán ngân sách theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Bộ Nội vụ đã có công văn số 9395/BNVCCVC hướng dẫn nội dung này. Cụ thể, việc xác định nhiệm vụ và khung năng lực của vị trí việc làm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán, vị trí việc làm kế toán viên thực hiện tương ứng theo vị trí việc làm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán, vị trí việc làm kế toán viên thuộc danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên môn dùng chung lĩnh vực kế hoạch, tài chính trong cơ quan, tổ chức hành chính quy định tại Thông tư số 12/2022/TT-BNV (sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 06/2024/TT-BNV ngày 28/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ).

Để tăng cường tổ chức các khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng, Bộ Tài chính có công văn số 14976/BTC-QLKT gửi các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng đã được Bộ Tài chính chấp thuận cấp mã số đào tạo đề nghị tổ chức các lớp bồi dưỡng, cấp chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật có liên quan.

Cơ quan này đề nghị các địa phương căn cứ theo nhu cầu, phối hợp với các cơ sở đào tạo để bố trí kế toán trưởng theo quy định và thời hạn kể trên.

Trước đó, Bộ Nội vụ đã có công văn về việc định hướng bổ sung một số vị trí việc làm ở cấp xã, trong đó có vị trí việc làm kế toán.

Liên quan đến vị trí việc làm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán và vị trí việc làm kế toán viên, Bộ Nội vụ định hướng sẽ bố trí tại các phòng chuyên môn và trung tâm phục vụ hành chính công thuộc UBND xã được xác định là đơn vị kế toán, đơn vị dự toán ngân sách theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.