Quách Ngọc Tuyên gặp tai nạn giao thông, sức khỏe hiện ra sao?

Chia sẻ với Dân trí chiều 31/10, diễn viên Quách Ngọc Tuyên cho biết anh gặp tai nạn giao thông khi đang di chuyển đến địa điểm quay phim vào hôm 30/10. Nam diễn viên cho biết hiện chân vẫn băng bó, nhưng sức khỏe ổn định và tiếp tục tham gia ghi hình.

"Đồng nghiệp khuyên tôi nghỉ ngơi, nhưng tôi thấy sức khỏe ổn, không muốn làm ảnh hưởng tiến độ chung của đoàn phim. Quay phim là công việc tập thể, tôi không muốn chuyện cá nhân làm chậm lịch quay", anh nói.

Quách Ngọc Tuyên chia sẻ hình ảnh chân bị thương sau vụ tai nạn (Ảnh: Facebook nhân vật).

Kể lại vụ tai nạn, Quách Ngọc Tuyên cho biết khi đang di chuyển đến địa điểm quay phim, 2 xe phía trước bất ngờ va chạm khiến anh không kịp xử lý.

"Tôi chỉ kịp né người phụ nữ điều khiển xe, còn xe mình thì lao lên dải phân cách. Một bên là làn xe máy, bên kia là xe tải. Chân tôi cà trên con lươn giống như đang trượt patin vậy", nam diễn viên kể.

Anh cho biết lúc đó trong đầu chỉ kịp nghĩ không được văng ra ngoài, rớt xuống là xe lớn sẽ tông vào.

"Tôi gồng người lại, đến khi dừng thì thấy mình nằm vắt vẻo trên con lươn, nửa người bên làn xe máy, nửa người bên làn xe tải. May mắn là tôi mặc áo khoác dày, dù quần áo rách bươm nhưng chỉ bị trầy xước phần mềm", Quách Ngọc Tuyên chia sẻ.

Nam diễn viên đang quay cho dự án phim mới (Ảnh: Facebook nhân vật).

Quách Ngọc Tuyên cho rằng bản thân may mắn nên không gặp chấn thương nghiêm trọng. Sau tai nạn, anh vẫn cố gắng đến phim trường để kịp tiến độ quay. Khi công việc tạm ổn, anh mới ghé trạm y tế gần đó để sơ cứu vết thương.

Nam diễn viên bày tỏ lòng biết ơn khi nhận được nhiều lời hỏi thăm, động viên từ khán giả và đồng nghiệp. Anh cho biết sức khỏe hiện ổn định, vết thương không đáng lo ngại.