Báo giới Malaysia tiết lộ lý do FIFA chậm ra phán quyết cuối cùng

"Phán quyết ban đầu dự kiến sẽ công bố vào ngày 30/10, nhưng có khả năng sẽ phải chậm lại một vài ngày khi Ủy ban kháng cáo của FIFA đánh giá lại bằng chứng và xem xét các điều chỉnh có thể với lệnh trừng phạt", tờ Scoop của Malaysia tiết lộ nguyên nhân FIFA vẫn chưa đưa ra phán quyết về bê bối nhập tịch cầu thủ đáng xấu hổ của bóng đá nước nhà.

Theo tờ báo này, Ủy ban kháng cáo của FIFA đã yêu cầu làm rõ thêm một số tài liệu về gốc gác của các cầu thủ nhập tịch do Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã nộp trong đơn kháng cáo.

FIFA cần thêm thời gian làm rõ các tài liệu trong đơn kháng cáo của FAM trước khi ra phán quyết cuối cùng (Ảnh: Getty).

"Hội đồng đang áp dụng cách tiếp cận thận trọng vì quy mô và tác động của vụ bê bối này. Vẫn còn một số khác biệt trong các tài liệu cần được đối chiếu. Mặc dù phán quyết có thể đi theo cả hai hướng, nhưng khả năng được tuyên trắng án hoàn toàn là rất thấp", tờ Scoop nhấn mạnh.

"Họ không vội vàng. FIFA hiểu được tính nhạy cảm của vụ việc này, không chỉ với bóng đá Malaysia mà còn đối với cách xử lý các trường hợp nhập tịch hợp pháp trên toàn thế giới trong tương lai", tờ báo của Malaysia chốt lại.

Đáng chú ý, trong ngày 31/10, ấn phẩm Capital de Noticias của Argentina đã tung bằng chứng bất lợi cho khả năng kháng cáo của FAM, khi công khai chi tiết về giấy khai sinh gốc của ông Carlos Rogelio Fernandes (ông nội của Facundo Garces) đã được FIFA thu thập trong quá trình điều tra.

Giấy khai sinh này cho thấy ông Carlos Rogelio Fernandes sinh ra ở Santa Fe thuộc Argentina chứ không phải ở Penang, Malaysia như những gì FAM đã gửi cho FIFA.

Ngoài ra, bà Sebastiana Justa Fernandes (mẹ của ông Carlos Rogelio Fernandes tức bà cố của Facundo Garces) là người Argentina bản địa, chưa đăng ký kết hôn và cư trú tại Villa Maria Selva - nơi bà chính thức đăng ký khai sinh cho con trai mình.

"Chứng cứ này đã chứng thực 100% Facundo Garces không phải là người Malaysia. Chính vì thế, bằng chứng của FIFA gần như chính thức bác bỏ mọi tuyên bố về nguồn gốc Malaysia trong dòng họ của Facundo Garces mà FAM đã đưa ra", trang Capital de Noticias khẳng định.