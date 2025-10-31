Sở Văn hóa Hà Nội xử lý nghiêm vụ Jack hát phản cảm

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết, đơn vị này đang hoàn thiện hồ sơ để ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến chương trình Tuổi thơ dưới ánh trăng (Moonlit Childhood) với phần biểu diễn của ca sĩ Jack trong đêm nhạc vừa qua.

Màn trình diễn gây tranh cãi hôm 16/10 của Jack (Ảnh: Facebook nhân vật).

Theo đó, chiều 31/10, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội gửi thông báo ghi rõ, căn cứ quy định của pháp luật, đơn vị này đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ca sĩ Jack về việc biểu diễn bài hát có sử dụng từ ngữ trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc, gây tác động tiêu cực đến cộng đồng xã hội.

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng nhằm quản lý hoạt động nghệ thuật biểu diễn trên địa bàn thành phố, đảm bảo chuẩn mực, đúng quy định của pháp luật, kiên quyết loại bỏ, ngăn chặn những tác phẩm nghệ thuật biểu diễn có nội dung trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Đồng thời, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội kêu gọi các nghệ sĩ, những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn trên địa bàn thành phố không ngừng lan toả tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc thông qua hoạt động biểu diễn nghệ thuật một cách văn minh, sáng tạo và nhân văn.

Trước đó, chiều 29/10, đại diện được ủy quyền của ca sĩ Jack là bà Trần Thị Cẩm Loan đã đến làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội. Bà Cẩm Loan thừa nhận sai phạm, cho biết ca sĩ Jack đã nhận thức rõ tác động tiêu cực của hành vi biểu diễn ca khúc có ca từ trái với thuần phong mỹ tục và cam kết không tái phạm, tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật.

Căn cứ quy định hiện hành, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ca sĩ Jack và công ty tổ chức đêm nhạc.

Vào tối 16/10, Jack đã biểu diễn bài hát có ca từ phản cảm, gây bức xúc trong dư luận.

Ngày 20/10, J97 Promotion - công ty quản lý của Jack - đưa ra phản hồi sau tranh cãi, cho rằng ca khúc chỉ là tiết mục ngẫu hứng, bản gốc cũng không có cụm từ phản cảm như một số thông tin đang lan truyền.

Ngày 27/10, Cục Nghệ thuật Biểu diễn cùng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) có buổi làm việc về phương án chấn chỉnh và xử lý nghiêm tình trạng xuất hiện nhiều ca khúc có lời lẽ phản cảm, lệch chuẩn văn hóa được biểu diễn, phát tán trên không gian mạng.

Về trường hợp màn trình diễn gây tranh cãi của Jack, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử nhận thấy nội dung ca từ bài hát có dấu hiệu vi phạm, với nhiều từ ngữ phản cảm, cần phải xử lý nghiêm minh.

Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử đã kiến nghị Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội làm rõ, xử lý nghiêm vụ việc.