Ninh Bình hỗ trợ kinh phí cho cán bộ đi làm xa trên 25km

HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV vừa thông qua nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chi phí đi lại đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hưởng lương ngân sách địa phương tại các cơ quan, đơn vị sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tỉnh Ninh Bình.

Các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được xe đưa đón từ phường Phủ Lý, phường Nam Định về phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình làm việc (Ảnh: Thanh Bình).

Theo nghị quyết, chính sách hỗ trợ chi phí đi lại được áp dụng cho các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập và hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ cấp tỉnh thuộc tỉnh Nam Định, tỉnh Hà Nam (trước sắp xếp) được điều động, phân công công tác đến làm việc tại trụ sở các cơ quan, đơn vị tại trung tâm hành chính tỉnh Ninh Bình (sau sắp xếp).

Các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc diện điều động, luân chuyển, biệt phái hoặc được giao nhiệm vụ công tác tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh, có khoảng cách từ nơi cư trú đến trụ sở làm việc từ 25km trở lên (tính theo đường bộ ngắn nhất).

Hình thức hỗ trợ bằng tiền mặt, với mức hỗ trợ 1,2 triệu đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ là 8 tháng, bắt đầu từ ngày 1/11 đến hết ngày 30/6/2026.

Nguồn kinh phí thực hiện được bảo đảm từ ngân sách cấp tỉnh, với tổng kinh phí dự kiến khoảng 31 tỷ đồng. UBND tỉnh Ninh Bình chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc thực hiện bảo đảm đúng quy định, đúng đối tượng, công khai, minh bạch và hiệu quả.

Hiện nay có khoảng 1.000 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại Ninh Bình được hỗ trợ xe đưa đón đến nơi làm việc (Ảnh: Thanh Bình).

Chính sách hỗ trợ kinh phí đi lại được ban hành nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong việc đi lại, đảm bảo duy trì hiệu quả công tác, ổn định tổ chức bộ máy hành chính sau sắp xếp; đồng thời hỗ trợ cán bộ cấp tỉnh được điều động về cơ sở, góp phần bảo đảm đủ nguồn nhân lực chuyên môn cho cấp xã, phường theo chủ trương của Bộ Chính trị và Ban Bí thư.

Được biết, hiện nay có khoảng 1.000 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh ở Ninh Bình có nhu cầu đi lại từ phường Phù Lý, phường Nam Định đến phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Việc hỗ trợ đưa đón bằng phương tiện tập trung chưa bao quát hết nhu cầu thực tế, trong khi công tác đấu thầu, sắp xếp phương tiện, khung giờ di chuyển còn gặp khó khăn.

Việc ban hành chính sách hỗ trợ chi phí đi lại trực tiếp bằng tiền mặt được xem là giải pháp linh hoạt, phù hợp với thực tiễn, giúp mỗi cán bộ, công chức, viên chức chủ động lựa chọn phương tiện, thời gian di chuyển, góp phần nâng cao hiệu quả làm việc và ổn định đời sống.