7 loại cây bạn nên đặt trong nhà để ngủ ngon, an thần và lọc khí
(Dân trí) - Giữa nhịp sống tất bật, giấc ngủ ngon ngày càng trở nên xa xỉ với không ít người. Đôi khi, câu trả lời lại nằm ở những góc xanh tự nhiên - nơi cây cối lặng lẽ thanh lọc không khí và xoa dịu tâm trí.
Đã qua rồi quan niệm cho rằng trồng cây trong phòng ngủ sẽ “cướp” oxy vào ban đêm. Thực tế, nhiều nghiên cứu khoa học, trong đó có một nghiên cứu nổi tiếng của NASA, đã chứng minh điều ngược lại.
Một số loại cây đặc biệt có quá trình sinh học ngược, tức là chúng hấp thụ carbon dioxide và giải phóng oxy ngay cả trong đêm, giúp cải thiện chất lượng không khí trong không gian nghỉ ngơi của bạn. Không chỉ làm sạch không khí, cây xanh còn giúp cân bằng độ ẩm tự nhiên, đặc biệt hữu ích trong các môi trường sử dụng máy điều hòa thường xuyên.
Về mặt tâm lý, sự hiện diện của màu xanh cây lá đã được chứng minh có khả năng làm dịu hệ thần kinh, giảm căng thẳng và lo âu. Trong phong thủy, việc đặt cây phù hợp trong phòng ngủ còn được cho là mang lại năng lượng tích cực, tạo sự hài hòa và cân bằng cho không gian sống.
Việc lựa chọn đúng loại cây không chỉ làm đẹp không gian mà còn là một khoản đầu tư cho sức khỏe.
Dưới đây là 7 gợi ý tiêu biểu giúp biến phòng ngủ của bạn thành một không gian nghỉ ngơi đúng nghĩa.
Lưỡi hổ
Được mệnh danh là “nhà vô địch” của các loại cây trồng trong phòng, lưỡi hổ gần như không thể bị khuất phục. Cây nổi tiếng với khả năng giải phóng oxy vào ban đêm, giúp bạn hít thở dễ dàng hơn trong khi ngủ. NASA cũng đã liệt kê lưỡi hổ vào danh sách các cây lọc không khí hàng đầu.
Với dáng lá vươn thẳng mạnh mẽ, loại cây này cần rất ít nước và có thể phát triển tốt ngay cả trong điều kiện thiếu sáng.
Lan ý
Với vẻ đẹp thanh tao, lan ý là lựa chọn hoàn hảo cho những ai yêu thích sự tinh tế. Loài cây này có khả năng tăng độ ẩm không khí lên tới 5% và loại bỏ hiệu quả các độc tố như formaldehyde, benzene và trichloroethylene.
Lan ý ưa bóng râm và đất ẩm nhẹ, phù hợp với môi trường trong nhà.
Trầu bà
Là một trong những loại cây dây leo phổ biến nhất, trầu bà được yêu thích vì sức sống bền bỉ và khả năng thích nghi cao. Cây có khả năng lọc bỏ các chất ô nhiễm trong không khí, mang lại không gian trong lành.
Những chiếc lá hình trái tim xanh mướt buông rủ từ các kệ treo hoặc chậu đặt trên cao sẽ tạo nên một điểm nhấn thị giác mềm mại và đầy sức sống cho căn phòng.
Thường xuân
Mang vẻ đẹp cổ điển và lãng mạn, thường xuân là một "bộ máy" lọc không khí tự nhiên hiệu quả.
Theo NASA, loài cây này có khả năng loại bỏ nấm mốc và formaldehyde trong không khí. Dây leo của thường xuân rất lý tưởng để trang trí trên giá sách hoặc trong các giỏ treo.
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng lá thường xuân có thể gây độc nếu vật nuôi ăn phải.
Oải hương
Không chỉ đẹp bởi sắc tím lãng mạn, oải hương còn được biết đến như một liệu pháp an thần tự nhiên. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng hương thơm từ loài hoa này giúp làm chậm nhịp tim, giảm huyết áp và xoa dịu căng thẳng, từ đó mang lại giấc ngủ sâu hơn.
Một chậu oải hương nhỏ đặt cạnh cửa sổ nhiều nắng sẽ lan tỏa mùi hương thư giãn khắp phòng.
Hoa nhài
Hương thơm ngọt ngào, tinh tế của hoa nhài được chứng minh có tác dụng giảm lo âu và cải thiện chất lượng giấc ngủ. Những bông hoa trắng nhỏ xinh không chỉ mang lại cảm giác thư thái mà còn là một điểm nhấn trang trí đầy quyến rũ.
Hoa nhài ưa sáng và cần được chăm sóc kỹ hơn một chút, nhưng những lợi ích mà nó mang lại hoàn toàn xứng đáng.
Dành dành
Với những bông hoa trắng kem và hương thơm quyến rũ, Dành Dành được xem là có tác dụng hỗ trợ giấc ngủ mạnh mẽ.
Một nghiên cứu tại Đức cho thấy hương thơm của loài hoa này có tác động lên hệ thần kinh tương tự như một số loại thuốc an thần, giúp giảm lo lắng và mang lại cảm giác thư giãn sâu.
Bí quyết để góc xanh luôn tươi tốt
Để cây cối phát huy tối đa lợi ích, việc chăm sóc đúng cách là vô cùng quan trọng. Thay vì biến phòng ngủ thành một khu rừng rậm, chỉ cần vài chậu cây được bố trí hợp lý đã đủ tạo nên hiệu quả. Hãy thường xuyên lau sạch bụi trên lá để cây quang hợp tốt hơn và tránh tưới quá nhiều nước - nguyên nhân hàng đầu khiến cây chết úng.
Việc đưa thiên nhiên vào phòng ngủ không chỉ là một xu hướng trang trí, mà còn là một phương pháp đơn giản và hiệu quả để nâng cao chất lượng cuộc sống. Bằng cách chọn lựa những loại cây phù hợp, bạn đang tự tạo cho mình một không gian nghỉ ngơi trong lành, yên tĩnh để mỗi sớm mai thức dậy đều tràn đầy năng lượng.