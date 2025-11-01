7 loại cây bạn nên đặt trong nhà để ngủ ngon, an thần và lọc khí

Đã qua rồi quan niệm cho rằng trồng cây trong phòng ngủ sẽ “cướp” oxy vào ban đêm. Thực tế, nhiều nghiên cứu khoa học, trong đó có một nghiên cứu nổi tiếng của NASA, đã chứng minh điều ngược lại.

Một số loại cây đặc biệt có quá trình sinh học ngược, tức là chúng hấp thụ carbon dioxide và giải phóng oxy ngay cả trong đêm, giúp cải thiện chất lượng không khí trong không gian nghỉ ngơi của bạn. Không chỉ làm sạch không khí, cây xanh còn giúp cân bằng độ ẩm tự nhiên, đặc biệt hữu ích trong các môi trường sử dụng máy điều hòa thường xuyên.

Về mặt tâm lý, sự hiện diện của màu xanh cây lá đã được chứng minh có khả năng làm dịu hệ thần kinh, giảm căng thẳng và lo âu. Trong phong thủy, việc đặt cây phù hợp trong phòng ngủ còn được cho là mang lại năng lượng tích cực, tạo sự hài hòa và cân bằng cho không gian sống.

Cây xanh trong nhà đang ngày càng được ưa chuộng không chỉ vì giá trị thẩm mỹ mà còn vì những lợi ích sức khỏe thực tiễn mà chúng mang lại (Ảnh: Gardeningetc).

Việc lựa chọn đúng loại cây không chỉ làm đẹp không gian mà còn là một khoản đầu tư cho sức khỏe.

Dưới đây là 7 gợi ý tiêu biểu giúp biến phòng ngủ của bạn thành một không gian nghỉ ngơi đúng nghĩa.

Lưỡi hổ

Được mệnh danh là “nhà vô địch” của các loại cây trồng trong phòng, lưỡi hổ gần như không thể bị khuất phục. Cây nổi tiếng với khả năng giải phóng oxy vào ban đêm, giúp bạn hít thở dễ dàng hơn trong khi ngủ. NASA cũng đã liệt kê lưỡi hổ vào danh sách các cây lọc không khí hàng đầu.

Khi nhắc đến cây trồng phòng ngủ, lưỡi hổ luôn là cái tên được nhắc đến đầu tiên (Ảnh: Fellpik).

Với dáng lá vươn thẳng mạnh mẽ, loại cây này cần rất ít nước và có thể phát triển tốt ngay cả trong điều kiện thiếu sáng.

Lan ý

Với vẻ đẹp thanh tao, lan ý là lựa chọn hoàn hảo cho những ai yêu thích sự tinh tế. Loài cây này có khả năng tăng độ ẩm không khí lên tới 5% và loại bỏ hiệu quả các độc tố như formaldehyde, benzene và trichloroethylene.

Lan ý đứng đầu bảng trong việc loại bỏ cả năm loại độc tố phổ biến trong không khí theo nghiên cứu của NASA (Ảnh: Gardeningetc).

Lan ý ưa bóng râm và đất ẩm nhẹ, phù hợp với môi trường trong nhà.

Trầu bà

Là một trong những loại cây dây leo phổ biến nhất, trầu bà được yêu thích vì sức sống bền bỉ và khả năng thích nghi cao. Cây có khả năng lọc bỏ các chất ô nhiễm trong không khí, mang lại không gian trong lành.

Trầu bà là một trong những loại cây trồng trong nhà phổ biến nhất tại Việt Nam nhờ sức sống mãnh liệt và khả năng thích nghi đáng nể (Ảnh: My City Plants).

Những chiếc lá hình trái tim xanh mướt buông rủ từ các kệ treo hoặc chậu đặt trên cao sẽ tạo nên một điểm nhấn thị giác mềm mại và đầy sức sống cho căn phòng.

Thường xuân

Mang vẻ đẹp cổ điển và lãng mạn, thường xuân là một "bộ máy" lọc không khí tự nhiên hiệu quả.

Theo NASA, loài cây này có khả năng loại bỏ nấm mốc và formaldehyde trong không khí. Dây leo của thường xuân rất lý tưởng để trang trí trên giá sách hoặc trong các giỏ treo.

Thường xuân là một "bộ máy" lọc không khí tự nhiên hiệu quả (Ảnh: Plantura).

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng lá thường xuân có thể gây độc nếu vật nuôi ăn phải.

Oải hương

Không chỉ đẹp bởi sắc tím lãng mạn, oải hương còn được biết đến như một liệu pháp an thần tự nhiên. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng hương thơm từ loài hoa này giúp làm chậm nhịp tim, giảm huyết áp và xoa dịu căng thẳng, từ đó mang lại giấc ngủ sâu hơn.

Mùi oải hương có tác dụng làm giảm nhịp tim, xoa dịu lo âu và hỗ trợ điều trị chứng mất ngủ (Ảnh: Green Matters).

Một chậu oải hương nhỏ đặt cạnh cửa sổ nhiều nắng sẽ lan tỏa mùi hương thư giãn khắp phòng.

Hoa nhài

Hương thơm ngọt ngào, tinh tế của hoa nhài được chứng minh có tác dụng giảm lo âu và cải thiện chất lượng giấc ngủ. Những bông hoa trắng nhỏ xinh không chỉ mang lại cảm giác thư thái mà còn là một điểm nhấn trang trí đầy quyến rũ.

Hoa nhài với những bông hoa trắng nhỏ xinh tỏa ra hương thơm dịu ngọt, giúp giảm căng thẳng, mang lại giấc ngủ sâu (Ảnh: The Leafy Care).

Hoa nhài ưa sáng và cần được chăm sóc kỹ hơn một chút, nhưng những lợi ích mà nó mang lại hoàn toàn xứng đáng.

Dành dành

Với những bông hoa trắng kem và hương thơm quyến rũ, Dành Dành được xem là có tác dụng hỗ trợ giấc ngủ mạnh mẽ.

Hương thơm của hoa dành dành có tác dụng an thần, giúp ngủ ngon (Ảnh: Crocus).

Một nghiên cứu tại Đức cho thấy hương thơm của loài hoa này có tác động lên hệ thần kinh tương tự như một số loại thuốc an thần, giúp giảm lo lắng và mang lại cảm giác thư giãn sâu.