Lý do Ukraine để lọt ngày càng nhiều "sát thủ hỏa lực" của Nga

UAV đánh chặn Sting của Ukraine (màu xám) bên cạnh mảnh xác UAV Nga (Ảnh: Kyiv Independent).

Tháng 10 sắp kết thúc và khi mùa đông đang đến gần, các cuộc không kích bằng UAV của Nga diễn ra với tần suất dày đặc hơn.

Tại Kiev, các cuộc tập kích hỏa lực của Nga thường xuyên gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho Ukraine. Diễn biến này cho thấy một xu hướng mà Ukraine đang lo ngại: Tỷ lệ UAV Nga xuyên thủng được lưới phòng không Ukraine để đánh trúng mục tiêu đang gia tăng.

Để đối phó với các UAV tấn công của Nga, Ukraine đang đặt cược vào các UAV đánh chặn sản xuất trong nước. Đây là loại UAV FPV được điều khiển thủ công bởi phi công, có nhiệm vụ săn lùng UAV đối phương, hoặc phát nổ bên cạnh chúng, hoặc lao thẳng vào phá hủy.

Các UAV đánh chặn này không đủ nhanh hoặc mạnh để chống lại tên lửa, nhưng kể từ đầu mùa hè năm nay, chúng đã bắn hạ được nhiều UAV Shahed của Nga, loại UAV bay chậm hơn nhiều.

Vào tháng 7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đặt mục tiêu sản xuất khoảng 1.000 chiếc mỗi ngày. Đến đầu tháng 10, Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine, Oleksandr Syrsky, cho biết các UAV đánh chặn này chịu trách nhiệm cho phần lớn các vụ bắn hạ UAV tấn công kiểu Shahed.

“Trong tháng 11, chúng ta sẽ đạt mức 500–800 chiếc UAV đánh chặn mỗi ngày”, ông Zelensky nói với các phóng viên ở Kiev vào ngày 27/10.

Tuy nhiên, tham vọng đánh chặn hiệu quả UAV Nga của Ukraine vẫn đang gặp một trở ngại chiến lược. Ukraine vẫn chưa thể tích hợp các UAV sản xuất trong nước vào một hệ thống phòng không tổng thể. Việc chế tạo 500-800 UAV đánh chặn mỗi ngày không quá khó, nhưng triển khai chúng lại là chuyện khác.

“Không thể xây dựng một hệ thống phòng thủ hiệu quả chống lại Shahed chỉ với UAV đánh chặn, vì mỗi UAV cần một người điều khiển có kinh nghiệm, một đội hỗ trợ, một trạm radar, tất cả đòi hỏi cơ sở hạ tầng lớn, nguồn tài chính dồi dào và phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố con người", Yuriy Kasianov, cựu chỉ huy một đội UAV tấn công tầm xa vừa bị giải thể trong tháng 10, cho biết.

Tổng thống Zelensky cũng thừa nhận vấn đề này, nói rằng “chúng ta cần chuẩn bị nhân lực điều khiển” và nhấn mạnh rằng quá trình này “rất phức tạp.”

Dù đã có nhiều kỳ vọng từ lâu rằng Ukraine sẽ phát triển được UAV đánh chặn có trí tuệ nhân tạo có thể tự động phát hiện và phá hủy mục tiêu, nhưng cho đến nay, các UAV đánh chặn của Kiev vẫn gần như hoàn toàn vận hành thủ công, phụ thuộc vào người điều khiển.

“Mọi thứ đều cần thời gian”, một nhân sự tên là Ottoman vận hành UAV đánh chặn cho biết.

Ottoman phục vụ trong đơn vị chống UAV của Quân đoàn Lục quân số 3, có tên gọi Squadron. Với khoảng 60 UAV kiểu Shahed bị bắn hạ và khoảng 200 UAV Nga khác bị đánh chặn, Ottoman, 21 tuổi, được xem là một trong những người đánh chặn UAV hiệu quả hàng đầu ở Ukraine.

Quân đoàn Lục quân số 3, trước đây được biết đến là Lữ đoàn Tấn công số 3, là một đơn vị độc lập và nổi tiếng hiệu quả trong lực lượng Ukraine. Một phần lý do họ có thể sử dụng UAV đánh chặn là vì họ có đủ kinh phí và cơ sở hạ tầng cho trang bị hiện đại, điều không phải đơn vị nào cũng có.

Ottoman vẫn thường xuyên túc trực ở vị trí phía đông Izium, chờ UAV Nga xuất hiện trên màn hình radar, nhưng quân đội Ukraine cũng điều anh đi khắp đất nước để chia sẻ kinh nghiệm cho các đơn vị phòng không khác.

Tuy nhiên, chương trình huấn luyện này vẫn chưa được phổ biến đồng đều trên toàn quốc.

Oleksiy, một phó chỉ huy phụ trách phối hợp 4 đơn vị phòng không bảo vệ phía bắc Kiev, cho biết: “Hiện tại chúng tôi chỉ có một đơn vị được huấn luyện. Các đơn vị bổ sung vẫn đang trong giai đoạn phát triển. Thời điểm dự kiến họ sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ quân sự là cuối năm nay".