Giang Hồng Ngọc: “Tôi muốn hát đến 70 tuổi, không có khái niệm nghỉ hưu”

Bước sang tuổi 36, Giang Hồng Ngọc miêu tả cuộc sống của mình bằng hai chữ "hài lòng", dù chưa thật sự trọn vẹn với cô.

"Tôi là người cầu toàn, nên đôi khi chính điều đó làm mình mệt mỏi. Nhưng so với 10 năm trước, tôi đã gặt hái được nhiều điều đáng quý. Có thể so với đồng nghiệp cùng thời, tôi không thành công và nổi tiếng bằng, nhưng với tôi, đi lên từ hai bàn tay trắng và đạt được những điều ở hiện tại đã đủ khiến bản thân tự hào", cô nói.

Giang Hồng Ngọc thừa nhận, đôi khi cô cũng đối mặt với áp lực tài chính, nhưng không quá nặng nề vì biết cách quản lý cuộc sống. Trong môi trường giải trí luôn đòi hỏi sự đổi mới mỗi ngày, "đào thải" là nỗi sợ chung của nghệ sĩ. Giang Hồng Ngọc cũng từng lo lắng, nhưng cô tin thế mạnh của mình là giọng hát, điều không dễ bị thay thế.

Giang Hồng Ngọc cho biết, cô chọn cách "bảo toàn hình ảnh" thay vì chạy theo chiêu trò. "Cái tên Giang Hồng Ngọc có thể không ồn ào, nhưng tôi vẫn bền bỉ làm nghề. Dòng nhạc tôi theo đuổi không vụt sáng, nhưng đủ bền để sống cùng năm tháng. Tôi tin mình có thể hát đến 60-70 tuổi, nếu còn sức thì vẫn sẽ đi hát, không có khái niệm về hưu".

Là giọng ca nội lực, Giang Hồng Ngọc cũng bày tỏ quan điểm về âm nhạc thời AI (Trí tuệ nhân tạo). Cô cho biết mình thuộc kiểu người truyền thống, vẫn ủng hộ cách làm nhạc bài bản như trước. Dù thừa nhận AI mang lại nhiều tiện ích, nữ ca sĩ cho rằng nếu không được kiểm soát, công nghệ này có thể khiến con người trở nên lười sáng tạo.

Nữ ca sĩ nói thêm: "Một số người có thể dùng AI làm nhạc cho vui, nhưng với nghệ sĩ, tôi nghĩ phải tự bỏ chất xám, ý tưởng và cảm xúc vào sản phẩm, vào câu hát vì cảm xúc là điều AI không thể thay thế".

Sau chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, Giang Hồng Ngọc nói cô như tìm lại được lửa nghề. "Nghệ sĩ làm việc bằng cảm xúc, đôi khi có giai đoạn chai lì. Tôi và nhiều người khác cũng như vậy. Tham gia chương trình giúp tôi khơi lại năng lượng sáng tạo", nữ ca sĩ chia sẻ.

Bước ra khỏi chương trình thực tế, Giang Hồng Ngọc vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết với các đồng nghiệp. Cô thừa nhận trước đây khá hướng nội, ít giao tiếp, nhưng giờ đã cởi mở hơn, dù vẫn chọn lọc trong các mối quan hệ.

"Tôi không cần quá nhiều mối quan hệ, chỉ cần những người phù hợp và thật sự hiểu mình. Tôi không thích quen biết đại trà", nữ ca sĩ chia sẻ.

Giang Hồng Ngọc cho biết, trước đây cô từng tự tạo áp lực mỗi năm phải ra sản phẩm. Hiện tại, cô hiểu rằng, nếu chưa thật sự sẵn sàng thì đừng ép buộc bản thân. Nữ ca sĩ cho phép mình thư giãn, chờ đến khi thật sự chín muồi để ra mắt một điều mình yêu thích.

Nói về giai đoạn gần đây, cô trải lòng: "Nửa năm qua, tôi khá căng thẳng vì phải giải quyết nhiều vấn đề cùng lúc. Là phụ nữ, khi bị quá tải dễ mất cân bằng, thậm chí tôi từng nghĩ mình rơi vào trầm cảm. Nhưng tôi tự vực dậy, làm mới cuộc sống bằng cách tận hưởng từng khoảnh khắc trong chính ngôi nhà của mình".

Hiện tại, Giang Hồng Ngọc biết cách cân bằng, giải quyết từng việc một. Gia đình là động lực lớn, nhưng quan trọng nhất là bản thân cô đã học cách mạnh mẽ vượt qua.

"Tôi hay tự nhắc bản thân rằng 10 năm trước, mình không có gì, không nhà, không tiền, phải ở thuê, mà vẫn vượt qua được. Vậy thì bây giờ cũng sẽ ổn", ca sĩ nói.

Giang Hồng Ngọc kết hôn năm 2019, có một con trai (bé Cà Rốt) hiện 7 tuổi. Ngoài ra, tổ ấm còn có bé Bon - con riêng của chồng cô.

Nói về việc nuôi con, nữ ca sĩ tâm sự: "Tôi rất ngưỡng mộ những ai có nhiều con, vì chỉ một bé thôi tôi đã thấy vất vả. Tôi luôn đồng hành cùng con, nhưng cũng rèn con tính tự lập từ nhỏ. Tôi không muốn con ỷ lại vào sự đủ đầy của bố mẹ. Con trai tôi rất tình cảm, thấy mẹ mệt là phụ giúp việc nhỏ. Tôi chỉ mong con sống bình thường như bao bạn bè khác".

Trong hôn nhân, Giang Hồng Ngọc tiết lộ cả hai bên nhau 8 năm, không tránh khỏi những lúc từng có trục trặc, cãi vã. Nhưng cuối cùng vẫn "giữ được vì còn thương".

"Tôi không níu kéo vì con, nếu không còn tình cảm, tôi sẵn sàng buông. Tôi cũng dạy con rằng dù cha mẹ có chuyện gì thì con vẫn được yêu thương đầy đủ", nữ ca sĩ chia sẻ.

Nữ ca sĩ miêu tả chồng là người khô khan nhưng tâm lý. "Anh ấy hay nói môi trường nghệ thuật phức tạp, nhưng lại tự hào vì tôi mạnh mẽ. Tôi cũng không phụ thuộc vào chồng. Khi cả hai cùng lao động, cùng san sẻ, thì tiếng nói trong gia đình sẽ cân bằng hơn", Giang Hồng Ngọc chia sẻ.

