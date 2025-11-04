Loạt ô tô dự kiến ra mắt tháng 11: Có SUV cạnh tranh CX-5 giá ngang Everest

Trong tháng 11, thị trường ô tô Việt Nam có xu hướng tập trung vào các chương trình ưu đãi, nhằm chạy đua doanh số dịp cuối năm. Dù vậy, vẫn có một số sản phẩm mới dự kiến ra mắt, giúp khách Việt có thêm lựa chọn trong mùa mua sắm cận Tết Nguyên Đán.

Subaru Forester 2025

Phía đại lý chia sẻ, Subaru Forester 2025 có thể được mở bán ngay trong tháng 11. Thông tin này chưa được hãng xe Nhật Bản xác nhận, nhưng thế hệ mới của mẫu xe này đã chính thức “cập bến” khu vực Đông Nam Á vào cuối tháng 7.

Đáng chú ý, ở thế hệ mới, Subaru Forester sẽ được chuyển sang nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, tức là không được miễn thuế nhập khẩu như các quốc gia thuộc khối ASEAN. Do đó, giá bán của Forester mới dự kiến sẽ tăng mạnh, có thể dao động 1,3-1,5 tỷ đồng, theo một số nhân viên tư vấn bán hàng.

Subaru Forester 2025 dành cho thị trường Indonesia cũng được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, do nhà máy lắp ráp của hãng tại Thái Lan đã đóng cửa vào cuối năm 2024 (Ảnh: Paultan).

Khoảng giá trên ngang bản “full” của một mẫu SUV hạng D như Ford Everest (1,099-1,545 tỷ đồng), dù Forester được định vị ở phân khúc C-SUV. Tại nhóm xe này, khách Việt vẫn dành sự quan tâm cho các sản phẩm có giá bán dễ tiếp cận, như Mazda CX-5 (từ 749 triệu đồng) hay Ford Territory (từ 762 triệu đồng).

Do đó, dù sở hữu nhiều nâng cấp đáng chú ý ở thế hệ mới, như thiết kế hiện đại, công nghệ EyeSight 4.0 hay động cơ 2.5L, song Forester vẫn sẽ gặp phải thách thức không nhỏ. Trước năm 2019, mẫu xe này cũng được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật và có giá bán lên tới 1,4 tỷ đồng, khó tạo được thành công.

Dù được nâng cấp lên thế hệ mới, song nội thất của Subaru Forester 2025 vẫn có thiết kế tổng thể tương tự đời cũ (Ảnh: Paultan).

Từ năm 2019, Subaru Forester tại Việt Nam được chuyển sang nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, do nhà máy lắp ráp của hãng xe Nhật tại xứ sở chùa vàng chính thức đi vào hoạt động. Nhờ ưu đãi miễn thuế nhập khẩu, giá bán của mẫu xe này được điều chỉnh giảm 400 triệu đồng.

Dù dễ tiếp cận hơn nhưng trong bối cảnh phân khúc C-SUV liên tục có sự cạnh tranh bằng giá bán trong vài năm gần đây, Subaru Forester thường xuyên được giảm giá cả trăm triệu đồng. Như hiện tại, mẫu xe này đang có ưu đãi lên tới 308 triệu đồng, nhằm “dọn đường” cho thế hệ mới.

VinFast EC Van

Mẫu xe tải thuần điện đầu tiên của thương hiệu Việt, VinFast EC Van dự kiến sẽ chính thức được bàn giao tới khách hàng trong tháng 11. Cuối tháng 10, hình ảnh ngoại thất thực tế của mẫu xe này đã được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, được biết là đang trong quá trình thử nghiệm cuối cùng.

Thiết kế của VinFast EC Van bản chạy thử có thay đổi nhẹ so với ảnh đồ họa trước đó. Cụ thể, cụm đèn hậu sử dụng chóa halogen, đồng thời tay nắm cửa được đổi sang loại lẫy giật thuận tiện hơn cho việc thao tác.

VinFast EC Van có giá bán lẻ đề xuất là 285 triệu đồng (Ảnh: Đình Nam).

Trong khi đó, phần đầu xe vẫn giữ nguyên với dải crôm trang trí tạo hình cánh chim xung quanh logo “V” mang tính nhân diện thương hiệu cao. Ngoài ra, cụm đèn chiếu sáng có kiểu dáng tương đồng với mẫu VinFast VF 3.

Do hướng tới nhu cầu vận chuyển hàng hóa trong đô thị, VinFast EC Van sở hữu vóc dáng khá nhỏ nhắn. Xe dài 3.767mm, rộng 1.680mm và có cấu hình 2 chỗ ngồi, khoang hàng phía sau có dung tích 2.600 lít, tải trọng tối đa khoảng 600kg.

Nội thất thực tế của VinFast EC Van chưa được hé lộ. Mẫu xe tải thuần điện này sử dụng động cơ điện có công suất 30kW (quy đổi khoảng 40,2 mã lực), giúp xe đạt tốc độ tối đa 75km/h. Bộ pin đi kèm có dung lượng 17kWh, đem đến phạm vi di chuyển khoảng 150km sau mỗi lần sạc đầy.

Mercedes-Benz GLE 400e

Giữa tháng 10, Tổng Giám đốc Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) đã xác nhận sẽ ra mắt GLE 400e trong năm nay. Phía đại lý đã nhận cọc mẫu xe hybrid cắm sạc (PHEV) hạng sang này, có thể sẽ ra mắt trong tháng 11.

Hệ truyền động PHEV trên Mercedes-Benz GLE 400e gồm máy xăng, tăng áp, dung tích 2.0L có công suất 252 mã lực, kết hợp với mô-tơ điện có thông số 136 mã lực, cho tổng công suất đạt 381 mã lực. Bộ pin đi kèm có dung lượng hơn 30kWh, cho khả năng di chuyển gần 100km ở chế độ thuần điện.

Thiết kế của Mercedes-Benz GLE 400e không khác các phiên bản thuần xăng (Ảnh: Mercedes-Benz).

Giá bán của Mercedes-Benz GLE 400e chưa được hé lộ nhưng theo giới chuyên gia, mẫu xe này sẽ được chốt giá cao hơn dòng GLE 450 từng bán trước đây (3,999 tỷ đồng), tức có thể lên tới hơn 4 tỷ đồng. Phân khúc xe sang sử dụng công nghệ PHEV tại Việt Nam đang có Volvo XC90 T8 Recharge (từ 4,37 tỷ đồng) và Porsche Cayenne S E-Hybrid (từ 6,33 tỷ đồng).

Jaecoo J7 AWD Individual

Theo thông báo từ Omoda & Jaecoo Việt Nam, từ ngày 1/11, hãng xe Trung Quốc chính thức mở bán phiên bản dẫn động bốn bánh của dòng Jaecoo J7 (AWD Individual). Biến thể này có giá bán 849 triệu đồng, được định vị giữa bản tiêu chuẩn Flagship (799 triệu đồng) và bản hybrid cắm sạc Flagship PHEV (969 triệu đồng).

Hãng xe Trung Quốc cho biết, Jaecoo J7 AWD Individual có khoảng sáng gầm 186mm, góc tới 21 độ, góc thoát 29 độ và khả năng lội nước 600mm. Kết hợp với hệ dẫn động bốn bánh, mẫu xe này hứa hẹn sẽ có khả năng chinh phục địa hình tốt hơn hai phiên bản đã mở bán trước đó.

Thiết kế của Jaecoo J7 AWD Individual giống bản tiêu chuẩn. Động cơ của xe vẫn là cỗ máy xăng, tăng áp, dung tích 1.6L, đi kèm hộp số ly hợp kép 7 cấp, sản sinh công suất tối đa 183 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 275Nm.

Jaecoo J7 AWD Individual được nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc (Ảnh: Omoda & Jaecoo).

Nội thất có hàm lượng trang bị tiện nghi khá “dày dặn”, gồm: ghế lái chỉnh điện kèm nhớ vị trí, cửa sổ trời toàn cảnh, sạc điện thoại không dây, màn hình giải trí 14,8 inch (lớn hơn bản Flaghship), 8 loa Sony, hộc chứa đồ làm mát, điều hòa tự động có lọc bụi mịn, đèn viền trang trí.

Việc bổ sung thêm phiên bản dẫn động bốn bánh hứa hẹn giúp Jaecoo J7 có thêm sức cạnh tranh tại phân khúc C-SUV. Ở nhóm xe này, một số sản phẩm cũng có hệ dẫn động 2 cầu nhưng thường xuất hiện trên bản cao cấp, như Mazda CX-5 2.5 Signature (từ 959 triệu đồng).

Bù lại, CX-5 có giá khởi điểm dễ tiếp cận hơn (749 triệu đồng) và sở hữu yếu tố thương hiệu Nhật. Sau 9 tháng đầu năm, mẫu xe này đang “hút” khách nhất phân khúc C-SUV, với lũy kế doanh số đạt 11.306 chiếc.