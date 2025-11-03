Phản ứng của CĐV Đông Nam Á khi FIFA bác kháng cáo của Malaysia

"Cuối cùng mọi chuyện vẫn vậy. FAM từng tuyên bố vụ bê bối này chỉ là lỗi hành chính. Nhưng FIFA luôn điều tra kỹ càng rồi mới đưa ra án phạt, vì nó không chỉ liên quan đến danh dự của bóng đá Malaysia cũng như sự nghiệp của các cầu thủ", tài khoản Rudy Hamzah đến từ Malaysia bình luận trên trang Asean Football.

"Ủy ban Giải quyết khiếu nại FIFA vừa ra phán quyết cuối cùng về đơn kháng cáo của FAM và 7 cầu thủ nhập tịch, giữ nguyên các án phạt nặng do Ủy ban Kỷ luật FIFA ban hành trước đó.

Các án phạt này liên quan đến hành vi giả mạo và xuyên tạc, vi phạm điều 22 của Bộ luật Kỷ luật FIFA (FDC)", thông báo được Ủy ban Giải quyết khiếu nại FIFA đưa ra vào tối 3/11 (giờ Việt Nam).

Đội tuyển Malaysia đứng trước khả năng bị xử thua 0-3 trước tuyển Việt Nam và tuyển Nepal sau khi FIFA bác bỏ kháng cáo của FAM (Ảnh: NST).

Cơ quan quản lý bóng đá thế giới đã trích dẫn các hành vi vi phạm Điều 22 của FDC, liên quan đến hành vi làm giả và gian lận trong việc đăng ký cầu thủ để bác kháng cáo và tiếp tục giữ nguyên án phạt với FAM và 7 cầu thủ nhập tịch đã đưa ra hồi cuối tháng 9.

Theo đó, FIFA đã phạt FAM với số tiền 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,6 tỷ đồng). Ngoài ra 7 cầu thủ gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano, mỗi người bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng) cùng án treo giò 12 tháng.

"Phán quyết cuối cùng của FIFA về cơ bản đã loại Malaysia khỏi hầu hết các chiến dịch vòng loại World Cup 2026 và Asian Cup 2027", tờ Scoop của Malaysia chua chát tuyên bố.

Đáng chú ý, rất nhiều CĐV Đông Nam Á đã lên tiếng bình luận sau phán quyết cuối cùng của FIFA.

"Số tiền phạt với các cầu thủ gian lận là quá ít, cũng may là còn kèm theo án treo giò một năm để răn đe. Tôi nghĩ FAM không nên kháng cáo nữa vì nó sẽ làm ô uế tổ chức của họ thêm. Sự thật bây giờ rõ ràng như ban ngày", tài khoản Ryan Bobadilla đến từ Indonesia bày tỏ.

"Vậy là sau 12 tháng bị treo giò, liệu các cầu thủ nhập tịch bị trừng phạt này có còn khoác áo đội tuyển Malaysia như họ từng tuyên bố. Tôi e rằng họ phải giải nghệ luôn chứ đừng nói là có thể quay trở lại bóng đá chuyên nghiệp. Các cầu thủ đã phạm sai lầm lớn trong vụ việc này", tài khoản Natipong Saricha đến từ Thái Lan nhấn mạnh.

"Phán quyết của FIFA đồng nghĩa AFC sẽ xử đội tuyển Malaysia thua 0-3 trước Việt Nam cũng như Nepal, chính thức chia tay Asian Cup 2027. Rồi ai sẽ phải chịu trách nhiệm cho nỗi xấu hổ này của bóng đá Malaysia?", tài khoản Iskandar Halim đến từ Malaysia đặt câu hỏi về trách nhiệm của FAM sau vụ việc.

"Chấp nhận thôi, biết làm sao đây, sai thì vẫn là sai. Mặc dù phán quyết cuối cùng của FIFA sẽ khiến tất cả những người hâm mộ bóng đá Malaysia thất vọng nhưng đó là tất yếu. Giờ là lúc phải nhìn lại mình để mà sửa, thay đổi toàn diện để bóng đá Malaysia phát triển theo con đường đúng đắn", tài khoản Wan Jai cũng đến từ Malaysia nói thêm.

"FIFA đã ra phán quyết cuối cùng mà Malaysia càng kháng cáo càng mất tiền cho luật sư, mất thời gian và mất uy tín. Công lý luôn được thực hiện trước những kẻ gian lận", tài khoản Hữu Nguyễn đến từ Việt Nam chốt lại.