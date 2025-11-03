Khởi tố thêm 12 đối tượng trong vụ tiền ảo Heliwin

Tối 3/11, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã ra quyết định khởi tố thêm 12 bị can về tội Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Theo cảnh sát, trước đó vào ngày 24/8, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công an triệt phá đường dây hoạt động vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp và sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Cảnh sát lấy lời khai với Nguyễn Đắc Hưng (Ảnh: Công an cung cấp).

Nhà chức trách cho hay, các đối tượng phạm tội qua hình thức huy động đầu tư tài chính vào đồng tiền điện tử ảo Heliwin với quy mô lớn, phạm vi hoạt động trên địa bàn cả nước.

Cụ thể, các đối tượng đã tổ chức giao dịch trái phép với số tiền lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra đã kịp thời phong tỏa các tài khoản và tài sản của các đối tượng, tổng trị giá trên 400 tỷ đồng.

Ngày 1/9, Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố với 13 bị can trong chuyên án này. Đến ngày 29/10, cảnh sát tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can với 12 đối tượng khác về tội Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Một trong số 12 đối tượng vừa bị Công an tỉnh Lào Cai khởi tố trong vụ án tiền ảo Heliwin (Ảnh: Công an cung cấp).

Công an tỉnh Lào Cai cho biết đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố 25 bị can. Trong đó có đối tượng chủ mưu cầm đầu đường dây là Nguyễn Đắc Hưng (SN 1987, ở TPHCM), đối tượng này bị khởi tố về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo cảnh sát, từ tháng 9/2023, Hưng tạo lập đồng Heliwin (đây không phải là đồng tiền chính thống được quốc tế công nhận).

Đối tượng mạo danh đồng tiền ảo Heli của Đức rồi xây dựng các website, app về tiền ảo để lừa các nhà đầu tư bằng mô hình biến tướng, lấy tiền của người sau trả tiền cho người trước hoặc mua bán tiền ảo nội bộ. Đến một thời điểm nhất định sẽ đánh sập website, app để chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư.

Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.