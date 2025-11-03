Công an tóm gọn nhóm thanh niên giả vờ mua điện thoại rồi chiếm đoạt

Ngày 3/11, Công an Hải Phòng thông tin, ngày 25/10, Công an xã An Quang nhận tố giác của 2 công dân về vụ cướp xảy ra tối 24/10 tại cửa hàng điện thoại Chiến Thắng, thôn Tân Trung thuộc xã này.

Theo nhà chức trách, 3 nam thanh niên bịt kín mặt đến cửa hàng điện thoại trên để hỏi mua 3 chiếc iPhone rồi lợi dụng sơ hở chiếm đoạt toàn bộ số hàng trị giá khoảng 56,5 triệu đồng.

Nhóm đối tượng chiếm đoạt 3 chiếc điện thoại trị giá khoảng 56,5 triệu đồng (Ảnh: Công an cung cấp).

Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP Hải Phòng, Công an xã An Quang phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự nhanh chóng điều tra vụ việc.

Đến ngày 1/11, lực lượng chức năng bắt giữ 3 nghi phạm gồm Phạm Đức Đạo, Đức Thiện và Nguyễn Văn Hoàng, cùng 18 tuổi, trú tại thôn Như Lâm, xã Lạc Phượng, TP Hải Phòng.

Tại cơ quan công an, nhóm này khai nhận ngoài vụ cướp ở Hải Phòng còn thực hiện thêm một vụ tương tự tại cửa hàng điện thoại ở phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên vào ngày 22/10.

Trước đó, ngày 29/10, Công an xã An Quang tiếp nhận trình báo của một người dân về việc bị mất xe máy biển số 16N5–8628 tại bến đò Sòi, thôn Câu Hạ B. Sau khi vào cuộc xác minh, đến 11h cùng ngày, công an bắt giữ Hoàng Duy Phương (41 tuổi, trú tại xã An Khánh, TP Hải Phòng), đồng thời thu hồi chiếc xe bị mất.

Theo Công an TP Hải Phòng, kết quả trên có được nhờ sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo thành phố cùng tinh thần trách nhiệm, mưu trí và kịp thời của cán bộ, chiến sĩ Công an xã An Quang trong công tác phòng, chống tội phạm.