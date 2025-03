Tâm thư day dứt của Kim Sae Ron và bi kịch của ngôi sao không thể yên nghỉ

Năm 2023, nam ca sĩ Moonbin đột ngột qua đời tại nhà riêng khi chưa đầy 30 tuổi. Sự ra đi của nam ca sĩ trẻ khiến làng giải trí xứ Hàn dậy sóng, băn khoăn về những áp lực mà giới nghệ sĩ đang hứng chịu mỗi ngày trong hành trình tìm chỗ đứng trong làng giải trí, duy trì tình yêu của khán giả.

Mới đây, những bức tâm thư của Kim Sae Ron được gia đình cô chia sẻ và hé lộ góc khuất tâm hồn của nữ diễn viên sinh năm 2000.

Trong đó, bức tâm thư không bao giờ được công bố của Kim Sae Ron gửi nam ca sĩ Moonbin gây chú ý. Bức thư viết vào ngày 27/4/2023. Đây cũng là thời điểm nữ diễn viên phải chịu áp lực lớn từ dư luận, bị cấm sóng và hứng chỉ trích vì bê bối lái xe trong tình trạng say rượu, gây tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Thư có đoạn viết: "Bin à, em nhớ anh quá. Em thật sự không biết phải bắt đầu từ đâu hay nói gì nữa. Vì quá mệt mỏi, đã có lúc em nghĩ đến sự giải thoát. Giữa lúc ấy, em nghe tin về anh. Em biết rõ hơn ai hết, quyết định đó nặng nề và cô đơn đến mức nào nên em không dám hỏi anh: "Tại sao?". Em không thể nào hỏi nổi".

Kim Sae Ron từng tâm sự: "Em đã chọn cuộc sống này, công việc này, em phải chịu trách nhiệm" (Ảnh: Instagram).

Trong tâm thư của mình, Kim Sae Ron nhắc đến những kỷ niệm của 2 người khi cùng hoạt động trong làng giải trí, những khó khăn họ phải vật lộn mỗi ngày để tồn tại trong ngành nghề có sức cạnh tranh khủng khiếp.

Ngôi sao sinh năm 2000 cũng thừa nhận: "Em không thể làm hài lòng mọi người và chính em cũng thấy mình thật đáng thất vọng, đáng ghét. Em đã chọn cuộc sống này, công việc này, em phải chịu trách nhiệm. Gia đình em chỉ nhìn về phía em, người hâm mộ cũng thế.

Ngay từ khoảnh khắc thực hiện được ước mơ, nỗi đau cũng bắt đầu theo cùng. Chúng ta đã cùng nhau gắng gượng qua từng ngày như thế. Giá mà chúng ta, dù chỉ một lần, có thể trút hết nỗi lòng với nhau và khóc thật lớn. Giá mà em dám nói: "Em đang rất mệt". Chỉ vì không muốn làm ai lo lắng nên chúng ta cứ tỏ ra mạnh mẽ, cứ giả vờ ổn".

Bức tâm thư của Kim Sae Ron đã nhận được nhiều sự đồng cảm từ người hâm mộ và nhiều khán giả thừa nhận. Họ thực sự xót xa cho nữ diễn viên sinh năm 2000. Cô đã trải qua một cuộc sống khó khăn, cô đơn và bế tắc trước khi qua đời tại nhà riêng ở Seoul (Hàn Quốc) vào ngày 16/2.

Thiên tài diễn xuất sớm sụp đổ hình ảnh vì bê bối đời tư

Kim Sae Ron được truyền thông Hàn Quốc ngợi ca là "thiên tài diễn xuất" và sống trong hào quang nổi tiếng từ khi còn nhỏ. Tuy nhiên, cuộc đời của nữ diễn viên Kim Sae Ron đầy bi kịch và nước mắt.

Nữ diễn viên sinh năm 2000 bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 9 tuổi và nhanh chóng trở thành sao nhí được yêu thích hàng đầu màn ảnh xứ kim chi. Nữ diễn viên ghi dấu ấn qua hàng loạt tác phẩm từ điện ảnh cho đến truyền hình như: A brand new life (Một cuộc sống mới), Man from nowhere (Người vô danh tính), Listen to my heart (Lắng nghe trái tim)…

Năm 11 tuổi, cô có vai diễn truyền hình đầu tiên trong Listen to my heart và dự án này giúp cô được giới chuyên môn và khán giả Hàn Quốc công nhận. Dù còn trẻ, người đẹp 25 tuổi đã sở hữu gia tài diễn xuất đáng nể đồng thời nhận được nhiều giải thưởng, đề cử danh giá và từng 2 lần tham dự Liên hoan phim Cannes (Pháp) vào năm 2009 và năm 2014.

Kim Sae Ron là một thiên tài diễn xuất của điện ảnh xứ Hàn (Ảnh: Newsen/Instagram).

Kim Sae Ron cũng là một trong số ít các gương mặt sao nhí của ngành giải trí Hàn Quốc vẫn duy trì được sức hút khi trưởng thành. Cô hoạt động chăm chỉ trong nhiều lĩnh vực như diễn xuất, MC, người mẫu tạp chí.

Sau 15 năm làm việc không mệt mỏi trong làng giải trí, Kim Sae Ron tích lũy được khối tài sản hàng tỷ won. Tuy nhiên, sự nghiệp của ngôi sao trẻ bị hủy hoại hoàn toàn sau bê bối lái xe trong tình trạng say rượu và gây tai nạn nghiêm trọng vào năm 2022.

Kim Sae Ron bị phạt tiền, bị cấm sóng trên truyền hình, bị khán giả quay lưng, bị "tấn công" hàng ngày trên mạng xã hội…

Tuổi thơ khát khao yêu thương và cảm giác "không ai hiểu mình"

Bị cuốn vào ngành giải trí từ sớm, Kim Sae Ron thừa nhận, cô hầu như không có tuổi thơ. Nữ diễn viên từng tâm sự, cô phải đóng phim khi đang sốt cao tới 40 độ, làm việc trong thời tiết khắc nghiệt. Không những vậy, Kim Sae Ron còn phải chăm sóc người mẹ bị trầm cảm và 2 cô em gái.

Kim Sae Ron cũng là nạn nhân của bắt nạt tại trường học. Trong chương trình Knowing Bros của đài Jtbc, nữ diễn viên kể, cô bị bạn bè tẩy chay, bắt nạt. Trên tường và sân trường xuất hiện những dòng chữ nguyền rủa, sỉ nhục nữ diễn viên.

Vì là ngôi sao, cô cũng phải chịu những áp lực và kỳ vọng của người hâm mộ. Những bình luận chê bai ngoại hình, diễn xuất từng khiến Kim Sae Ron sợ hãi, bất an.

Kim Sae Ron cũng thổ lộ về hoàn cảnh gia đình. Nữ diễn viên lớn lên trong gia đình đơn thân. Mẹ của Kim Sae Ron từng là sinh viên xuất sắc của Đại học Seoul (Hàn Quốc) nhưng vì chạy theo tình yêu, bà trót mang thai khi còn đi học. Việc sinh nở khiến sự nghiệp học tập của bà bị ảnh hưởng và cơ hội tìm việc làm trở nên khó khăn.

Sau khi ly hôn, mẹ của Kim Sae Ron rơi vào trầm cảm vì phải vật lộn nuôi dạy 3 cô con gái. Cuộc sống vất vả từng khiến mẹ Kim Sae Ron có những hành động tiêu cực. Những điều này cũng ảnh hưởng nghiêm trọng tới tính cách, cái nhìn cuộc sống của ngôi sao trẻ và ám ảnh cô tới sau này.

Kim Sae Ron từng thừa nhận, cô chung sống với áp lực và sự kỳ vọng từ khi còn nhỏ (Ảnh: Instagram).

Mẹ nữ diễn viên kể lại Kim Sae Ron thường tỉnh giấc giữa đêm vì lo lắng mẹ kéo cô đi tự tử. Cũng vì nhà khó khăn, Kim Sae Ron sớm phải gia nhập làng giải trí để kiếm tiền. Năm cô mới 9 tuổi, nữ diễn viên đã có vai diễn đầu tiên.

Những thiếu hụt tình yêu thương ở tuổi thơ cùng những áp lực khi làm việc với ánh đèn sân khấu quá sớm khiến Kim Sae Ron luôn khát khao được yêu thương, được thấu hiểu, được chăm sóc.

Trong các bức tâm thư gửi bạn bè, gửi Kim Soo Hyun hay người bạn đời sau này, nữ diễn viên đều viết những lời ngọt ngào, thổ lộ khát khao được thấu hiểu và chia sẻ.

Bạn bè của nữ diễn viên từng kể rằng, sau bê bối gây tai nạn giao thông, sự nghiệp của ngôi sao trẻ rơi vào ngõ cụt và đối mặt với tình hình tài chính khó khăn. Toàn bộ thu nhập trong hơn 15 năm làm việc trong làng giải trí được Kim Sae Ron mang ra đền bù hợp đồng cho đối tác.

Tại phiên tòa năm 2023, luật sư của Kim Sae Ron thừa nhận, cô đã bán gần hết tài sản để trang trải các khoản đền bù cho đối tác. Nữ diễn viên cố gắng trở lại làng giải trí, làm việc và kiếm tiền nhưng cô vẫn phải chịu sự đả kích lớn từ người hâm mộ thông qua những bình luận ác ý trên mạng xã hội.

Trước khi Kim Sae Ron qua đời, một người bạn tiết lộ rằng, cô lên kế hoạch trở lại giới giải trí bằng một bộ phim ngắn và mở quán cafe. Tuy nhiên, mọi dự định của Kim Sae Ron đã chính thức khép lại ở tuổi 25.

Không thể yên nghỉ vì bị cuốn vào cuộc chiến truyền thông

Sau khi mất, Kim Sae Ron cũng không được yên. Cô hàng ngày bị gọi tên, cuốn vào cuộc chiến truyền thông giữa người yêu cũ Kim Soo Hyun và gia đình cô.

Những hình ảnh, những bức thư, những tâm sự giấu kín của Kim Sae Ron đang được phơi bày hàng ngày trên mạng xã hội hay trong bản tin để làm chứng cứ "đấu đá" giữa phía gia đình cô và tài tử Kim Soo Hyun.

Kim Sae Ron tiều tụy và mệt mỏi vì kiện tụng, áp lực trả nợ vào năm 2023 (Ảnh: Yonhap News).

Vụ ồn ào giữa Kim Soo Hyun và gia đình của nữ diễn viên Kim Sae Ron dường như chưa có dấu hiệu dừng lại sau gần 3 tuần căng thẳng. Gia đình của Kim Sae Ron liên tục công bố bằng chứng nhằm buộc tội Kim Soo Hyun dụ dỗ con gái họ ở tuổi vị thành niên, đồng thời cáo buộc nam diễn viên có những hành động dẫn đến cái chết bi thảm của nữ diễn viên.

Trong buổi họp báo diễn ra vào ngày 27/3 tại Seoul (Hàn Quốc), luật sư đại diện gia đình Kim Sae Ron đã công khai kết quả phân tích pháp y từ tin nhắn, nhấn mạnh mối quan hệ giữa hai người diễn ra khi Kim Sae Ron chưa đủ tuổi trưởng thành theo pháp luật Hàn Quốc.

Gia đình Kim Sae Ron cũng buộc tội, hành động đòi khoản nợ 700 triệu won (hơn 12 tỷ đồng) của công ty nam diễn viên và sự lạnh nhạt của tài tử xứ Hàn khiến con gái họ rơi vào bi kịch, có hành động cực đoan. Họ liên tục yêu cầu nam diễn viên thừa nhận mối quan hệ và xin lỗi công khai.

Mẹ Kim Sae Ron từng chia sẻ trong cuộc phỏng vấn, bà muốn khôi phục danh dự cho con, để cô được nhớ đến như một diễn viên tài năng chứ không phải kẻ nói dối hay nạn nhân của những bê bối ồn ào.

Tuy nhiên, cách gia đình đang phơi bày cuộc sống đời tư của Kim Sae Ron trước công chúng đang gây tranh cãi. Một số ý kiến cho rằng, họ đang lợi dụng cái chết của Kim Sae Ron để gây áp lực lên Kim Soo Hyun hoặc có thể tìm cách trục lợi từ vụ việc.

Số khác đã lên tiếng yêu cầu gia đình nữ diễn viên cũng như kênh YouTube Viện Garo Sero dừng chia sẻ thông tin riêng tư liên quan tới nữ diễn viên. Họ cũng bày tỏ mong muốn vụ việc ồn ào không hồi kết này sẽ sớm kết thúc để nữ diễn viên 25 tuổi được yên nghỉ thực sự.