Siêu mẫu đầu tiên của Việt Nam rời showbiz 30 năm, giờ ra sao?

Vũ Cẩm Nhung sinh năm 1976, bén duyên với nghề người mẫu sau khi đoạt giải Hoa Khôi Sinh viên Hà Nội năm 1993. Giữa thập niên 90, chị từng xuất hiện trên nhiều tạp chí, ảnh lịch, trình diễn trong nhiều chương trình thời trang trong nước, quốc tế.

Là người mẫu đầu tiên của Việt Nam đoạt danh hiệu Siêu mẫu châu Á tại cuộc thi ở Mỹ tháng 11/1994, sự nghiệp quốc tế rộng mở, song Vũ Cẩm Nhung từng băn khoăn trước 2 lựa chọn: Hoặc sang London (Anh) làm người mẫu, hoặc học tập tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội). Cuối cùng, người đẹp quyết định gác lại hoạt động nghệ thuật để học tập, nuôi ước mơ làm doanh nhân.

Gần đây, cựu siêu mẫu Vũ Cẩm Nhung thu hút sự quan tâm của khán giả khi xuất hiện tại một số sự kiện giải trí. Sau nhiều năm vắng bóng showbiz, người đẹp 49 tuổi được khen ngợi về thần thái tươi trẻ, nhiều năng lượng, vóc dáng săn chắc.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Vũ Cẩm Nhung cho biết chị vui khi vẫn được người hâm mộ nhớ đến. Thời gian qua, chị cũng thực hiện nhiều clip chia sẻ về quan điểm sống, truyền cảm hứng, cổ vũ phái nữ hướng tới điều tích cực, thấu hiểu về vẻ đẹp bản thân và dũng cảm đi theo con đường mình chọn.

"Tôi trở thành siêu mẫu đầu tiên của Việt Nam khi còn rất trẻ. Khi ở trên đỉnh cao của sự nghiệp, tôi đã từ bỏ tất cả để trở thành một người bình thường, sống như một người bình thường", Vũ Cẩm Nhung nhớ lại cột mốc giải nghệ gần 30 năm về trước.

Sau ánh hào quang, Vũ Cẩm Nhung phải trải qua nhiều thăng trầm. Kết hôn năm 2003 với ông xã là doanh nhân giàu có, siêu mẫu từng thổ lộ việc "làm dâu nhà đại gia" không hề đơn giản.

"Tôi áp lực phải phấn đấu để mọi người tôn trọng mình bởi khi có sự tôn trọng, mối quan hệ mới lâu dài được", Vũ Cẩm Nhung nói. Nhờ những áp lực này, người đẹp được tiếp thêm động lực để học hỏi, trau dồi kiến thức, trở thành doanh nhân cùng chồng chèo lái việc kinh doanh.

Vũ Cẩm Nhung kết hôn năm 2003 nhưng mãi đến năm 2011 mới được tận hưởng hạnh phúc làm mẹ. Gần một thập kỷ, chị không còn nhớ rõ cơ thể đã đón nhận bao nhiêu mũi tiêm, cơn sốt, rồi nỗi đau bị sinh non và sảy thai.

"Tôi từng không hiểu tại sao mình lại giống như một cái cây trơ trụi chẳng thể ra hoa rồi kết trái. Tôi muốn được làm mẹ, muốn được nuôi dưỡng những đứa trẻ lớn lên hạnh phúc… nhưng sao cuộc đời cứ thách thức tôi mãi thế", Vũ Cẩm Nhung chia sẻ trong cuốn tự truyện Bao giờ là đúng lúc (phát hành năm 2019).

Vì áp lực muộn con, Vũ Cẩm Nhung từng có khoảng thời gian tinh thần bị ảnh hưởng, thậm chí khuyên chồng lấy vợ khác. Tuy nhiên, ông xã luôn kiên nhẫn đồng hành cùng chị, chưa bao giờ buông tay và tiếp thêm hy vọng cho người đẹp.

Cuối cùng, hạnh phúc đã mỉm cười với tổ ấm của chị. Vợ chồng Vũ Cẩm Nhung có hai con: Con trai Nam Anh (sinh năm 2011) và con gái Vi An (sinh năm 2017).

"Tôi đã trả giá rất nhiều để có thể trở thành người mẹ. Tôi hy vọng rằng câu chuyện của tôi sẽ truyền cảm hứng tới những cô gái trẻ, những người đang băn khoăn đứng giữa ngã ba đường", siêu mẫu nói.

Không chỉ đối diện thử thách làm mẹ, cựu siêu mẫu từng chiến đấu với bệnh trầm cảm suốt hai năm, từ năm 2014 đến năm 2015, khi công việc kinh doanh gặp khó khăn và mẹ chị lâm bệnh nặng.

“Những triệu chứng buồn bã, chán ăn, mất ngủ ăn mòn tôi. Hai năm chữa trị cứu mình, tôi học được bài học lớn: Tôi có thể là một chiến binh nhưng không phải siêu anh hùng. Đôi khi lùi tức là tiến, không nhất thiết cứ phải lao mãi về phía trước”, chị từng bộc bạch.

Tổ ấm viên mãn bên chồng và các con là điểm tựa lớn nhất giúp Vũ Cẩm Nhung vượt qua những biến cố. Trong hôn nhân, Vũ Cẩm Nhung kín tiếng nhưng cho biết chồng là người luôn thấu hiểu, đồng hành và ủng hộ mọi lựa chọn của vợ.

Những năm qua, cựu siêu mẫu 7X tận hưởng cuộc sống bình lặng. Ở tuổi U50, chị tìm hiểu Phật pháp, duy trì lối sống lành mạnh, chơi thể thao, tập yoga hằng ngày để giữ hình thể gọn gàng.

Vũ Cẩm Nhung cũng tìm kiếm cảm hứng sáng tạo, năng lượng tích cực từ viết sách, đọc sách, thực hiện những chuyến du lịch, công tác trong và ngoài nước.

"Tôi tin rằng chúng ta, khi đã qua một độ tuổi nào đó, sẽ thương nhau nhiều hơn, sẽ muốn thấu hiểu nhau nhiều hơn. Chồng tôi, anh cũng như là một người thầy của tôi, người truyền nhiều cảm hứng sống và phấn đấu hơn 25 năm qua cho tôi, đã nhiều lần nói với tôi: "Nhung ạ, em đừng nói hay đối xử với ai, những lời nói, những hành động mà em không muốn người khác làm với mình".

Với bản tính nóng nảy, bốc đồng rất nghệ sĩ, tôi luôn phải nhắc nhở bản thân lời của anh nói với tôi. Và tôi đã dần biết trao đi tình yêu với những người mà cuộc đời đã cho tôi gặp họ, kể cả những người vừa lướt qua.

Tôi tin, khi chúng ta yêu thương, đồng cảm, thấu hiểu, tha thứ với muôn người, muôn loài sẽ khiến mỗi chúng ta hạnh phúc hơn", Vũ Cẩm Nhung bộc bạch trong bài đăng hồi tháng 8.

