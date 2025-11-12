Sắc vóc rực rỡ của tượng đài nhan sắc xứ Hàn ở tuổi U50

Nhan sắc vượt thời gian của “mỹ nhân không tuổi”

Kim Hee Sun gia nhập làng giải trí Hàn Quốc vào năm 1993 qua một quảng cáo truyền hình. Gương mặt khả ái, đường nét thanh tú và thần thái cuốn hút giúp cô nhanh chóng trở thành gương mặt được săn đón.

Từ thời trung học, Kim Hee Sun đã nổi tiếng là hoa khôi nhờ gương mặt trái xoan, sống mũi cao và vóc dáng cân đối. Khi bước vào showbiz, lợi thế ngoại hình tiếp tục giúp cô thăng tiến nhanh chóng, ghi dấu với loạt tác phẩm nổi tiếng như My Fair Lady (2003), Faith (2012), và phim điện ảnh The Myth (Thần thoại) đóng cùng Thành Long.

Ở thời kỳ đỉnh cao, truyền thông Hàn từng dành cho Kim Hee Sun những lời ca tụng như: “Chỉ có Kim Hee Sun mới đẹp đến say đắm như thế”, hay “Cô ấy chắc chắn là con lai giữa trời và đất”.

Nhiều năm liền, cô giữ danh xưng “Nữ hoàng quảng cáo”, “Nhan sắc số một xứ Hàn”, là gương mặt được các thương hiệu lớn ưu ái lựa chọn.

Đối mặt áp lực tuổi tác và định kiến “Young Forty”

Bước sang tuổi trung niên, Kim Hee Sun vẫn giữ được diện mạo trẻ trung, làn da căng mịn và phong cách thời trang thanh lịch. Mỗi lần xuất hiện tại sự kiện, cô đều khiến đàn em ngưỡng mộ.

Khi tham gia chương trình You Quiz on the Block, Kim Hee Sun chia sẻ hài hước: “Ở tuổi 20, khi được khen đẹp, tôi chẳng coi trọng. Giờ nghĩ lại, tôi ước mình biết trân trọng những lời khen ấy hơn”.

Những năm gần đây, dù vẫn giữ phong độ nhan sắc, nữ diễn viên đôi khi vướng tranh cãi vì cách ăn mặc trẻ trung hơn tuổi. Cô thẳng thắn nói về khái niệm “Young Forty” - thuật ngữ chỉ những người ở tuổi 40 nhưng vẫn theo đuổi phong cách thời trang trẻ trung.

Tại buổi họp báo phim No Next Life hôm 10/11 ở Seoul (Hàn Quốc), Kim Hee Sun chia sẻ: “Tôi đang ở giai đoạn cuối của Young Forty. Ban đầu, khái niệm này không mang ý tiêu cực, nhưng giờ dường như đã thay đổi”.

Trước ý kiến cho rằng cô “cố tỏ ra trẻ trung”, Kim Hee Sun phản hồi: “Tôi nghĩ việc cố gắng tỏ ra trẻ trung hay hành động trẻ trung thực ra lại phản tác dụng. Sống đúng với tuổi của mình là điều đáng quý, nhưng cũng rất khó khăn. Ở tuổi của tôi, sống bình thường thôi cũng là thử thách”.

No Next Life là bộ phim mới của Kim Hee Sun, kể về hành trình của 3 người bạn 41 tuổi tìm kiếm cuộc sống tốt đẹp hơn giữa những áp lực gia đình, con cái và công việc.

Bí quyết cho ngoại hình trẻ đẹp

Ở tuổi 48, Kim Hee Sun vẫn sở hữu gương mặt thanh tú và vóc dáng thon gọn khiến nhiều cô gái trẻ phải ngưỡng mộ. Nữ diễn viên từng tiết lộ rằng, thời kỳ mang thai, cô tăng đến 82kg nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại vóc dáng nhờ tích cực cho con bú và uống nước mật ong mỗi ngày.

Trước những sự kiện quan trọng hay dự án phim mới, Kim Hee Sun duy trì chế độ uống nước ép rau củ kết hợp trà mật ong. Bữa sáng của cô thường gồm một cốc nước ấm pha mật ong; bữa trưa là hai cốc trà xanh mật ong kèm một thìa mật ong; bữa chiều tối tiếp tục với một tách trà cùng hai thìa mật ong. Theo nữ diễn viên, cách này giúp đẩy nhanh trao đổi chất, thải độc và đốt mỡ hiệu quả.

Bên cạnh chế độ ăn uống, Kim Hee Sun còn nhấn mạnh tầm quan trọng của tinh thần tích cực. Theo đó, tiếng cười giúp cải thiện tâm trạng, giảm huyết áp và thúc đẩy tuần hoàn máu, đồng thời hỗ trợ đào thải cholesterol xấu trong cơ thể. Nữ diễn viên luôn giữ tinh thần lạc quan, yêu thương và biết ơn trong cuộc sống hàng ngày.

Ngoài chế độ ăn, Kim Hee Sun duy trì thói quen tập luyện đều đặn. Cô yêu thích các bộ môn nhẹ nhàng và cân bằng như yoga, thiền định, pilates. Đôi khi, mỹ nhân xứ Hàn còn chạy bộ hoặc đạp xe thể thao để đốt mỡ thừa, giúp vóc dáng luôn săn chắc và khỏe mạnh.

Cuộc sống kín tiếng bên người chồng doanh nhân

Kim Hee Sun kết hôn với doanh nhân Park Ju Young vào năm 2007 và tạm rời xa làng giải trí để tập trung cho gia đình. Chồng cô là người thừa kế thứ 2 của một tập đoàn lớn trong lĩnh vực kiến trúc, xây dựng và sản xuất phim, đồng thời sở hữu công ty riêng về thẩm mỹ.

Hai năm sau đám cưới, nữ diễn viên sinh con gái đầu lòng. Sau 6 năm tạm nghỉ, cô mới trở lại màn ảnh và tham gia các chương trình truyền hình tại Hàn Quốc.

Sau 18 năm kết hôn, vợ chồng Kim Hee Sun vẫn duy trì cuộc sống hạnh phúc. Cô hiếm khi chia sẻ hình ảnh gia đình lên mạng xã hội vì muốn bảo vệ sự riêng tư của chồng và con gái.

Trong một lần phỏng vấn, Kim Hee Sun thừa nhận hôn nhân và việc làm mẹ từng khiến sự nghiệp của cô gián đoạn. Cô nói: “Tôi nghỉ diễn 6 năm, vừa chăm con vừa xem TV, chứng kiến đồng nghiệp ra mắt những tác phẩm mới. Đó là cảm giác rất đau lòng. Tôi từng được khen là xinh đẹp, nhưng rồi nhận ra mình đã già đi khi quay lại trước công chúng”.

Con gái của nữ diễn viên - bé Yuna - hiện học tại một trường quốc tế danh tiếng ở Singapore và có thành tích học tập xuất sắc. Kim Hee Sun cho biết, cô không bao giờ ép con học, nhưng luôn dạy con biết trách nhiệm và tôn trọng người khác.

“Yuna giống bố, rất nguyên tắc. Tôi chỉ mong con lớn lên hạnh phúc, sống đúng với bản thân”, nữ diễn viên chia sẻ.

Ảnh: Vogue/Instagram