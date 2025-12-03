Người đàn ông từ Đà Nẵng vào Quảng Ngãi câu cá rồi mất tích

Ngày 3/12, ông Ung Đình Hiền, Chủ tịch UBND xã Vạn Tường (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết khoảng 80 người đã được huy động để tìm kiếm ông C.N.K. (46 tuổi, trú tại xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng) nhưng chưa có kết quả.

Sáng 1/12, ông K. đến khu vực gành đá thuộc vùng biển thôn Tuyết Diêm 1 (xã Vạn Tường) để câu cá. Tại đây ông K. điện thoại rủ nhóm bạn đến để cùng câu.

Thời điểm này biển động, sóng lớn liên tục đánh vào các gành đá nên người câu cá, hái rong biển rất dễ gặp tai nạn (Ảnh minh họa: Quốc Triều).

Trưa cùng ngày, nhóm bạn đến địa điểm đã hẹn nhưng không thấy ông K.. Sau một hồi tìm kiếm, nhóm này phát hiện cần câu và một số vật dụng của ông K. trên gành đá.

Tiếp tục tìm kiếm nhưng không có kết quả, nhóm bạn của ông K. đã trình báo với chính quyền địa phương.

Cảnh sát phối hợp cùng nhiều lực lượng khác tìm ông K. suốt nhiều ngày nhưng không có kết quả. Lực lượng chức năng nghi ngờ ông K. rơi xuống biển nên đã mở rộng khu vực tìm kiếm ra các vùng biển lân cận.