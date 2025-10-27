Cầu thủ Barcelona và Real Madrid xô xát, Lamine Yamal hứng chịu chỉ trích

Real Madrid đã tiếp đón Barcelona trên sân nhà Santiago Bernabeu bằng một thế trận áp đảo ngay từ đầu. Kylian Mbappe mở tỷ số sớm cho đội chủ nhà ở phút 22 sau pha phối hợp ăn ý với Jude Bellingham. Tuy nhiên, Barca nhanh chóng đáp trả với bàn gỡ hòa của Fermin Lopez ở phút 38.

Mbappe ghi bàn mở tỷ số cho Real Madrid (Ảnh: Getty).

Dù vậy, niềm vui của đội khách không kéo dài lâu khi chỉ vài phút sau, Bellingham một lần nữa tỏa sáng đúng lúc với pha dứt điểm chuẩn xác, ấn định chiến thắng 2-1 kịch tính cho Los Blancos.

Diễn biến trong hiệp hai lại trái ngược hoàn toàn, Real Madrid phòng ngự lùi sâu để bảo toàn tỷ số 2-1, trong khi Barcelona hoàn toàn bế tắc và thiếu ý tưởng tấn công dù nắm quyền kiểm soát bóng.

Tuy nhiên, ngọn lửa căng thẳng lại được nhen nhóm từ băng ghế dự bị của cả hai đội, với hàng loạt lời qua tiếng lại, đỉnh điểm là chiếc thẻ đỏ trực tiếp dành cho Pedri ở phút bù giờ thứ 10, khiến xung đột giữa đôi bên bùng phát dữ dội.

Theo báo chí Tây Ban Nha, ngay sau hồi còi mãn cuộc của trọng tài, đội trưởng Real Madrid, Dani Carvajal, đã lập tức tiến đến tiếp cận Yamal, trực tiếp chỉ trích đàn em về những phát ngôn gây tranh cãi của tài năng 18 tuổi trước thềm trận Siêu kinh điển. “Cậu chỉ nói nhiều trước trận, hôm nay cậu đã làm được những gì?”, Carvajal nói với Yamal.

Carvajal mở màn cho cuộc công kích Yamal ngay trên sân sau khi trận Siêu kinh điển kết thúc (Ảnh: Getty).

Sau hành động của Carvajal, các cầu thủ hai đội, bao gồm cả những người từ băng ghế dự bị, lập tức lao vào nhau, tạo nên cảnh tượng hỗn loạn với những màn xô đẩy và lăng mạ khiến lực lượng an ninh buộc phải can thiệp.

Thủ môn Thibaut Courtois cũng nhanh chóng tiến đến, công khai chỉ trích thái độ của Yamal bằng cách nhại lại những phát ngôn gây hấn trước trận đấu của tiền đạo Barcelona.

Tại đường biên, Vinicius dường như đã chờ sẵn cuộc ẩu đả để có thể trút cơn giận sau khi bị HLV Xabi Alonso bất ngờ thay ra ở phút 72. “Chỉ chuyền về thôi à? Giờ thì sao? Sao không đi bóng nữa đi?”, Vinicius chỉ tay về phía Yamal và hét lên.

Vụ ẩu đả khiến trọng tài chính Cesar Soto Grado buộc phải rút ra tổng cộng một thẻ đỏ và 6 thẻ vàng để lập lại trật tự. Thủ môn dự bị Andriy Lunin (Real Madrid) là người duy nhất bị truất quyền thi đấu vì hành vi tiến đến băng ghế dự bị đối thủ với thái độ cực kỳ nóng nảy.

HLV thủ môn Llopis phải ôm Vinicius để ngăn tiền đạo này lao về phía Yamal khi rời sân (Ảnh: Getty).

6 chiếc thẻ vàng còn lại được chia đều cho cả hai bên: Rodrygo, Vinicius và Eder Militao phía đội chủ nhà còn Fermin Lopez, Alejandro Balde và Ferran Torres là những cầu thủ của Barcelona phải nhận án phạt.

Giành chiến thắng đầy kịch tính trong trận Siêu kinh điển, Real Madrid vẫn khẳng định vững chắc vị thế đầu bảng với phong độ ổn định. Đoàn quân HLV Alonso tạo khoảng cách an toàn 5 điểm trước đội bám đuổi là Barcelona, qua đó có được lợi thế về mặt tâm lý trước cuộc tiếp đón Valencia tại Santiago Bernabeu vào cuối tuần tới.